Москва, 4 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 февраля

4 февраля 1943 года войска Северо-Кавказского фронта закончили наступление на ростовском направлении, соединившись с силами левого крыла Южного фронта. В результате пути отхода северо-кавказской группировки противника на север, через Ростов-на-Дону, были отрезаны.

Началась Новороссийская десантная операция Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом. Десант был высажен в районе Южной Озерейки и на мыс Мысхако в районе Станички.

4 февраля 1944 года войска Ленинградского фронта полностью освободили побережье Финского залива до устья реки Нарва. Красная армия вступила в город Гдов, уже освобождённый партизанами.

Силы Волховского фронта заняли всю железную дорогу Новгород — Ленинград.

Немецкие танковые части начали крупную контратаку против войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, окруживших корсунь-шевченковскую группировку противника.

4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании при участии министров иностранных дел и начальников штабов союзнических армий. На ней были приняты условия безоговорочной капитуляции Германии и решены основные вопросы послевоенной организации мира, в частности, о разделе Германии и создании Устава ООН.

Войска 1-го Белорусского фронта заняли города Бэрвальде, Нойдамм и Цибинген севернее и юго-восточнее Франкфурта-на-Одере.