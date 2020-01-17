Екатеринбург, 17 января, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Общественная палата Свердловской области провела общественную экспертизу проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». В обсуждении помимо членов ОП приняли участие представители региональных министерств, ведомств, экспертного сообщества, общественных организаций, а также депутаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артур Савин Заседание в Общественной палате Свердловской области

Подавляющее большинство участников собрания сошлись во мнении, что представленный законопроект не только не решает указанной задачи, но и нанесёт существенный удар по институту семьи, разрушит сложившееся законодательство и существующую систему профилактики.

Также, по мнению общественников и экспертов, данное законодательное предложение нарушает ряд статей Конституции РФ и Семейного Кодекса России, противоречит основам государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а значит, не может быть поддержано.

На основе высказанных мнений и внесённых предложений будет составлено экспертное заключение, которое будет направлено в законодательные органы власти.

Отметим, что большинство экспертов по предложенному законопроекту дали отрицательный отзыв и рекомендуют не вносить проект закона на обсуждение в Госдуму.