Обнинск, Калужская область, 17 января, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Качество воды в реке Протве и в прудах на территории города Обнинска Калужской области по микробиологическим показателям не соответствует санитарным требованиям. Запасать воду из Протвы, прудов и родников для питья и гигиенических процедур в период празднования Крещения не рекомендуется. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по делам ГОЧС администрации города.

Скриншот фото группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте». Дохлая рыба в реке Протве

В частности, качество воды в родниках за стадионом «Труд», в районе городского пляжа, в районе Красной горки Обнинска не соответствует санитарным правилам.

По результатам исследований, проведенных испытательным лабораторным центром ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России» в декабре 2019 года, течением Протвы на территорию города Обнинска приносит воду уже с высокой микробной загрязненностью.