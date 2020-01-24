Новое правительство России сформировано: оценки и комментарии — трансляция
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что у депутатов накопились претензии к четырем министерствам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств, прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Но это было, знаете, очень небольшое количество министерств, порядка четырех», — заявил Володин.
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Происходящие в России процессы можно охарактеризовать термином «обновление» и «реконфигурация власти». Обновление — это не коренное изменения, а изменения фасадные. Конфигурация власти поменяется, а сущность — нет, и это самое главное, что хочется отметить, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.
Подробности в материале: Политические процессы в РФ: транзит, реконфигурация или обновление
Формирование нового правительства, скорее всего, будет завершено до конца января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января сообщил доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Егор Дорошенко.
«Председатель правительства РФ, который будет назначен президентом с согласия Госдумы РФ, предложит президенту кандидатуры на должности заместителей председателей правительства и глав министерств. Президент своим указом назначит их на должность. Госдума сегодня будет рассматривать этот вопрос», — сказал Дорошенко.
«Как бы обидно ни звучало, работа некоторых предыдущих руководителей оставляла желать лучшего. Локомотивом всего правительства всегда оставалась небольшая группа министров и вице-премьеров, которые усердно трудились и двигали страну в правильном направлении», — охарактеризовал ушедшее в отставку правительство РФ глава Чечни Рамзан Кадыров.
Подробности в материале: Кадыров обвинил некоторых министров в плохой работе
«Единая Россия» считает позитивной работу вице-премьера Татьяны Голиковой, вице-премьера Дмитрия Козака, вице-премьера Алексея Гордеева и вице-премьера Дмитрия Патрушева в правительстве, заявил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.
Новый состав правительства будет сформирован в ближайшее время, заявил сразу после голосования Госдумы за свою кандидатуру председатель правительства Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Понимание (по составу нового правительства) возникнет в ближайшие дни», — заявил Мишустин.
Об этом: Мишустин: Понимание состава правительства появится в ближайшие дни
О готовности сотрудничать с новым правительством России сообщил 16 января журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
На совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем глава МИД Литвы заявил:
Литовский дипломат заявил: Вильнюс рассчитывает, что сотрудничество с Москвой «будет происходить по правилам, с соблюдением международных обязательств». Также он добавил, что от Москвы Вильнюс ждёт «действий, направленных на создание стабильности в мире».
Читайте подробнее: Вильнюс готов сотрудничать с новым правительством РФ
В правительстве свои посты сохранят вице-премьеры Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Виталий Мутко. Такой прогноз на своей странице в Facebook дал уральский политик Нафик Фамиев.
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У нового правительства есть все шансы начать «с чистого листа» и не повторять заблуждений предшественников в такой чувствительной для граждан России области, как природоохранное и экологическое законодательство. Об этом — в статье обозревателя ИА REGNUMИгоря Свирина.
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Более половины кадрового состава нового правительства России, скорее всего, обновится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Евгений Бень.
По его словам, ротация в правительстве назрела, и это — естественный процесс. При этом больше всего изменений будет в социальном блоке.
«Я бы не взялся говорить про персоналии, но, думаю, что ротации будут не менее 50% состава. Я полагаю, что самые большие будут в социальном блоке. Поставлены конкретные задачи и определены конкретные меры. Чтобы их в комплексе решать, нужны свежие силы, поскольку задачи эти требуют нетрадиционных подходов. Что касается экономического блока, то я не думаю, что он подвергнется кардинальной ротации», — сказал Бень.
Подробности в материале: Эксперт усомнился в обновлении экономического блока правительства
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в состав нового правительства Михаила Мишустина войдут многие министры из второго правительства Дмитрия Медведева.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления Михаилу Мишустину в связи с назначением на должность главы правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Уважаемый Михаил Владимирович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственной должности, а братскому народу России — мира и процветания», — цитирует Пашиняна пресс-служба.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства Михаила Мишустина.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Дарья Драй © ИА REGNUM«>
Новый председатель правительства России Михаил Мишустин предложит на должности своих заместителей и министров представителей собственной команды, которые не известны широкому кругу людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.
«Я думаю, процентов на 50 обновится состав правительства, но по персоналиям не могу сказать, и каждый, кто скажет, что он знает по персоналиям, — гнусный лжец. Это знает один-два человека», — сказал эксперт.
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Челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров надеется на то, что с приходом Михаила Мишустина на пост главы правительства России экономике будут уделять значительное внимание. Об этом он заявил по итогам послания Владимира Путина.
«Хотелось бы, чтобы роль бизнеса возросла и правительство бы учитывало мнение деловых кругов, например, посредством распространения оценки регулирующего воздействия на широкий круг нормативно-правовых актов», — говорит чиновник.
Об этом: От правительства Мишустина ждут значительного внимания экономике
Президент Владимир Путин на один шаг стал ближе к своему народу, теперь главное — реализовать послание, преодолеть сопротивление международной мафии и пятой колонны в России, считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.
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Кадровые изменения в правительстве РФ, вероятнее всего, начнутся с социально-экономического блока, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
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По мнению доктора политических наук Владимира Слатинова, кадровые изменения в правительстве РФ коснутся и социального блока, в том числе — бывших министров Вероники Скворцовой, Ольги Васильевой и Михаила Котюкова.
