Ярославль, 16 января, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В Ярославле телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии «40−40−40» будет использоваться в качестве единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос корреспондента ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Единая дежурно-диспетчерская служба входит в состав МКУ «Центр гражданской защиты» и является частью системы противодействия чрезвычайным ситуациям на уровне города. Однако уже сейчас операторы службы представляются как сотрудники «ЕДС ЖКХ».

«Телефонный номер 40−40−40 на 09.01.2020 года работает, как в ЕДС ЖКХ, так и в ЕДДС города Ярославля. После завершения технических вопросов по установке программного обеспечения телефон полностью «перейдет» в ЕДС ЖКХ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Что такое «Единая диспетчерская служба ЖКХ», на каком основании она работает и какие услуги оказывает, в мэрии Ярославля пояснить не смогли. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным источников служба будет оказывать коммерческие услуги управляющим компаниям в сфере ЖКХ. Речь идет об аварийно-диспетчерском обслуживании. В проекте договора, который «ЕДС ЖКХ» присылало управляющим компаниям, значилась стоимость услуг в размере 50 копеек с одного квадратного метра жилой площади. Специалисты говорят, что стоимость эта завышена. В мэрии эту информацию опровергают.

«На сегодняшний день все сотрудничество происходит на безвозмездной основе, в рамках законодательства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

На каких юридических основаниях работает новая структура, почему она использует телефон, предназначенный для предупреждения чрезвычайных ситуаций — неясно. Не повлияет ли такое «перепрофилирование» на систему защиты жителей города от аварий и катастроф?