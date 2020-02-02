Москва, 3 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 февраля

3 февраля 1942 года контрударами в районе Людинова и севернее Юхнова противник перерезал коммуникации войск Западного фронта, сражавшихся за Вязьму, и вынудил красноармейцев перейти к обороне.

3 февраля 1943 года войска Южного фронта вышли на рубеж в 25 км восточнее Батайска (Ростовская область), а силы Северо-Кавказского фронта — на рубеж Кущевская — Ейск. Тем самым Красная армия отрезала пути отхода немецкой группы армий «А» в Донбасс. Большая часть немецкой 1-ой танковой армии отошла к Ростову-на-Дону, меньшая — к Краснодару, на подступы к которому с юга и востока вышла Черноморская группа Закавказского фронта.

Красная армия заняла Красный Лиман, станицу Кущевскую, железнодорожные станции Купянск, Золотухино и Возы.

3 февраля 1944 года советские части вступили на территорию Эстонии.

Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции освободили города Смела, Шпола, Звенигородка, Канев и Богуслав.

3 февраля 1945 года завершилась Висло-Одерская операция войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов при содействии сил 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов. В ходе неё было уничтожено 35 дивизий противника.

Завершилась Варшавско-Познаньская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта при поддержке сил 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов и польских войск. В ходе операции была разгромлена варшавская группировка противника, был занят восточный берег реки Одер и началось продвижение Красной армии в направлении Познань — Кюстрин.

Войска 1-го Украинского фронта закончили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию, в результате которой была полностью очищена южная часть Польши. Красная армия вышла к реке Одер и перенесла военные действия на территорию Германии.