Ярославль, 16 января, 2020, 14:50 — ИА Регнум. После назначения новым директором департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Александра Николаева на госпредприятиях региона появились несколько выходцев из Ставропольского края. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сам Николаев ранее работал заместителем министра ЖКХ Ставропольского края, а до этого — директором МУП «Водоканал» Ставрополя.

Yandex.ru Департамент ЖКХ Ярославской области

Так главным энергетиком принадлежащего правительству области «Северного водоканала» с 1 декабря стал Игорь Шатобин. Игорь Шатобин судим за мошенничество. Октябрьский районный суд Ставрополя приговорил его в 2017 к двум годам лишения свободы условно. Речь шла о преступлении, совершенном в 2013—2014 годах. Приговор размещен на сайте суда.

Как следует из приговора, Игорь Шатобин работал начальником отдела технологического присоединения электросетевой компании. Он взял у одного из предпринимателей 230 тысяч рублей в качестве оплаты за технологическое присоединение. За эти деньги он обещал повысить мощность подключения строящегося объекта. Шатобин сказал, что внесет деньги в кассу предприятия, но вместо этого присвоил их. Не дождавшись обещанной мощности, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. В суде ставрополец признал свою вину и вернул деньги потерпевшему.

После увольнения из электросетевой компании Игорь Шатобин перешел на работу в МУП «Водоканал» Ставрополя, который в то время возглавлял Александр Николаев, в настоящее время директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

Интересно, что в 2017 году ставропольские СМИ сообщили о выявленных махинациях в ставропольском МУП «Водоканал» в сфере энергоснабжения. Якобы предприятие переплатило за электроэнергию 135,5 млн рублей благодаря тому, что питающий одну из подстанций кабель был передан частной фирме. Впрочем, найти официальную информацию о возбуждении уголовного дела по этому факту корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Вслед за бывшим руководителем Шатобин переехал в Ярославскую области. В «Северном водоканале» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Игорь Шатобин работает главным энергетиком предприятия.

Шатобин не единственный ставрополец, появившийся на госпредприятиях сферы ЖКХ после прихода Николаева. Так заместителем директора «Северного водоканала» стал Андрей Колесников, ранее возглавлявший ГУП «Ставрополькрайводоканал». Директором «Южного водоканала» назначен Игорь Кузнецов, также работавший директором «Ставрополькрайводоканала». Заместителем директора предприятия «Яркоммунсервис» назначен Камо Мурсалян, ранее зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в Ставрополе. В Ставрополье работал и нынешний директор ярославского фонда капитального ремонта Роман Гайнутдинов — там он возглавлял аналогичную структуру.

При этом Мурсалян и Колесников вошли в состав общественного совета при департаменте ЖКХ в качестве экспертов по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

«Нашествие» ставропольцев, в том числе с неоднозначной репутацией в сферу ЖКХ Ярославской области вызывает опасение у местного профессионального сообщества. Ярославцы хорошо понят историю с подмосковными кадрами в департаменте госжилнадзора, которая закончилась публичными скандалами и арестом экс-директора органа Елены Скоробогатовой, а также ее заместителей. В СМИ уже поступает информация о неоднозначных действиях «ставропольцев», которая, впрочем, нуждается в проверке.