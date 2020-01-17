Новосибирское правительство продолжит поддержку развития Новосибирска
Новосибирск, 17 января, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 17 января, обратился к участникам расширенного аппаратного заседания мэрии города Новосибирска по подведению итогов работы за 2019 год и планах на предстоящий период.
«Для Новосибирской области 2019 год в части реализации национальных проектов был не просто стартовым, но годом полномасштабной работы. И годом достаточно успешным. Мы своевременно ввели все объекты, своевременно, без серьёзных замечаний рассчитались со всеми поставщиками и подрядчиками. Конечно же наибольшее количество мероприятий проводилось на территории Новосибирска — это понятно, самый крупный муниципалитет не только нашего региона, но и всей страны. 2020 год по объему задач будет еще более серьезным, — сказал Травников. — Реализация многочисленных мероприятий нацпроектов не должна превратиться в формальную самоцель. Не нужно забывать, что мы достигаем определённых экономических и, в первую очередь, социальных задач и целей, стараемся удовлетворить ожидания жителей, зачастую долгожданные: обеспечение местами в детских садах и школах, благоустройство территорий и так далее. Очень внимательно нужно смотреть — все ли учитывается теми программами, которые мы реализуем в рамках нацпроектов. На комплексный подход при реализации нацпроектов я бы хотел обратить особое внимание».
Андрей Травников отметил важность работы по реализации инициатив, которые озвучены в послании президента РФ Федеральному собранию.
«Основная тема послания этого года — серьёзные демографические задачи, как нельзя актуальны и для Новосибирской области, и для Новосибирска. Мы уже неоднократно говорили при реализации новой редакции стратегии социально-экономического развития нашего региона, что главная ценность Новосибирской области — это люди, — подчеркнул губернатор. — Наращивание нашего преимущества — важная задача. Нужно сделать все необходимое, чтобы Новосибирск оставался местом привлекательным для проживания, привлекательным для прихода сюда нового бизнеса, приезда новых компетентных талантливых и знающих людей».
Глава региона обозначил стратегические направления совместной работы новосибирского правительства и мэрии Новосибирска по развитию транспортной и социальной инфраструктуры столицы региона.
Также он отметил особую важность завершения работ по благоустройству Монумента Славы в установленные сроки. По его словам, необходимо своевременно, до 9 мая, выполнить все работы.
Андрей Травников подтвердил стратегический подход на повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов, и в первую очередь Новосибирска.
«Областное правительство и Заксобрание в течение последних как минимум двух лет очень четко демонстрировали, что изыскивает все возможности, чтобы и помочь в решении накопившихся проблем, и поддержать темпы развития нашей столицы. Конечно же мы будем продолжать эту работу и в 2020 году», — уверил он.
Отметим, что в 2019 году темп роста объёмов финансовой помощи Новосибирску по отношению к 2018 году составил 125,7%. Всего в прошлом году городу было направлено около 23,4 млрд рублей различных видов межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, примерно столько же запланировано в 2020 году.