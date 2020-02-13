Москва, 14 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

14 февраля

14 февраля 1942 года партизаны Брянской области, разгромив гарнизон города Дятьково, закончили освобождение от противника Дятьковского района.

14 февраля 1943 года войска Южного фронта, форсировав по льду Дон, освободили Ростов-на-Дону.

На Украине Красная армия освободила города Ворошиловград и Краснодон.

14 февраля 1944 года войска 1-го Украинского фронта вышли на рубеж Рафаловка, Луцк, восточнее Дубно, Ямполь, Шепетовка и создали угрозу южному крылу немецкой обороны групп армий «Юг» и «А».

Красная армия на Украине освободила город Корсунь-Шевченсковский.

14 февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта заняли крепость и город Шнайдемюль, расположенный на магистралях Берлин, Торунь и Быдгощ-Штаргард.

Части 1-го Украинского фронта в Силезии заняли 7 городов.