Подробности в материале: «Здравоохранение — один из самых больных вопросов в России» — политолог
Новому председателю правительства России Михаилу Мишустину легко не будет. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).
Он отметил, что поддержал назначение Мишустина главой правительства. Также депутат обратил внимание на то, что новый премьер обещает усилить в правительстве персональную ответственность, масштабировать лучшие региональные наработки, а также выяснить причины пробуксовки реформ.
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Сразу несколько источников «ФедералПресс», близких к Госдуме и Кремлю, рассказали о готовящемся самороспуске нижней палаты парламента. По словам собеседника агентства из фракции «Единая Россия», депутаты сложат с себя полномочия летом этого года после принятия поправок в Конституцию РФ. Выборы в парламент пройдут в декабре.
Научный директор Иркутского МИОН Дмитрий Козлов: «Если строить прогнозы по будущему составу правительства, то меня как представителя образования, конечно, интересует то, что касается высшего образования и науки. Михаил Котюков там такой «министр-реформатор», который во многом принимает сложные, непопулярные решения, но тем не менее не боится их принимать. Не знаю, насколько ему позволят продолжать это делать.
Многие говорят, что процедура назначения не затянется, и если считать, что многие вещи уже отыграны и расписаны, то свои посты, вероятно, сохранят Сергей Шойгу, Сергей Лавров. Может быть, Максим Орешкин. Но, по-моему, не будет радикальных изменений. Все ждут, что вице-премьером будет какой-нибудь либерал, но воздержусь от прогнозов».
Цитата с сайта i38.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. duma.gov.ru
В случае утверждения премьер-министром РФ Михаила Мишустина свои посты в правительстве потеряют в первую очередь руководители Минздрава, Минэкономики, Минспорта и Минтруда. Так считают опрошенные Daily Storm эксперты: проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара и декан факультета госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Ботнев.
Говоря о будущем составе правительства РФ иркутский политолог, публицист Сергей Шмидт воздерживается от прогнозов:
«Могу только присоединиться к общему мнению, что у нас всего два «непотопляемых» министра — Сергей Шойгу и Михаил Лавров. Что касается фигуры нового председателя правительства — это классический успешный эффективный технократ. Хочу обратить внимание, что налоговое ведомство в последние годы не подвергается никакой критике, оно считается очень модернизированным и продвинутым в цифровом смысле».
Цитата с сайта i38.ru
Что касается перестановок в самом кабинете министров, то кардинальных перемен, скорее всего, не произойдёт, считает иркутский политолог, редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин:
«В зоне риска больше всего находятся те руководители, кто занимается национальными проектами. Может быть, уйдёт и. о. министра экономического развития Максим Орешкин, может быть, и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова, может быть, Михаил Котюков из Министерства науки и высшего образования, Ольга Васильева из Министерства просвещения, и. о. министра труда и занятости Максим Топилин. Вероятность отставки этих лиц выше, чем у остальных. Эти фигуры, конечно, не главные виновные в проблемах с нацпроектами, но они на острие, в том числе — восприятия населением. Ну и, наверное, чисто политически это освежит немножко ситуацию».
Цитата изi38.ru.
Первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, председатель Госдумы Вячеслав Володин и кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин. duma.gov.ru.
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства. Об этом он сообщил сам.
«Знаете, я сейчас взял обязательства перед президентом по Счетной палате, пока что прошло полтора года. Думаю, мне пока что еще нужно поработать», — сказал он. Кудрин отметил, что его устраивает имеющаяся модель работы.
Цитата канала «Экономика».
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о кандидатах от партии на должности глав Минэкономразития, Минпрома, Минкультуры и Минспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.
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Новое правительство России должно научиться не фальсифицировать статистику, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: Хазин призвал новое правительство РФ не врать и выполнять поручения Путина
Новое правительство РФ должно привести показатели экономического роста и всего остального хотя бы к минимальной реальности, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
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Не думаю, что будет уволен, допустим, и. о. первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Антон Силуанов, считает иркутский политолог, редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин:
«У нас финансовый блок работает достаточно квалифицированно, это признают даже недруги России. Это у нас главная палочка-выручалочка. Так же как и вряд ли заменят председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину, хотя она и не член правительства. Учитывая, что Михаил Мишустин — скорее всего, техническая фигура, то руководить процессом в значительной степени будет как раз финансовый блок».
Цитата изi38.ru.
Людям, которые придут в новый состав правительств РФ, придется очень тяжело, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
Об этом: Новому правительству РФ будет сложно что-то изменить — Михаил Хазин
Лавров на вопрос о том, сохранит ли пост в новом правительстве: «Мне поручили исполнять обязанности министра, я их исполняю».
У «Единой России» претензии к работе социальных министерств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).
Так, в ходе консультаций фракции с Михаилом Мишустиным высказывались претензии по работе Минздрава и его главы Вероники Скворцовой, Минкультуры и его главы Владимира Мединского, Минтруда и Максима Топилина, Минпросвещения и Ольги Васильевой.
