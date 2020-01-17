Сильный туман под Краснодаром 17 января стал причиной массового ДТП в районе города Адыгейска на трассе М-4 «Дон». Здесь столкнулись сразу 25 автомобилей. В аварии погибли двое человек. В Алтайском крае причинами сразу нескольких массовых ДТП стала метель. Так, на Павловском тракте в аварию попали 15 автомобилей — двое человек погибли. В новоалтайском направлении случилось сразу две аварии. По данным очевидцев, их участниками стали не менее десяти автомобилей. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

10:30 17.01.2020 Массовое ДТП под Адыгейском. Цитата из группы Кубанские новости VK

10:33 17.01.2020 В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, экстренные и дорожные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

10:34 17.01.2020 Движение на участке трассы М-4 «Дон», где столкнулись около 20 автомобилей, в настоящее время регулируют сотрудники ГИБДД. На месте также находится министр внутренних дел по Адыгее Владимир Алай.

10:35 17.01.2020 Из-за аварии на въезде в Краснодар образовалась пробка более 2 км. Сотрудники полиции Адыгеи призывают быть предельно внимательными и осторожными на этом участке дороги.

10:37 17.01.2020 Сильная авария перед Адыгейском в сторону Краснодара. Цитата из видео очевидца

10:39 17.01.2020 Не доезжая Адыгейска, перед Краснодаром, со стороны Горячего Ключа. Сообщают, что в ДТП попало более 30 машин. Есть погибшие. Цитата из видео очевидца.

10:47 17.01.2020 Территориально инцидент зафиксирован в Адыгее, сообщается, что на место ДТП выехал министр МВД региона. По всей видимости, причиной массовой аварии стал туман, гололед и невнимательность водителей. Движение на участке затруднено.

10:49 17.01.2020 В массовой аварии в Адыгейске погиб человек ДТП произошло утром 17 января. На трассе столкнулись около 18 машин. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека, один погиб, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея. Цитата из видео очевидца.

11:00 17.01.2020 Судя по кадрам очевидцев, на трассе действительно был сильный туман и видимость практически нулевая. Цитата из видео очевидцев.

11:01 17.01.2020 Возможные причины столкновения — туман и гололед, сообщает ГТРК «Адыгея».

11:14 17.01.2020 Массовое ДТП Адыгейск на трассе М-4 Дон под Краснодаром 17 января. Цитата из видео очевидца

11:15 17.01.2020 Также сообщают, что пострадавших машин может быть порядка 50.

11:15 17.01.2020 Из-за аварии пробка на данном участки трассы растянулась на два километра. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и предельно осторожными.

11:20 17.01.2020 Число погибших в результате массового ДТП в Адыгее выросло до двух. По данным минздрава республики, один человек скончался на месте происшествия, второй — в больнице от потери крови. Об этом: В Адыгее увеличилось число погибших после массового ДТП

11:27 17.01.2020 Массовое ДТП в Адыгее из более чем 20 машин. Цитата со страницы carmarket102 ВК

11:29 17.01.2020 Авария, участниками которой стали почти два десятка автомобилей, произошла на въезде в Краснодар со стороны Адыгейска, сообщают «Новости Краснодарского края»: «Известно о двух погибших, один из них скончался от потери крови в больнице. Госпитализированы 6 участников ДТП, они находятся в больницах Адыгейска и Краснодара. На месте развернули пункт обогрева, есть и горячее питание. На месте работают психологи, создан оперативный штаб МЧС. Введен режим чрезвычайной ситуации. По уточненной информации в результате столкновения пострадали от 15 до 18 автомобилей. Авария случилась в начале восьмого утра».

11:30 17.01.2020 Введен режим чрезвычайной ситуации.

11:39 17.01.2020 Пресс-служба МВД по Республике Адыгея: по имеющейся информации, участниками аварии стали около 25 автомобилей. Несовместимые с жизнью травмы в этом ДТП получили два человека. Их личности, как и данные еще пятерых пострадавших, уточняются. По предварительным сведениям, причиной аварии стали туман и гололед. Полиция призывает водителей проявлять предельную внимательность при движении в сложных дорожных условиях, особенно при проезде указанного участка. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы.

11:41 17.01.2020 Карта ДТП. vk.com typical01.

