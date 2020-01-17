В рамках «нацпроекта»: власти Чебоксар пояснили причину закрытия библиотек
Чебоксары, 17 января, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Чебоксарские чиновники заявляют, что муниципальные библиотеки станут «интеллектуальными центрами», что планируется сделать в рамках национального проекта «Культура». Шесть ликвидируемых библиотек чиновники считают «непопулярными», приводя финансовые выгоды от их упразднения.
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На встрече с отдельными журналистами заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева заявила, что «по национальному проекту «Культура» муниципальные библиотеки надо приводить в соответствие современным требованиям». По её словам, «они должны стать интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати».
В местной прессе отмечается по итогам брифинга, что «непопулярные библиотеки будут закрыты». Говоря о книжном фонде и расходах, вице-мэр приводит выгоды от «модернизации».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2019 года глава администрации города Алексей Ладыков подписал постановление о ликвидации шести филиалов (библиотек) муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары». Всего в городе 18 муниципальных библиотек.
Этому предшествовали заявления об оптимизации в системе дополнительного образования и социально-культурной сферы. В столичной мэрии ссылались на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и решить вопрос планируется за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей: высвободившиеся помещения планируется продать.
Первый вице-спикер Совета Федерации, экс-глава Чувашии Николай Федоров раскритиковал ликвидацию шести библиотек, отметив, что данный «подарок» — «хуже, чем преступление». По его словам, «это ошибка стратегическая, поскольку сокращение сети городских библиотек в первую очередь негативно отразится на жизни юных чебоксарцев», так как 89% посетителей библиотек в Чебоксарах — дети.