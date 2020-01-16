Иркутск, 16 января, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Приангарье разбираются, как помочь жильцам злополучного замороженного общежития Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), в котором невозможно жить. Как сообщает сайт иркутской мэрии, в ходе разбирательства выяснилось, что по ул. Советская, 176, вопреки всему проживает пять семей.

Цитата из группы «Типичный Иркутск» Замороженное общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища

Как пояснил заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский — данное пятитажное общежитие с четырьмя подъездами коридорного типа было построено в 1983 году для военнослужащих, работающих в ИВВАИУ.

«После расформирования ИВВАИУ в 2016 году данное здание общежития было передано Министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке. В связи с этим у нас отсутствует законное право признать здание аварийным и переселить семьи, проживающие в данных помещениях» , — подчеркнул Владимир Преловский.

По его словам, администрация города предложила бедствующим семьям бесплатную правовую помощь в подготовке для документов для того, чтобы через суд подтвердить свое право пользования жилыми помещениями и решить вопрос о предоставлении вне очереди другого жилого помещения по договору социального найма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в аварийном общежитии Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) все ещё живут люди, выяснилось после публикации фотографий в группе «Типичный Иркутск» (ВК). Автор снимков пояснил, что морозный вид многоквартирный дом приобрёл из-за прорвавшейся трубы в подвале.

Узнав об этом, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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