Война: Красная армия вошла на территорию фашистской Германии. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 19 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 19 января: в 1945 году Красная армия освободила Краков и вошла на территорию фашистской Германии.
В 1944 году войска Ленинградского фронта заняли Красное Село — важный узел обороны врага. Перед красноармейцами предстал разрушенный до основания город. Всех местных жителей гитлеровцы угнали на каторжные работы в фашистскую Германию.