11:51 17.01.2020 По уточнённой информации, в аварию под Краснодаром попали 32 машины. Погибли два человека, шестеро пострадали

11:52 17.01.2020 Ещё одно серьезное ДТП, в котором пострадало не менее 10 машин, произошло в Алтайском крае, под Барнаулом. Читайте также: Под Барнаулом в метель столкнулось больше 10 машин

12:02 17.01.2020 В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили подробности массового ДТП, произошедшего днём, 17 января, под Барнаулом. По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в 14:23 местного времени в районе поселка Урожайный Павловского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили травмы. Пострадали, как минимум 15 автомобилей. Об этом: В массовом ДТП под Барнаулом погибли двое человек

12:03 17.01.2020 В соцсетях сообщают, что на Алтае в метель произошло ещё одно массовое ДТП. Около села Санниково (Первомайский район) столкнулось 20 машин.

12:22 17.01.2020 В республике ввели режим «Чрезвычайная ситуация» и развернули оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

12:23 17.01.2020 Массовое ДТП под Адыгейском. Скриншот из социальной сети vk.com/typical_kuban.

12:25 17.01.2020 Около 07:30 утра 17 января под Адыгейском произошло сразу шесть аварий. На представленных кадрах видны покореженные легковушки, «Газели» и разбитые об отбойник фуры. Первоначально сообщалось, что столкнулись от 15 до 18 машин.

12:33 17.01.2020 В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими. Помимо аварии, случившейся на Павловском тракте (пострадали 15 автомобилей, погибли двое человек), на втором километре Правобережного тракта произошло ещё два дорожно-транспортных происшествия. Читайте также: Под Барнаулом в метель случилось сразу несколько массовых ДТП

12:47 17.01.2020 Массовое ДТП под Барнаулом. Скриншот из социальной сети vk.com/wbiysk22

12:59 17.01.2020 Обращение Госавтоинспекции Барнаула: «В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Алтайского края (сильные метели, снежные заносы) и сложившейся обстановкой на федеральных трассах просьба к водителям не выезжать за пределы города Барнаула. В настоящий момент все выезды из города затруднены, образовались заторные ситуации».

13:00 17.01.2020 Ещё одно массовое ДТП под Барнаулом. Цитата из группы «Барнаул 22» ОК

13:02 17.01.2020 Одним из участников массового ДТП под Новоалтайском стал пассажирский автобус. Судя по комментариям в группе Барнаул 22, пишет очевидец: «Ехали в этом автобусе с Кузбасса… Это жесть. «КамАЗ» въехал в нас, удар был такой силы, задние окна повылетали. Автобус развернуло на 180 градусов, хорошо что были пристегнутые. На месте все… ДПС, МЧС, скорая. Спасибо огромное сотрудникам ДПС и водителям автобуса из Новосибирска успокоили и помогли пересесть с ребёнком в другой автобус».

13:07 17.01.2020 Это очень страшно, машины разбросаны, лежат друг на друге и трасса очень плотно заблокирована. Об этом за кадром сообщает один из очевидцев ДТП, произошедшего под Новоалтайском. ДТП под Новоалтайском. Цитата из видео

13:08 17.01.2020 «Погода с ума сошла! Люди, будьте бдительны!!! Не выезжайте вы никуда», — пишут в социальных сетях. Пользователи шокированы массовыми авариями с пострадавшими в Алтайском крае.

13:11 17.01.2020 Полиция Адыгеи устанавливает обстоятельства ДТП с тяжкими последствиями на автодороге М-4 «Дон», вблизи города Адыгейска.

13:12 17.01.2020 Сегодня, 17 января 2020 года, около 07.20 часов, на автодороге М-4 «Дон», возле города Адыгейска, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа. Для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке задействованы несколько нарядов ДПС. Движение не перекрыто, но затруднено.

13:13 17.01.2020 На автодороге М-4 «Дон» возле города Адыгейска работу сотрудников полиции на месте крупного ДТП координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай. Там же находится руководство управления ГИБДД и межмуниципального отдела полиции.

13:13 17.01.2020 На автодороге М-4 «Дон», возле города Адыгейска по имеющейся информации, участниками аварии стали около 25 автомобилей. Несовместимые с жизнью травмы в этом ДТП получили два человека. Их личности, как и данные еще пятерых пострадавших, уточняются.

