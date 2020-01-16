Ярославская область, 16 января, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Ярославле въезд на муниципальный стадион сделали платным. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Въезд на стадион «Шинник»

С января 2020 года на территорию стадиона можно попасть только по пропуску, который стоит 500 рублей в месяц. Сам стадион принадлежит муниципальной «Дирекции спортивных сооружений». На территории стадиона находится бассейн, который посещают в основном воспитанники спортшкол.

«Установлено, что в бассейне «Шинник» на постоянной основе занимается более 500 детей. Детям оказывается муниципальная услуга. Однако в настоящее время родителей несовершеннолетних понуждают сделать выбор между безопасностью и платностью. С 09 января 2020 года организован платный въезд на территорию спорткомплекса. По этой причине законные представители несовершеннолетних не могут безопасно производить высадку своих детей непосредственно на территории объекта, а вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, подвергая их жизнь и здоровье опасности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Сейчас в аппарате уполномоченного изучают документы, на основании которых въезд на стадион сделали платным.