Москва, 12 февраля, 2020, 00:03 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

12 февраля

12 февраля 1942 года войска Волховского фронта на шоссе Чудово — Новгород освободили населённые пункты Любино Поле и Мостки, что позволило Красной армии развить наступление на Любань и Чудово. Продвижение советских частей на этих направлениях могло поставить под угрозу тылы осаждавшего Ленинград противника.

12 февраля 1943 года войска Северо-Кавказского фронта при поддержке партизан освободили Краснодар.

Началось наступление сил Брянского фронта против орловской группировки противника для дальнейшего наступления в направлении Брянска.

Красная армия освободила город Шахты Ростовской области.

12 февраля 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили город Луга.

12 февраля 1945 года силы 1-го Белорусского фронта заняли города Тютц, Каллис и Нойведель северо-западнее города Шнайдемюль в Западной Пруссии. Войска 2-го Белорусского фронта заняли город Швец.

Части 1-го Украинского фронта заняли город Бунцлау в Силезии.