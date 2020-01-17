Ярославль, 17 января, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отозвала из муниципалитета проект решения, по которому бывшие «серебряные медалисты» лишались премий из городского бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти хотели отменить премию в 2 тыс рублей выпускникам школ, у которых в аттестате не более двух оценок «4». Власти объяснили это тем, что понятия «серебряная медаль» больше не существует, значит, нет и оснований поощрять таких детей. Эти намерения вызвали недовольство ярославцев в социальных сетях.

После этого мэрия сообщила о намерении пересмотреть всю систему городских премий одаренным детям.

«Мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение проработать вопрос об увеличении суммы премий, стипендий и других поощрений для одарённых детей в сферах образования, культуры и спорта. На следующей неделе руководители соответствующих управлений и департамента должны дать готовые предложения», — говорится в сообщении на сайте мэрии Ярославля.

Не исключено, что власти вновь внесут документ в муниципалитет, где будут пересмотрены и другие премии одаренным детям.