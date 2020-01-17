Санкт-Петербург, 17 января, 2020, 11:13 — ИА Регнум. За первые 15 дней января 2020 года на дорогах Петербурга погибли девять пешеходов. Это на порядок больше, чем в прошлом году, когда за тот же срок на дорогах города получил смертельные травмы лишь один пешеход. О пугающей статистике 17 января сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарушение ПДД

По данным Госавтоинспекции, из девяти погибших трое были несовершеннолетними. Среди них — юноша и девушка, погибшие на проспекте Мориса Тореза 7 января в зоне пешеходного перехода.

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В результате наездов автотранспорта с 1 по 15 января получили травмы 75 человек, эта цифра также больше прошлогодних показателей на семь человек.

В Ленинградской области статистика также не лучше, за тот же отрезок времени 2020 года в результате наездов транспортных средств в регионе погибли девять человек, что более чем вдвое больше прошлогодних показателей (четыре пешехода).

«По предварительным данным, виновниками наездов на пешеходов в равной степени становились как водители, так и сами пешеходы», — отметили в управлении ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности при приближении к пешеходному переходу уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Пешеходам, в свою очередь, перед тем как начать переходить дорогу, необходимо также убедиться в безопасности этого действия.

«Кроме того, с учетом установившейся дождливой пасмурной погоды напоминаем пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы, которые в несколько раз повышают их видимость для водителей», — подчеркнули в региональном ведомстве.

Добавим, что наезды на пешеходов в Петербурге в последние дни совершают и легковые, и грузовые автомобили, а также маршрутки и трамваи. Так, 16 января микроавтобус «Газель» сбил насмерть 60-летнего мужчину в Выборгском районе города.