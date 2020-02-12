Москва, 13 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

13 февраля

13 февраля 1943 года войска Воронежского фронта завязали бои на подступах к Харькову.

Красная армия освободила Новочеркасск, а также города Каменск-Шахтинский и Новошахтинск Ростовской области.

13 февраля 1944 года завершилась Новгородско-Лужская наступательная операция войск Волховского фронта. Советские части нанесли поражение 18-й армии противника и продвинулись на 50—100 км, хотя наступление сильно затянулось и потребовало поддержки основных сил Ленинградского фронта, что ослабило Красную армию в районе Нарвы. В тот же день Ставка выпустила директиву о расформировании Волховского фронта. Большая часть сил была передана Ленинградскому фронту для наступления на псковском направлении, а 1-я ударная армия отошла 2-му Прибалтийскому фронту.

Войска Ленинградского фронта полностью очистили от противника восточное побережье Чудского озера.

13 февраля 1945 года Красная армия освободила Будапешт. На этом закончилась Будапештская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта. В освобождении города приняли участие венгерские военные, перешедшие на сторону СССР.