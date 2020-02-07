Москва, 8 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

8 февраля

8 февраля 1942 года войска Северно-Западного фронта окружили большую группировку противника у города Демянск Новгородской области.

8 февраля 1943 года силы Воронежского фронта освободили Курск.

8 февраля 1944 года завершилась Калинковичско-Мозырская наступательная операция войск Белорусского фронта. Красная армия продвинулась на 60 км и нанесла значительный урон противнику.

Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили крупный промышленный центр Украины, город Никополь, и ликвидировали противника на никопольском плацдарме. Затем части 4-го Украинского фронта форсировали Днепр и заняли позиции на его правом берегу.

8 февраля 1945 года войска правого крыла 1-го Украинского фронта начали Нижне-Силезскую наступательную операцию, нанося удар с плацдарма севернее Бреслау (ныне Вроцлав) в коттбусском направлении.

Войска 3-го Белорусского фронта вели бои в районе Кенигсберга.