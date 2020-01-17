Ярославль, 17 января, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля обвиняется в получении взятки от подрядчика за содействие в заключении контрактов с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ». Об этом стало известно в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Ринату Бадаеву.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт в Ярославле

По версии следствия, преступный умысел возник летом 2019 года. Одна из фирм Ярославля предложила ему помочь с заключением муниципальных контрактов на сумму около 12 млн рублей. Размер взятки должен был составить 10% от суммы контракта — 1,2 млн рублей.

Ринат Бадаев, по версии следствия, успел получить лишь часть этих денег — 390 тысяч рублей. Они были переданы несколькими траншами. Сотрудники правоохранительных органов пришли в ярославскую квартиру заместителя мэра в ночь с 15 на 16 января 2019 года. Дома у него было обнаружено 5 тысяч долларов и 800 тысяч рублей. Также во дворе были найдены разорванные документы.

Сам Ринат Бадаев наличие денег объяснил продажей квартиры и отрицал получение взятки. Представитель прокуратуры настаивал на том, что бывшего чиновника нужно заключить под стражу, так как на работе остались связи, которые могут повлиять на ход следствия.

Защита настаивала на том, что у Бадаева трое детей, кроме того, была представлена положительная характеристика, подписанная мэром Ярославля Владимиром Волковым.

Что касается сути обвинения, то, судя по всему, речь идет о контрактах на ямочный ремонт дорог Ярославля. На это указывают прозвучавшая в суде фамилия свидетеля и название одной из организаций.