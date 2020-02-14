Москва, 15 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

15 февраля

15 февраля 1942 года партизаны Смоленской области, после освобождения 380 деревень Дорогобужского, Сафоновского, Глинковского и Семлевского районов, заняли город Дорогобуж.

15 февраля 1943 года началась Демянская наступательная операция войск Северо-Западного фронта с целью разгромить войска противника, находящиеся на демянском плацдарме в Новгородской области.

Авиация Краснознаменного Балтийского флота бомбардировала транспорты и портовые сооружения в Таллине и Хельсинки.

Ставка переименовала Донской фронт в Центральный фронт. Командующим назначен генерал-полковник Константин Рокоссовский.

15 февраля 1944 года завершилась Новгородско-Лужская операция в составе стратегической Ленинградско-Новгородской операции. Красная армия разгромила 8 пехотных и 1 танковую дивизию и продвинулась на 150 км.

Войска Ленинградского фронта южнее города Луга освободили железнодорожную станцию Серебрянка и населенные пункты Клабутицы, Новоселье, Шильцево, Ретюнь, Городец.