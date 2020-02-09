Москва, 10 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 февраля

10 февраля 1942 года началось движение по железнодорожной ветке от Войбокало до Кобоны, связавшей восточный берег Ладожского озера со всесоветской сетью железных дорог, что облегчило поступление грузов в блокадный Ленинград.

10 февраля 1943 года началось наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов на мгинском направлении. Красная армия заняла Красный Бор и ещё несколько населённых пунктов в Ленинградской области.

В Харьковской области освобождён город Чугуев.

10 февраля 1944 года силы Волховского фронта вели бои на подступах к городу Луга в Ленинградской области.

10 февраля 1945 года началась Восточно-Померанская наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта с целью захвата всей Восточной Померании с выходом на побережье Балтийского моря от Данцига до Штеттина. В тот же день силы фронта заняли город Эльбинг.