Подробности в материале: Готовится замена социального блока правительства РФ
Михаил Мишустин и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. duma.gov.ru.
В ходе консультаций Михаила Мишустина с парламентскими фракциями звучали слова поддержки силовому и международному блокам правительства, однако не обошлось без претензий и критики в адрес социального блока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В то же время спикер Госдумы указал на то, что парламентарии высказывали претензии в адрес ряда министерств.
Подробности в материале: Лидеры и аутсайдеры правительства: Володин рассказал о консультациях
С новым правительством РФ страну ждут масштабные инвестиционные проекты, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о новом составе будущего правительства.
Подробности в материале: Стало известно, что повлияет на состав нового правительства РФ Мишустина
Национальные проекты в России запустились неэффективно, считает член комиссии Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о будущем составе российского правительства.
Подробности в материале: Депутат Госдумы РФ заявил о пробуксовке национальных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу перед правительством России.
«Самое главное на сегодняшний момент — нужно сосредоточиться на исполнении положений послания президента, которыми мы все занимаемся», — заявил он на встрече с исполняющими обязанности членов правительства, а также своим предшественником, замруководителя Совбеза РоссииДмитрием Медведевым.
Об этом: Мишустин поставил перед правительством первую задачу
Критика в адрес работы представителей социального блока прошлого состава правительства РФ со стороны Государственной думы России обоснована мнением населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что на встрече нового председателя правительства России Михаила Мишустина с депутатами парламентарии высказывали нарекания в адрес работы четырех министерств: Минпросвещения, Минздрава, Минкультуры, Минтруда. В частности, поднимались вопросы коррупционной составляющей в сфере трудовой и социальной защиты. По мнению политолога, критика в адрес данных ведомств не случайна — именно их работа в большей степени касается жизни простых граждан.
Подробности в материале: Названы причины недовольства работой четырёх министерств
Михаил Мишустин первым распоряжением назначил заместителя главы ФНС Даниила Егорова начальником службы.
Даниил Егоров
Фото: https://www.nalog.ru/
Егоров был заместительным главы ФНС, а самой налоговой службой руководил Мишустин до назначения в правительство.
«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении Мишустина.
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Нарекания депутатов Государственной думы в адрес работы четырёх министерств социального блока правительства РФ отражают мнение общества. Об этом 17 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Политической экспертной группы, генеральный директор Центра политической информации Константин Калачев.
В частности, Министерство здравоохранения и его руководитель Вероника Скворцова и ранее подвергались критике, отметил политолог.
«Скворцова — одна из самых критикуемых министров, её и президент России критиковал ранее. Если мы проведем опросы о тех вопросах, которые людей больше всего волнуют, — медицина будет в тройке», — отметил Калачев.
Об этом: Среди самых критикуемых министров России назвали Скворцову
Даниил Вячеславович Егоров до назначения главой ФНС был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса
Родился в 1975 году в Москве.
В 1998 году окончил московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.
В период с 2000 г. по 2001 г. — являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.
С 2001 г. по 2001 г. — замещал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО «Энеко».
С 2001 г. по 2003 г. — замещал должность специалиста 1-й категории, консультанта отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по г. Москве.
2003 г. — 2005 г. замещал должность начальника отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России №44 по г. Москве.
В период с 2005 г. по 2009 г. Даниил Вячеславович замещал должность начальника отдела камеральных проверок, начальника отдела выездных проверок №2 Межрайонной инспекции ФНС России №50 по г. Москве.
С 2009 г. по 2010 г. — замещал должность заместителя начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по г. Москве.
С 2010 г. по май 2011 — замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы.
Источник: https://www.nalog.ru/
Стоит отметить, что Даниил Егоров был одним из трёх заместителей Михаила Мишустина, которым прочили новое назначение в правительстве РФ. Кроме Егорова, назывались также Светлана Бондарчук и Константин Чекмышев.
Пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации опровергла информацию из социальных сетей и мессенджеров о том, что ведомство будет расформировано и всех его сотрудников якобы заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Ожидание нового состава правительства РФ появилось в обществе уже после выборов президента в 2018 году. Об этом 17 января сообщил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в обществе были ожидания, что состав правительства сильно изменится после выборов президента, однако это не произошло, что в итоге негативно сказалось на рейтинге власти, отметил парламентарий.
Читайте подробнее: Затулин: главы МИД и Минобороны не должны покинуть правительство
Новый председатель правительства России Михаил Мишустин 16 января сразу после утверждения его кандидатуры Государственной думой был взят под государственную охрану, как это предписано действующим законодательством.
Читайте подробнее: Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин взят под госохрану
Новый состав правительства Российской Федерации будет объявлен не позднее вторника, 21 января.
Об этом: Новый состав правительства России объявят до 21 января — источник
Не исключено, что слабых министров прежнего правительства РФ сменят ещё менее профессиональные специалисты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Об этом: Делягин надеется, что в правительстве РФ не будет Скворцовой и Топилина
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Даниил Егоров родился в Москве в 1975 году. В 1988 году он окончил Российский университет Дружбы народов по специальности юриспруденция.
