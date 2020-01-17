Берлин, 17 января, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В сети появились фотографии самого длинного кроссовера Volkswagen в камуфляжной плёнке. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Самый длинный кроссовер Volkswagen

Авто было создано совместно с китайской автокомпанией FAW. Длина новинки составляет 5110 мм. Кроссовер построен на базе модульной платформы MQB.

Ожидается, что семиместный кроссовер будет предлагаться покупателям как с четырехцилиндровым турбированным мотором объёмом 2 л, так и с турбированным VR6 объёмом 2,5 л производительностью 295 «лошадей» и крутящим моментом в 499 Нм. Оба двигателя будут работать с 7-скоростной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением и приводом 4×4.

Старт продаж нового автомобиля намечен на конец 2021 года.

Ранее компания Volkswagen представила топовую модель под названием Arteon R-Line Edition. Всего марка собрала 250 единиц этой версии авто. В линейке агрегатов новинки имеются моторы 2,0 TSI, 2,0 TDI и дизельный мотор с двумя турбокомпрессорами.

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