Ярославль, 17 января, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

В суд поступило ходатайство о заключении под стражу чиновника. Ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Особо крупный размер составляет более миллиона рублей.

Решение об избрании меры пресечения будет принято судом 17 января.