Работу в налоговых органах начал с 2001 года в качестве консультанта отдела обеспечения деятельности руководства управления Министерства РФ по налогам и сборам по Москве.
В 2011 году был назначен заместителем главы ФНС России Михаила Мишустина. В ведомстве Егоров координировал деятельность контрольного управления, управления трансфертного ценообразования, управления камерального контроля и управления оперативного контроля ФНС.
По итогам 2018 года Егоров задекларировал доход в размере 7,691 млн рублей, доход супруги составил 10,804 млн рублей.
Новый руководитель Федеральной налоговой службы уже появился и на официальном сайте ФНС.
«Вся страна замерла в ожидании назначения нового кабинета министров. Безусловно, что у каждого эти ожидания связаны со своими чаяниями и надеждами. Попытался задать себе вопрос, а чего же жду лично я? А я жду, когда мы узнаем имя нового министра культуры. И, может, тогда удастся решить проблему, которая на протяжении многих лет так и не стала одним из приоритетных направлений деятельности Министерства», — пишет в своей публикации «Чего ждать от нового министра культуры России?» автор ИА REGNUMАлександр Мазурицкий.
Смена правительства в России не изменит внешнюю политику страны в угоду интересам США, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
«Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — заявил российский сенатор.
Об этом: Пушков: Смена правительства РФ не повлияет на внешнюю политику
Исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в состав нового правительства России, сообщили 17 января РБК правительственные источники.
Читайте также: Чуйченко и Голодец не войдут в состав нового правительства — СМИ
Исполняющий обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не перейдёт в состав нового правительства России, сообщает 17 января РБК со ссылкой на собственные источники.
Читайте подробнее: И.о. министра цифрового развития России уйдёт в отставку — СМИ
Благосостояние семьи нового главы ФНС России Даниила Егорова резко изменилось в 2014 году. Тогда доход Егорова вырос почти в три раза относительно 2013 года — до 19,7 млн рублей. Его супруга в 2016 году, после появления второго ребёнка, за год заработала почти 81 млн рублей, ещё через год став обладательницей трёх квартир.
Подробности в материале: Новый глава ФНС России: откуда у жены Егорова миллионные доходы?
Новый глава ФНС Даниил Егоров окончил по специальности «юриспруденция» Российский университет дружбы народов. Среди известных выпускников этого университета — бывший премьер-министр Республики Чад Аббас Юсуф Салех, бывший глава Федерального агентства по образованию Григорий Балыхин, экс-министр здравоохранения Гайаны Сигмонд Бери, а также бывшие депутаты Госдумы, российские сенаторы, иностранные политики и другие не менее высокопоставленные лица.
Любопытным наблюдением по поводу формирования нового правительства России и, в частности, кандидатур на пост министра здравоохранения на своей странице в Facebook поделился алтайский общественник, кандидат медицинских наук, основатель школы реальной политики Константин Емешин.
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На пост министра экономического развития РФ может быть назначен заместитель главы экспертного управления при президенте РФ Леонид Осипов, сообщают «Известиям» со ссылкой на высокопоставленного чиновника и источник в Совете Федерации. По словам чиновника, Осипов — человек из команды помощника президента Андрея Белоусова, которого прочат на пост первого вице-премьера в новом правительстве.
Доход нового премьер-министра России Михаила Мишустина в 2019 году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства России.
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Смена либерального правительства Дмитрия Медведева на правительство, лишенное «запаха вестернизации», является важным шагом на пути расхождения России с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
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Доходы премьер-министра РФ Михаила Мишустина являются, главным образом, результатом инвестирования денег, которые он заработал до 2010 года в бизнесе.
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Глава Дагестана Владимир Васильев назвал вполне логичным внесение президентом России Владимиром Путиным в парламент кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.
«ФНС пополняет бюджет как никогда. И это хороший пример, когда на пост премьер-министра президент представил человека, который демонстрирует реальными делами достижение конкретных задач, поставленных главой государства», — сказал Васильев.
Подробности в материале: Мишустин заслужил пост председателя правительства реальными делами
Основная задача Федеральной налоговой службы — не собрать больше налогов, а «обелить рынок». Об этом в интервью СМИ заявил новый глава ведомства Даниил Егоров, сменивший в руководстве ФНС Михаила Мишустина, назначенного главой правительства РФ.
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Комментаторы и критики послания президента Федеральному собранию сосредотачиваются только на вопросе транзита власти и назначении бывшего главы ФНС премьер-министром. А ведь Владимир Путин, помимо прочего, в части экономики озвучил именно то, что от него еще со времен Болотной требовала оппозиция. Тем удивительнее выглядит полная тишина на этот счет после президентского послания. Подробнее об этом — в статье обозревателя ИА REGNUM.
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В РФ должна быть увеличена роль парламентских партий, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 20 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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Большинство жителей России (10%) ожидают от деятельности Михаила Мишустина на посту председателя правительства повышения уровня благосостояния граждан. Надеются на отмену пенсионной реформы, снижение налогов и активных мер по борьбе с коррупцией по 2% респондентов, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.
