Калуга, 17 января, 2020, 18:02 — ИА Регнум. 15 малых калужских городов намерены в 2020 году принять участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Макет городского благоустройства Балабаново

По информации ведомства, отличительной особенностью 2020 года в регионе является то, что девять из 15 подготовленных проектов предполагают благоустройство зон отдых у водоемов — набережных и пляжей. Такие места отдыха неизменно будут пользоваться популярностью у населения. Малые города региона принимают активное участие в конкурсе, неизменно представляя интересные концепции развития, результат — Таруса и Мещовск в числе победителей.

«Несомненно, конкурс дает толчок развитию городов. Он очень важен для понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения. Отрадно, что год от года мы наблюдаем положительную динамику повышения профессионализма при подготовке проектов», — сказал министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.

В 2020 году конкурс на благоустройство малых городов пройдёт в России в третий раз. Конкурс проводится с 2018 года и реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В конкурсе могут участвовать малые города численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Запуск процесса развития городских территорий уже дал целый ряд положительных эффектов — многие города страны получили современные пространства, благоустроенные по новым стандартам и предлагающие новые сценарии проведения личного времени горожан.