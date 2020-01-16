В Калуге управление городского ЖКХ возглавил полковник полиции
Калуга, 16 января, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Руководителем городского управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги назначен Александр Хавкин, сообщили 16 января корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.
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Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги Александр Хавкин
Ранее Александр Хавкин занимал должность директора управления капитального строительства Калужской области, подведомственного региональному министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Новый глава калужского городского ЖКХ Александр Хавкин родился 14 мая 1963 года в селе Красное Хвастовичского района Калужской области. Окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, Юридический институт МВД России, Академию управления МВД России. Имеет звание полковника полиции.