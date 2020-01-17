Пермь, 17 января, 2020, 14:11 — ИА Регнум. В Пермской Арт-резиденции откроется выставка работ пейзажиста Ольги Пешковой «Анималистика», об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша выставки «Анималистика»

В экспозиции будут представлены портреты диких и домашних животных, выполненные художником в период с 2015 по 2020 годы.

«Пермский зритель знает художника Ольгу Пешкову как пейзажиста и пленэриста. Однако еще одним популярным мотивом в творчестве автора является анималистическая тема. Как вспоминает Ольга, первый опыт натурных зарисовок животных появился еще во время учебы в художественной школе, во время воскресных визитов в зоопарк», — подчеркивают в пресс-службе Арт-резиденции.

На выставке будут представлены свыше 30 картин, большая часть из которых ранее не демонстрировалась широкой публике. Зритель увидит как наброски, так и натурные изображения животных после посещений пермского зоопарка.

Открытие выставки запланировано на 21 января 2020 года, на 18:00 по местному времени. Вход на вернисаж — свободный.