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Дмитрий Медведев на посту премьер-министра запомнился большинству граждан России (17%) фразой: «Денег нет, но вы держитесь». Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра одного из рекрутинговых агентств.
Читайте также: Чем запомнился Медведев на посту председателя правительства РФ
Деятельность правительства Дмитрия Медведева вызывала неприязнь у большинства населения нашей страны, и эта неприязнь влияла и на рейтинг доверия к президенту Путину, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 20 января, комментируя высказывания экс-премьер-министра.
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин пока не представил новый состав правительства главе государства Владимиру Путину, сообщил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срок, в который Мишустин должен сформировать правительство, ещё не истёк.
Подробности в материале: Мишустин ещё не доложил Путину о новом составе правительства
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что правительство РФ «будет в значительной степени технократизировано, вырастет темп работы и скорость принятия решений».
«Если мы не сможем показать достаточный уровень профессионализма, допустим какие-либо накладки из-за лени и безответственности, потом индивидуальных решений можно не ждать», — отметил Ведерников.
Читайте подробнее: Псковских чиновников предупредили о новом темпе работы правительства РФ
По информации информированных источников, портфели уже практически распределены. Причем многие из тех, кто пока еще значатся как и. о. министра, лишатся своих постов.
Долгое время критика продолжалась в адрес министра культуры Владимира Мединского. Есть большая вероятность, что новый премьер Михаил Мишустин не сохранит за ним пост.
Сотрудники МИДа говорят, что Сергею Лаврову якобы согласовали отставку — ТГ-канал НЕЗЫГАРЬ.
Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что будет механизм, который позволит предотвратить затягивание парламентом процесса назначения нового премьер-министра и правительства: «Может быть отставка премьер-министра без правительства. Соответственно, возможна отставка конкретных министров в отдельности». Об этом сообщает RT.
Новый состав правительства России может быть объявлен уже сегодня, 21 января, в конце рабочего дня. Встреча председателя правительства Михаила Мишутина с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 17:30.
Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства. Так, по данным Telegram-канала «Методичка», свои посты удастся сохранить таким «тяжеловесам», как Сергей Шойгу,Сергей Лавров, Татьяна Голикова и Антон Силуанов. Отмечается, что последний останется в правительства не как вице-премьер, а как министр.
Читайте также: Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) отметил, как быстро «Единая Россия» стала петь дифирамбы новому главе правительства Михаилу Мишустину, и решил поблагодарить Дмитрия Медведева — ему пришлось труднее, чем Евгению Примакову.
Читайте подробнее: Лебедев: «Единая Россия» не нашла добрых слов для своего Медведева
Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», аудитория которой составляет 600 тыс. человек, провела среди пользователей опрос «Кто достоин стать новым министром здравоохранения?»
Об этом: Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
Целый ряд встреч предстоит президенту России Владимиру Путину 21 января, часть из них будут непубличными. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте также: Большинство встреч Путина 21 января будут непубличными — Кремль
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым само ушло в отставку после озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков ответил на предположения СМИ о причинах роспуска правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера России Максим Акимов не войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, сообщает 21 января РБК со ссылкой на два источника в правительстве.
Читайте подробнее: Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина — СМИ
Источники РБК называют основным кандидатом в преемники Васильевой главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram. На странице Медведева указано, что он не подписан ни на один аккаунт в этой соцсети.
Читайте подробнее: Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства, сообщает 22 января РБК со ссылкой на источники.
Читайте также: Мутко не войдет в новое правительство Мишустина — СМИ
И. о. министра просвещения РФ Ольга Васильева была ни особенно плохим, ни особенно хорошим министром, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что в скором времени Ольга Васильева уступит свой пост Сергею Кравцову, который в настоящее время возглавляет Рособрнадзор.
Об этом: Если Минпросвещения РФ возглавит Кравцов, всё станет ещё хуже — мнение
Новым помощником российского президента Владимира Путина, вероятно, станет и. о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, передаёт 21 января РБК.
По данным источника, близкого к Министерству экономического развития РФ, новым министром, вероятно, назначат губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Отмечается, что претендент на должность главы МЭР и Орешкин давно взаимодействуют «по работе».
Подробности в материале: Орешкина не будет в новом правительстве РФ — СМИ
Стабильное развитие РФ должно выйти на новую орбиту, считает заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Об этом: РФ вступает в новую эпоху — член Совета Федерации РФ Андрей Климов
Члены нового правительства РФ должны сделать так, чтобы граждане РФ почувствовали реальное улучшение своей жизни, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Об этом: Новое правительство РФ Мишустина предупредили о недопустимости отговорок
Владимир Мединский, который с 2012 года возглавляет министерство культуры, не займет эту должность в составе нового правительства Михаила Мишустина.
Читайте подробнее: Владимир Мединский не останется в должности министра культуры — СМИ
Экономический блок правительства РФ смог выстоять в условиях санкций, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом он подчеркнул, что РФ не сможет достигнуть среднемировых темпов роста из-за санкций и из-за целенаправленного давления США.
