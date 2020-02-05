Москва, 6 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 февраля

6 февраля 1942 года завершилась Торопецко-Холмская наступательная операция войск Северо-Западного и Калининского фронтов. Относительно небольшими силами Красная армия прорвала фронт противника и нарушила взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр». Однако основная цель — разгром ржевско-вяземской и демянской группировок немецкой армии — выполнена не была, в частности, из-за неуспеха наступления на Вязьму.

Западнее Ржева противник сумел отрезать от других войск и окружить советскую 29-ю армию. Силы Калининского фронта начали бои за прорыв окружения.

6 февраля 1943 года войска правого крыла Юго-Западного фронта в Харьковской области освободили города Балаклея и Изюм.

Начала действовать железная дорога, соединяющая блокадный Ленинград с Волховским железнодорожным узлом.

6 февраля 1944 года по приказу Ставки Черноморский флот начал блокаду Крымского полуострова с моря.

Красная армия на нарвском направлении полностью захватила восточный берег реки Нарва.

6 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Одер, прорвали оборону противника и заняли 6 городов в Верхней Силезии.