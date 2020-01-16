Калуга, 16 января, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Трём жителям Калужской области предъявлено обвинение в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщает 16 января корреспондент ИА REGNUM по информации следственного управления регионального УМВД России.

40.мвд.рф Калужские полицейские «прикрыли» интернет-магазин по продаже наркотиков

По версии следствия, один из обвиняемых организовал магазин по продаже наркотиков в интернете. Затем мужчина подыскал для совместной преступной деятельности ещё двоих граждан, которым отводились роли «закладчиков». В обязанности организатора магазина по продаже наркотиков входило получение через «тайники-закладки» оптовой партии наркотика на территории Калуги, транспортировка наркотику до места хранения. Он также осуществлял передачу расфасованного наркотика своим подельникам для последующего сбыта тем же способом.

Действия одного из сбытчиков наркотических средств попали в поле зрения оперативников. Вскоре удалось задержать и сообщников. В ходе обследования автомобиля и места жительства фигурантов полицейскими было изъято 1,5 килограмма синтетических и растительных наркотических средств. Кроме того, установлено, что обвиняемые сами являлись потребителями наркотических средств. Подозреваемым инкриминируется совершение 69 эпизодов противоправной деятельности. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.