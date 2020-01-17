Барнаул, 17 января, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили подробности массового ДТП, произошедшего днём, 17 января, под Барнаулом. По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в 14:23 местного времени в районе поселка Урожайный Павловского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили травмы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край накрыло сильной метелью. Аварии способствовала нулевая видимость на дорогах. Всего в ДТП пострадали около 15 автомобилей. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.

Ещё одно серьезное ДТП произошло 17 января в Адыгее. Сильный туман под Краснодаром 17 января стал причиной массового ДТП в районе города Адыгейска на трассе М-4 «Дон». Здесь столкнулись сразу порядка 20 машин (их количество уточняется). ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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