Читайте также: Экономика РФ не сможет достигнуть среднемировых темпов роста — прогноз
Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак может не войти в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Подробности в материале: Козак из правительства уйдет в администрацию президента — СМИ
В работе РАН, вероятно, было много недостатков, но то, что пришло ей на смену, никак не лучше, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о критериях оценки работы нового правительства РФ.
Об этом: Константин Затулин раскритиковал «экзекуцию», которой подвергли РАН
Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти.
У председателя правительства РФ теперь будет девять заместителей, в том числе один первый.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий структуру органов исполнительной власти.
Читайте подробнее: Путин подписал указ, утверждающий структуру правительства
Представление нового состава правительства России, которое должно было состояться на встрече российского лидера Владимира Путина с главой правительства Михаилом Мишустиным, не состоялось.
Читайте также: О составе нового правительства будет объявлено в стенах Белого дома
Упразднено министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития.
Министерство финансов будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.
Министерство по делам Северного Кавказа упразднено 21 января указом президента РФ Владимира Путина.
Функции этого министерства переданы Министерству экономического развития.
Подробности в материале: Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа
Правительство сформировано. Кремль публикует указы Путина о назначениях.
Первым заместителем председателя правительства РФ указом президента РФ назначен Андрей Белоусов.
Андрей Рэмович Белоусов, который ранее занимал должность советника президента России по экономическим вопросам, назначен первым заместителем председателя правительства России.
Читайте также: Андрей Белоусов становится первым заместителем главы правительства
Мантуров и Дитрих остались в правительстве РФ.
Началась трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с новыми членами правительства РФ.
Первое заседание нового правительства РФ состоится сегодня же, сразу после встречи с президентом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) будет осуществлять правительство России.
Соответствующий указ подписал 21 января президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет руководить правительство
У нового правительства есть все для достижения целей национального развития — Путин.
Владимир Путин отметил «очень большое обновление» состава правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей, один из них будет работать в должности первого вице-премьера.
Читайте также: Новый премьер-министр России будет иметь девять заместителей
Президент также назвал состав правительства «сбалансированным».
Главой аппарата нового правительства Михаила Мишустина назначен Дмитрий Григоренко — который был заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.
Читайте подробнее: Главой аппарата правительства стал выходец из ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обнародовал список министров, которых он намерен ввести в новый состав правительства. Соответствующий список был представлен в ходе заседания правительства с участием президента РФ Владимира Путина.
Так, среди прочих назначений, первым вице-премьером правительства РФ стал советник президента РФ Андрей Белоусов. Юрий Трутнев остался на посту вице-премьера. Также посты вице-премьеров получили Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Помимо этого, сохранили свои посты вице-премьеров Юрий Борисов и Татьяна Голикова.
Подробности в материале: Стал известен состав нового правительства
Первое заседание правительства состоится вечером 21 января.
Президент РФ Владимир Путин назвал новый состав правительства России сбалансированным.
«Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточно людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — сказал глава государства на встрече с членами правительства.
Читайте подробнее: Путин назвал новое правительство сбалансированным
Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.
Читайте подробнее: Алексей Оверчук стал вице-премьером России
Сергей Шойгу сохранит пост министра обороны России.
Сергей Лавров сохраняет пост главы МИД РФ.
Мурашко назначен министром здравоохранения РФ.
Новак сохранил пост министра энергетики РФ.
Глава департамента кино Минкультуры РФ Любимова займет пост министра культуры вместо Мединского
Денис Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли РФ.
Министром иностранных дел Российской Федерации останется Сергей Викторович Лавров.
Читайте также: Лавров остается во главе МИД России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал оправдать ожидания президента и населения. Об этом он заявил на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мы хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, не простые, предложим все усилия, чтобы их выполнить», — сказал Мишустин.
Читайте также: Мишустин надеется оправдать ожидания людей
Котяков назначен министром труда и социальной защиты РФ.
Повышение благосостояния граждан России и укрепление государственности — достижимые цели, заявил Владимир Путин на встрече с новыми министрами.
Об этом: Путин: Задача нового правительства — повышение благосостояния граждан
Глава Рособрнадзора Кравцов занимает пост министра просвещения РФ.
Силуанов остался министром финансов, потерял пост первого вице-премьера.
Дитрих сохраняет пост министра транспорта России.
Министром юстиции РФ станет Чуйченко.
Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.
Исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова и и.о. российского вице-премьера Юрий Борисов назначены заместителями председателя правительства РФ.
Соответствующий указ подписал 21 января российский президент Владимир Путин.
Подробности в материале: Голикова и Борисов остались в статусе вице-премьеров
Министром экономического развития России вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев из Ростелекома.
Фальков назначен министром науки и высшего образования России.
Министром обороны Российской Федерации остается генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу остался министром обороны России
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назначен министром просвещения.
Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, когда состоится первое заседание правительства РФ.
Читайте подробнее: Назначена дата первого заседания правительства
Министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Козлов.
Антон Силуанов сохранил пост министра финансов России, но больше не является первым вице-премьером.
Читайте подробнее: Антон Силуанов сохранил пост министра финансов России
Кобылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии РФ.
На должность вице-премьера РФ назначен в новом правительстве полпред в ДФО Юрий Трутнев.
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 21 января 2020 г.