13:13 17.01.2020 Администрацией города Адыгейска на месте происшествия организован пункт, в котором оказывается помощь участникам ДТП, также им предоставляется горячее питье.

13:14 17.01.2020 Массовое ДТП в районе города Адыгейска. 01.мвд.рф.

13:14 17.01.2020 Участниками массовой аварии в Адыгее, по последним данным, стали около 25 автомобилей. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Для обеспечения безопасности движения задействованы несколько нарядов ДПС. Движение не перекрыто, но затруднено. Здесь также организован пункт, в котором оказывается помощь участникам ДТП. Подробности в материале: В полиции уточнили количество машин — участниц массового ДТП в Адыгее

13:16 17.01.2020 Алтайский край. ДТП под Новоалтайском, поворот на Санниково. Собралось около 20 автомобилей. Цитата из группы «Барнаул22» ВК

13:24 17.01.2020 На Алтае из-за метели ограничено движение по нескольким трассам. В связи с плохой видимостью закрыта для проезда трасса К-21 — Рубцовск — Угловское — Михайловское, от Рубцовска до с. Угловское. Кроме того, движение для большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», от развязки в районе Новоалтайска до Бийска, а также на дороге Бийск — Мартыново — Ельцовка — гр. Кемеровской области.

13:24 17.01.2020 Массовое ДТП в районе города Адыгейска. 01.мвд.рф.

13:29 17.01.2020 Причиной массового столкновения под Адыгейском стала плохая видимость (в регионе даже сейчас ещё держится туман) и гололёд (ночные заморозки спровоцировали наледь на трассе). Но, очевидно, ещё одной причиной стало лихачество водителей: в таких погодных усилиях нужно соблюдать максимальную осторожность и держать дистанцию.

13:31 17.01.2020 Еще одна массовая авария случилось на трассе «Иртыш» под Новосибирском. Столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб, еще один пострадал.

13:32 17.01.2020 Массовое ДТП в районе города Адыгейска. 01.мвд.рф.

13:36 17.01.2020 Массовая авария в районе Адыгейска на трассе М-4 «Дон». В первом очаге ДТП — 11 автомобилей, во втором очаге — 14 автомобилей. Есть пострадавшие. Два человека погибло, три ранено. Среди пострадавших детей нет. Просьба быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим согласно погодным условиям и держать дистанцию, — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

13:46 17.01.2020 Появилось видео с моментом ДТП на трассе под Новоалтайском, которое было снято из кабины грузовика: считанные секунды и машина переворачивается.

13:53 17.01.2020 Алтайский край. В ГИБДД уточнили, что в массовой аварии под Павловском столкнулись 15 машин. Два человека погибли, еще несколько получили травмы. Цитата из канала barnaultelegram.

13:59 17.01.2020 Во время сильной метели министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев записал видео на трассе Барнаул — Рубцовск, чтобы попросить автомобилистов воздержаться от поездок. Получилось весьма наглядно. Цитата из видео

14:06 17.01.2020 В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно сильными метелями, снегопадом, сильным ветром, скорость которого местами до 20 метров в секунду, и низкой видимостью до 50−100 метров с 17.00 (нск) до 22.00 (нск) введено ограничение движения для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участках автомобильных дорог: — Р-255 «Сибирь» 41−149 км в границах Новосибирской области; Р-256 «Чуйский тракт» 28−135 км в границах Новосибирской области; — Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирска 0−76 км в границах Новосибирской области на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области; — Р-256 «Чуйский тракт» в г. Бердске, Искитимском и Черепановском районе; — Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах; — Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченевском районах.

14:12 17.01.2020 Личный состав Госавтоинспекции Алтайского края в связи со сложными погодными условиями переведен на службу в усиленном режиме. Фото — ГУ МВД по региону. Сейчас на дороги региона выведено около 130 экипажей ГИБДД, задействовано около 300 сотрудников полиции. Из-за плохой видимости перекрыто движение на нескольких трассах, патрульные автомобили Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками осуществляют сопровождение потока транспортных средств на трассах до ближайших населенных пунктов. На проблемных участках подъемов и спусков оказывают помощь большегрузному транспорту. С целью разгрузки наиболее проблемных перекрестков инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование. Снегопад резко снизил видимость на дороге.

