Ярославль, 17 января, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжится очистка озера Неро. Правительство области приняло программу «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов Ярославской области» на 2020 — 2022 годы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Озеро Неро

Единственным мероприятием программы является реабилитация озера Неро. На это планируется потратить 580 млн рублей. Из них 524 млн ожидается получить из федерального бюджета, а 56 — из областного.

Ранее власти уже пытались реабилитировать озеро Неро. В 2016—2017 годах проводились работы по расчистке русел рек, впадающих в озеро. Правда, в 2017 годах было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», руководитель предприятия-подрядчика был осужден на 2 года лишения свободы. Следствие и суд посчитали, что он завысил объемы выполненных работ. После возбуждения дела работы были остановлены.

Новая программа не предусматривает никаких принципиально новых действий. Реабилитировать озеро хотят за счет выемки донного грунта. Всего планируется вычерпать со дна миллион кубометров ила. При этом 2020 год уйдет на корректировку проекта, а сами работы пройдут в 2021—2022 годах.