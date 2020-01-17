Ярославль, 17 января, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Ринат Бадаев уволен с поста заместителя мэра Ярославля по градостроительству. Об этом стало известно в суде, где идет заседание по избранию меры пресечения чиновнику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ринат Бадаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бадаев был задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение.

В зале суда прозвучала информация, что Ринат Бадаев был уволен 16 января, то есть уже после задержания правоохранительными органами. Ранее в СМИ появлялись сведения об увольнении несколькими днями ранее.