Читайте подробнее: Путин оставил Трутнева вице-премьером
Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Глава МЧС Зиничев сохранил свой пост.
Министр культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Читайте также: Министром культуры России стала Ольга Любимова
министром науки и высшего образования РФ. Соответствующий указ подписан 21 января 2020 года президентом России Владимиром Путиным.
Валерий Фальков родился 18 октября 1978 года в городе Тюмени. В 1995 году поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета, который окончил в 200 году с отличием. После чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил её досрочно. В 2007 году Валерию Фалькову присвоено учёное звание доцента кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ.
В период с 2003 года он был заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ, заместителем директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ, проректором по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ.
21 марта 2013 года был избран ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива.
Читайте подробнее: Ректор Тюменского университета стал министром образования России
Кто не вошел в правительство Мишустина:
❗️ Новые-старые члены правительства, но в другой должности:
❗️ Новые люди в правительстве РФ:
Смена правительства РФ оказалась более масштабной, чем прежде. Об этом 21 января заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»).
Читайте также: Депутаты Госдумы придирчиво присмотрятся к членам правительства — Затулин
Денис Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли России
Читайте подробнее: Денис Мантуров сохранил пост главы Минпромторга России
Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза.
И.о. министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и и.о. министра транспорта Евгений Дитрих вошли в состав нового правительства.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 21 января, Мантуров возглавил Минторг, а Дитрих — Минтранс РФ.
Подробности в материале: Дитрих и Мантуров вошли в состав нового правительства
Константин Чуйченко, который во втором правительстве Дмитрия Медведева был его замом и возглавлял аппарат правительства, в новом правительстве Михаила Мишустина станет министром юстиции.
Читайте также: Константин Чуйченко стал министром юстиции России
Рубль отреагировал нейтрально на изменения в составе Правительства РФ.
Об этом: Рубль не отреагировал на изменения в составе правительства
«Мы должны максимально быстро приступить к решению задач, которые поставил президент: повышение уровня жизни россиян», — Мишустин.
Мишустин: «Новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики».
«Необходимо более активно реализовывать нацпроекты», — заявил Мишустин.
Дмитрий Патрушев остаётся главой Минсельхоза России
Подробности в материале: Путин оставил Патрушева на посту главы Минсельхоза
Среди первоочередных задач нового правительства РФ Мишустин назвал внесение поправок в бюджет, чтобы обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию.
«Необходимо сделать мягким переход к системе управления новыми руководителями», — заявил Мишустин на первом заседании кабмина.
Александр Козлов назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Указ о его назначении подписал 21 января президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Козлов остался на должности главы Минвостокразвития РФ
Перед Минфином стоят колоссальные задачи… Источники есть на реализацию задач, которые поставлены в Послании —Мишустин
Министром просвещения Российской Федерации стал Сергей Кравцов.
Об этом: Сергей Кравцов стал министром просвещения Российской Федерации
Олег Матыцин — новый министр спорта России
Читайте подробнее: Путин назначил Олега Матыцина новым министром спорта России
Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет РФ по финансированию социальных мер из послания президента — Силуанов.
В Госдуме назвали «достойной кандидатурой» на пост главы Минспорта Олега Матыцина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
«Олега Матыцина хорошо знают в отрасли, у него кристальная биография. Очень достойная кандидатура. Уверен, что он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений», — отметил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).
Читайте также: В Госдуме надеются, что Матыцин будет способствовать развитию спорта
В правительстве РФ должны работать профессионалы, а не партийные деятели, считает зампред Госдумы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Об этом: Президент РФ исправляет последствия расстрела Белого дома — Петр Толстой
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Читайте подробнее: Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Часть экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ под руководством Мишустина.
Читайте подробнее: Ряд экс-министров не вошли в состав нового Правительства РФ
Статуса российских вице-премьеров лишились Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.
Соответствующий указ подписан 21 января президентом РФ Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Названы чиновники, оставшиеся без статуса вице-премьеров РФ
Александр Новак вошёл в состав нового правительства РФ, сохранив за собой пост министра энергетики России.
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 21 января.
Читайте также: Новак остался на посту главы Минэнерго РФ
Новым министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков, министром просвещения — Сергей Кравцов.
Подробности в материале: Путин сменил министров науки и просвещения России
Мэр Москвы Сергей Собянин расценивает назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера РФ как положительную оценку работы стройкомплекса столицы. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
«Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича», — написал Собянин.
Читайте подробнее: Собянин прокомментировал назначение Хуснуллина в правительство РФ
Бывший министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова стала главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Читайте подробнее: Экс-министр здравоохранения Скворцова возглавила Росздравнадзор
Первые задачи правительства РФ:
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил членов правительства с новыми назначениями. В эти минуты в Москве проходит первое заседание нового состава правительства России.
«Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с новыми назначениями, пожелать удачи. Прежде всего я хочу сказать спасибо членам правительства, которые много лет работали. Собственно говоря, мы были частью этого правительства», — сказал премьер-министр.
Читайте подробнее: Мишустин обратился к новому составу правительства
Министром труда и социальной защиты РФ назначен Антон Котяков.
