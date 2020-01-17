Чебоксары, 17 января, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Чебоксарские чиновники заявляют, что муниципальные библиотеки станут «интеллектуальными центрами», что планируется сделать в рамках национального проекта «Культура». Шесть ликвидируемых библиотек чиновники считают «непопулярными», приводя финансовые выгоды от их упразднения.

Cap.ru Библиотеке имени Марфы Трубиной почти полвека

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На встрече с отдельными журналистами заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева заявила, что «по национальному проекту «Культура» муниципальные библиотеки надо приводить в соответствие современным требованиям». По её словам, «они должны стать интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати».

«Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп», — расписывает большое будущее муниципальных библиотек высокопоставленная чиновница, пояснив, что «такая модернизация» нужна для повышения посещаемости библиотек «не менее чем в 2 раза» к 2024 году.

В местной прессе отмечается по итогам брифинга, что «непопулярные библиотеки будут закрыты». Говоря о книжном фонде и расходах, вице-мэр приводит выгоды от «модернизации».

"Вот смотрите, есть 18 филиалов. В каждом должно быть по экземпляру. Возьмите эти 6 млн рублей, разложите их на 18. В итоге сколько названий? А если филиалов меньше? Значит, мы эти 6 млн делим, к примеру, на 12 — значит, наименований будет больше», — приводит ГТРК «Чувашия» пояснения Аллы Салаевой.

«Уникальный фонд у нас. У меня душа болит за этот фонд, потому что у нас есть литература, которую вы вообще нигде не найдете. Нам говорят, мы ваш филиал не закрываем, мы ваш филиал в школу «Волжского-3» переносим. Но поймите правильно: хорошо, я не против, там тоже нужна библиотека. Но здесь-то население, которое живет в этом районе, они без книг останутся», — приводит ГТРК мнение Тамары Ивановой — ведущего библиотекаря библиотеки имени М. Трубиной, которая работает около 50 лет и подпадает под ликвидацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2019 года глава администрации города Алексей Ладыков подписал постановление о ликвидации шести филиалов (библиотек) муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары». Всего в городе 18 муниципальных библиотек.

Этому предшествовали заявления об оптимизации в системе дополнительного образования и социально-культурной сферы. В столичной мэрии ссылались на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и решить вопрос планируется за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей: высвободившиеся помещения планируется продать.

Первый вице-спикер Совета Федерации, экс-глава Чувашии Николай Федоров раскритиковал ликвидацию шести библиотек, отметив, что данный «подарок» — «хуже, чем преступление». По его словам, «это ошибка стратегическая, поскольку сокращение сети городских библиотек в первую очередь негативно отразится на жизни юных чебоксарцев», так как 89% посетителей библиотек в Чебоксарах — дети.