14:13 17.01.2020 В связи со сложными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Алтайского края не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.

14:16 17.01.2020 Массовое ДТП под Адыгейском. По последним данным, столкнулись 32 автомобиля, два человека погибли, еще пять находятся в больнице.

14:17 17.01.2020 Алтайский край. Чтобы не допустить новых массовых ДТП, закрыто движение по Павловскому тракту за п. Новомихайловка. В связи с этим автобусное движение по маршруту 113, обслуживаемому двумя автобусами, приостановлено до открытия трассы.

14:30 17.01.2020 В таких условиях работают сейчас сотрудники ГИБДД на алтайских трассах. Фото ГУ МВД по региону.

14:32 17.01.2020 Алтайский край. Три сотни автомобилей не могут выехать из Павловска. Сотрудники ГИБДД перекрыли трассу в сторону Барнаула из-за сильной метели и массового ДТП. Как сообщили amic.ru водители, находящиеся в пробке, полицейские не могут ответить, когда движение откроют. Возможно, придется ждать до утра. Самые нетерпеливые бронируют гостиницы. Мест там уже нет.

14:43 17.01.2020 На Чуйском тракте от Новоалтайска до Бийска ограничили движение большегрузного и пассажирского транспорта, сообщает Упрдор «Алтай». Причина все та же — снегопад, метель, порывы ветра до 27 м/с. Видимость 50−100 м.

14:45 17.01.2020 Алтайский край. Столкновение нескольких автомобилей произошло на 12 километре от Павловска. Подробности уточняются. В настоящий момент в регионе действует штормовое предупреждение из-за метели и ураганного ветра, закрыто несколько трасс.

14:46 17.01.2020 Метель на трассе. 22.mchs.gov.ru.

14:47 17.01.2020 В помощь местным подразделениям ГУ МЧС России по Алтайскому краю, которые в данный момент патрулируют дороги по всему краю, сформированы и направлены из Барнаула три группы. Районы для дежурства выбраны исходя из опыта работы в прошлом: пожарные и спасатели работают на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск возникновения заносов, возможны скопления автомобильной техники, дорожно-транспортные происшествия.

14:51 17.01.2020 Массовое ДТП произошло под Краснодаром, на трассе М-4 в Адыгее. Около 7 утра в районе Адыгейска столкнулись 25 машин, 2 человека погибло, 5 пострадали, по данным МВД Адыгеи. Причиной ДТП стали туман и гололёд. На месте массового ДТП в районе города Адыгейска. 01.mchs.gov.ru.

14:55 17.01.2020 Алтайский край. Администрация Барнаула организовала дежурство дорожников в пригородных посёлках Барнаула. Дорожная техника обеспечивает проезд экстренных служб и гражданских автомобилей, так как дороги заметает достаточно быстро. Сотрудники ГИБДД Алтайского края дежурят на трассах. 22.мвд.рф.

15:04 17.01.2020 Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12. Среди них две несовершеннолетние девочки, одну из которых доставили в больницу Краснодара, вторую отправили на амбулаторное лечение. Об этом: Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

16:50 17.01.2020 Почти все трассы в Алтайском крае перекрыты. «Такого не было давно», — сообщает ИА «Амител». Десятки тысяч водителей застряли на трассах, которые перекрыты из-за погодных условий. На дорогах дежурят около 130 экипажей ГИБДД. Пригородные электрички едут переполненными.

17:15 17.01.2020 Сотрудники ГИБДД Алтайского края дежурят на трассах. 22.мвд.рф

17:18 17.01.2020 Если в Адыгее ДТП произошли из-за тумана, то в Алтайском крае — сильнейшая метель. Снежный буран продолжается, не исключены новые массовые ДТП.

17:21 17.01.2020 Массовое ДТП под Барнаулом. Скриншот из социальной сети vk.com/wbiysk22

17:45 17.01.2020 В Алтайском крае к месту образовавшейся пробки в районе Павловска в сопровождении ГИБДД подошла дорожная техника. Идут работы по обеспечению проезда скопившегося автотранспорта, сообщает телеграм-канал lenina59. Жителей Алтайского края призвали отказаться от поездок на автотранспорте.

