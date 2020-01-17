Ярославль, 17 января, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля будет выдавать разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов, а также привязанных аэростатов, выполнение парашютных прыжков, взлет и посадку летательных аппаратов вне аэродромов. Постановление об этом издала мэрия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дрон

Разрешение на полеты включено в перечень муниципальных услуг, которые оказывают органы местного самоуправления. Документ будет выдавать департамент городского хозяйства мэрии.

Как именно будет выдаваться разрешение, будет ли оно платным, пока неясно. Регламент оказания муниципальной услуги еще только предстоит разработать. Согласно документу, разработка регламента продлится до 1 апреля.