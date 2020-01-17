Октябрьский район, Оренбургская область, 17 января, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области в первой половине дня 17 января произошла смертельная автоавария. Участниками ДТП стали «УАЗ» и «Лада Приора», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Оренбуржье

Автомобили столкнулись лоб в лоб на трассе Казань-Оренбург возле села Буланово. На место выехали 11 сотрудников служб экстренного реагирования и пять единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбуржью, в аварии пострадали девять человек: двое их них погибли, семеро госпитализированы. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.