Москва, 1 февраля, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

1 февраля

1 февраля 1942 года силы Западного фронта вошли в Вязьму, но завладеть городом не смогли.

1 февраля 1944 года войска Ленинградского фронта, продвигаясь на нарвском направлении, форсировали реку Луга и освободили город Кингисепп.

1 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта пересекли германскую границу западнее Лешно и заняли города Шлезирзе и Франштадт.

Части 1-го Белорусского фронта вышли в район Франкфурта-на-Одере, завершили окружение гарнизона противника в городе Шнайдемюль и заняли город и железнодорожный узел Штеттин.