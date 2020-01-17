Обнинск, Калужская область, 17 января, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области представители областного молодёжного парламента совместно с сотрудниками правоохранительных органов и Роспотребнадзора приступили к проверкам соблюдение закона о запрете свободной продажи снюса на территории региона, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru В подсобном помещении киоска обнаружены 180 единиц жевательного табака (снюса).

Так, в Обнинске в киоске на улице Аксёнова на момент проверки запрещённые к продаже табачные изделия в продаже на витрине отсутствовали. Однако в подсобном помещении киоска обнаружены 180 единиц жевательного табака (снюса). Как пояснила присутствующая при проверке индивидуальный предприниматель, этот табак был снят с продажи для отправки поставщику. Прокуратурой города объявлено предостережение предпринимателю о недопустимости нарушений действующего законодательства, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тыс. рублей; на должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей; на юридических лиц — в размере миллиона рублей.

В Калуге в ходе рейда молодые парламентарии посетили несколько торговых точек на улице Марата, где продаются табачные изделия. Ни в одной из них купить запрещённые табачные изделия не удалось.

«Сегодня не было выявлено фактов нарушения областного закона. Продавцы сообщили, что знают о принятом законе, поэтому запрещённые жевательные смеси были изъяты из продажи. В каждой торговой точке мы вручили продавцам памятку с текстом закона, в котором, в том числе, указаны размеры административных штрафов за нарушение запрета. Также продолжим разъяснительную работу среди школьников и их родителей о вреде употребления табачных изделий», — сказал член областного молодёжного парламента Антон Андрейчук.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. Снюс создает и поддерживает никотиновую зависимость, а содержащиеся в нем компоненты являются высокотоксичными и канцерогенными.