Калуга, 17 января, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году из бюджета выделено свыше 170 млн рублей на пополнение контейнерного парка муниципалитетов. Наряду с закрытыми наземными конструкциями планируется приобрести 510 контейнеров заглубленного типа, каждый из которых заменяет пять обычных емкостей для сбора мусора. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM областном министерство строительства и ЖКХ.

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области В Калужской области закупят 510 новых мусорных контейнеров

По словам главы ведомства Егора Виркова, новое оборудование в первую очередь будет распределяться среди тех муниципалитетов, которые в ближайшее время смогут должным образом подготовить соответствующие площадки.

Ранее в рамках развития инфраструктуры накопления бытовых отходов и с целью снижения затрат из бюджетов муниципальных районов, ответственных за обустройство и содержание контейнерных площадок, калужский региональный экологический оператор закупил более 400 контейнеров различной модификации.