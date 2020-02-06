Москва, 7 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

7 февраля

7 февраля 1943 года Красная армия освободила города Азов и Батайск в Ростовской области, Короча в Белгородской области и Фатеж в Курской области.

7 февраля 1944 года советская авиация провела бомбардировку военных объектов противника в городе Хельсинки.

7 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта с боями расширяли плацдармы на западном берегу реки Одер, юго-восточнее города Бреслау.