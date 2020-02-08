Москва, 9 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

9 февраля

9 февраля 1943 года в ходе битвы за Кавказ началась Краснодарская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта с целью разгрома немецких войск на Кубани. В результате неё был освобождён город Краснодар и сотни других населённых пунктов.

Войска Воронежского фронта в Харьковской области освободили Волчанск и приступили к форсированию Северного Донца. Красная армия заставила немецкие части у нижнего течения Северного Донца и Дона отойти на подготовленные заранее позиции у реки Миус.

9 февраля 1944 года войска 2-го Украинского фронта освободили районный центр Городище Киевской области.

Силы Волховского и Ленинградского фронтов заняли более 30 населенных пунктов.

9 февраля 1945 года Ставка издала директиву 3-му Белорусскому фронту о разгроме не позднее 20−25 февраля восточно-прусской группировки противника южнее Кёнигсберга, которая насчитывала до 20 дивизий.