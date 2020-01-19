Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 19 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 19 января: в 1945 году Красная армия освободила Краков и вошла на территорию фашистской Германии.

В 1944 году войска Ленинградского фронта заняли Красное Село — важный узел обороны врага. Перед красноармейцами предстал разрушенный до основания город. Всех местных жителей гитлеровцы угнали на каторжные работы в фашистскую Германию.