17:47 17.01.2020 В связи с сильнейшей метелью и ухудшением погоды в Алтайском крае проводится экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает официальный сайт Алтайского края.

17:49 17.01.2020 В условиях сильной метели в Алтайском крае введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете. По оперативным данным МЧС, восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Организовано оказание помощи пострадавшим гражданам. Все экстренные оперативные службы края переведены на круглосуточный режим работы.

17:58 17.01.2020 В Алтайском крае наблюдается ухудшение погоды, сообщается на официальном сайте края. По всей вероятности, такая погода ожидается и в выходные, включая 19 января — праздник Крещения. Жителей региона просят быть особенно осторожными.

18:01 17.01.2020 Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко заявил, что для автомобилистов, которые окажутся в сложных ситуациях, будут развернуты пункты временного пребывания и стационарные площадки в населённых пунктах, к этому готовы все силы и средства. Пункт обогрева и временного пребывания первым делом открыли в Павловске, в школе искусств. Он рассчитан на 70 человек, туда уже эвакуируют водителей, застрявших в снежной буре под Барнаулом.

18:06 17.01.2020 «В ближайшие сутки улучшение погодных условий будет незначительным. В ночь с субботы на воскресенье ожидается изменение температуры: она будет понижаться, ветер будет не такой, как сегодня. Однако 19 числа днём снова ожидается усиление ветра, и такая погода перейдет на следующую неделю, на понедельник как минимум. Поэтому еще раз обращаемся к жителям и гостям Алтайского края с просьбой быть чрезвычайно внимательными в эти дни», — подчеркнул заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

18:26 17.01.2020 Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае. altairegion22

19:09 17.01.2020 По уточнённой информации ГУ МЧС РФ по Адыгее, на 1358 км автодороги М-4 («Дон») из-за сильного тумана произошло столкновение 25 автотранспортных средств. Погибли два человека, ещё десять человек получили травмы. Четверо находятся в лечебных учреждениях Краснодара и Адыгейска, шесть человек были отпущены домой.

19:16 17.01.2020 Массовое ДТП в районе города Адыгейска. 01.мвд.рф

19:38 17.01.2020 Последствия аварий с 25 автомобилями под Адыгейском ликвидировали 77 человек и 23 единицы техники, в том числе 32 спасателя МЧС России.

19:40 17.01.2020 Сотрудники МЧС Адыгеи на месте массового ДТП в районе города Адыгейска. 01.mchs.gov.ru

20:06 17.01.2020 Между тем в Алтайском крае из-за снежного бурана сохраняется сложная обстановка на дорогах. Об этом жителей региона предупредил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. https://www.instagram.com/p/B7bUMr3H8ou/

20:07 17.01.2020 По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, ситуация на дорогах региона — «чрезвычайно напряжённая».

20:08 17.01.2020 Непогода и перекрытая трасса задержала в городе два иногородних автобуса, сообщил Томенко. Пассажиры одного из них размещены в гостиницах. А 20 детей и три тренера из новосибирской команды «Сибирь», которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы.

20:27 17.01.2020 В связи с непогодой в Алтайском крае работают пункты обогрева. 22.mchs.gov.ru

20:31 17.01.2020 Комментарий зампредседателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко и представителя регионального управления МЧС: [[[video-0]]]

20:48 17.01.2020 На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение. Продолжается сильная метель. У дорог и в населённых пунктах обустроены пункты обогрева. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает «горячая линия» 8 (3852) 202−621 — по этому номеру можно получить информацию о ситуации на дорогах региона.

21:48 17.01.2020 По данным Минтранса Алтайского края, на федеральных и региональных трассах работает почти 400 единиц техники. В Барнауле задействовано 170 грейдеров, самосвалов, снегоуборщиков. Работы продолжаются и в ночные часы.

22:06 17.01.2020 Администрация Барнаула (Алтайский край) опубликовала на своём сайте обращение к горожанам в связи с непогодой. Жителей просят воздержаться от поездок за пределы города, быть предельно внимательными при передвижении по улицам краевого центра, соблюдать правила дорожного движения. «Учитывайте складывающуюся обстановку, по возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле в пользу общественного транспорта», — отмечается в обращении 17 января.