Москва, 5 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

5 февраля

5 февраля 1943 года началось наступление войск Брянского фронта на малоархангельском направлении. Одновременно силы Воронежского фронта стали продвигаться в курско-льговском направлении.

Войска Юго-Западного фронта вышли к реке Северный Донец.

5 февраля 1944 года войска 3-го Украинского фронта разделили 6-ю немецкую армию на две части и освободили крупный железнодорожный узел Апостолово.

5 февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта заняли город и железнодорожную станцию Геритц в районе Франкфурта-на-Одере.