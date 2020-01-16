Калуга, 16 января, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В Калуге 15 февраля будет дан старт ХIII областным зимним сельским спортивным играм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На зимних сельских спортивных играх

В программу соревнований включены состязания по гиревому спорту, лыжным гонкам, мини-футболу, перетягиванию каната, а также соревнования среди дояров, механизаторов и спортивных семей. В программу сельских игр включены соревнования по ловле на мормышку со льда и двоеборье глав администраций муниципальных районов (лыжные гонки и шашки). Старты пройдут на спортивных объектах, расположенных на территории комплекса «Анненки», Яченском водохранилище и в спортивной школе «Шашки русские».

По инициативе министерства сельского хозяйства объявлен конкурс «Лучшее муниципальное образование, реализующее Федеральный спортивный комплекс ГТО среди жителей сельских поселений, проживающих на территории Калужской области». К участию допускаются жители сельских поселений области в возрасте от шести лет, выполнившие нормативы ГТО на знаки отличия.