Соответствующий указ подписал 21 января российский президент Владимир Путин.
Читайте также: Главой Минтруда РФ назначен Антон Котяков
Правительство России начало работу в новом составе.
Досрочные выборы губернатора Пермского края в связи с уходом Максима Решетникова вправительство РФ должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года, заявил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
«Куратор Псковской области, министр промышленности Денис Мантуров сохранил пост в новом правительстве. Сегодня в администрации Псковской области, на Некрасова 23, открывают шампанское», — иронизирует псковский телеграм-канал к8442.
Премьер-министр РФ попросил новый состав правительства думать о доверии президента и населения России.
«Хочу, чтобы мы точно думали о том, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы», — сказал он.
Подробности в материале: Мишустин дал напутствие членам правительства России
Максут Шадаев назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Соответствующий указ подписал 21 января президент страны Владимир Путин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил устойчивую экономическую ситуацию, которая была создана прежним составом правительства России.
«Главное, как сказал президент, была создана прежними членами правительства устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития», — сказал Мишустин на первом заседании нового состава правительства.
Читайте подробнее: Мишустин назвал главное достижение правительства Медведева
Дмитрий Кобылкин сохранил должность министра природных ресурсов и экологии в новом правительстве России.
Об этом: Кобылкин остаётся министром природных ресурсов и экологии России
Евгений Зиничев сохранил за собой должность министра по чрезвычайным ситуациям в новом правительстве РФ.
Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин 21 января.
Подробности в материале: Глава МЧС Зиничев сохранил свой пост в новом правительстве
ТЭК в новом правительстве будет курировать Борисов — Новак.
Назначение новых членов правительства РФ вызывает оптимизм, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте также: Депутат Госдумы призвал узнавать новых членов правительства «по делам их»
Новым министром здравоохранения России стал экс-глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Назначенный министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлов заявил, что поставленные перед ведомством задачи сохраняются.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал «самую главную задачу» нового правительства России.
На первом заседании нового состава правительства он рассказал об основных направлениях работы.
«Первое — мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своём послании», — сказал он.
Читайте также: Мишустин назвал главную задачу правительства России
Комитет Госдумы по труду и социальной политике готов к взаимодействию с новым министром труда Антоном Котяковым — ранее депутаты уже работали с ним в ходе обсуждения проекта федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Читайте также: Комитет Госдумы по труду готов к поиску компромиссов с Антоном Котяковым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу добиться роста экономики России.
«Мы должны добиться, без сомнения, повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере», — сказал Мишустин на первом заседании нового состава правительства.
Об этом: Мишустин поручил правительству добиться роста экономики
Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко после объявления нового состава правительства поблагодарил свою команду за добросовестно проделанную работу. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Instagram.
«Сегодня мой последний рабочий день в доме правительства России, и я хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, всех своих коллег за добросовестную работу», — написал Мутко.
Читайте подробнее: Мутко попрощался со своей командой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства России «более активно реализовывать национальные проекты».
«Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. И надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», — сказал Мишустин.
Читайте также: Мишустин потребовал улучшить жизнь в РФ «не в отдельных городах»
В Пермском крае не удивились назначению губернатора Максима Решетникова министром экономического развития России. Это следует из комментариев на форумах и в соцсетях.
В основном комментаторы сходятся во мнении, что его уход с поста главы региона в правительство страны или куда-либо ещё был вопросом времени. Рано или поздно это бы произошло.
Читайте подробнее: В Прикамье не удивлены назначением губернатора главой Минэкономразвития
Новый глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников был губернатором Пермского края около трёх лет: с февраля 2017 года он исполнял обязанности руководителя региона, а 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах, набрав 82,06% голосов избирателей.
«Вести Пермь» сообщают, что с должности главы региона Решетников, получивший новый федеральный пост, ушёл по собственному желанию.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести изменения в бюджет для реализации послания президента.
«Нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, который касается всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании, — обратился Мишустин к членам правительства. — Я прошу этим заняться незамедлительно, мы всё это обсудили и сегодня в правительстве поговорим об этом».
Об этом: Мишустин поручил незамедлительно внести поправки в федеральный бюджет
Новому министру спорта РФ Матыцину надо возвращать авторитет российского спорта на международной арене — Вячеслав Фетисов.
Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Ольга Любимова вошли в состав нового российского правительства. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу 21 января.
Абрамченко и Голикова назначены вице-премьерами, а Любимова стала министром культуры РФ.
Бывший российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена на должность главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Подробности в материале: Названы женщины, которые вошли в состав правительства Мишустина
Мурашко Михаил Альбертович, до назначения главой Минздрава РФ — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Родился
Высшее профессиональное образование получил в Уральском государственном ордена Трудового Красного Знамени медицинском институте (окончил в 1992 г).
1986−1988 — проходил службу в Вооруженных силах МВД СССР;
08.1992−03.1996 — врач-интерн, врач-акушер-гинеколог Коми республиканской больницы, Республика Коми г. Сыктывкар;
03.1996−11.1996 — заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе, главный врач республиканского государственного учреждения «Коми республиканский перинатальный центра», Республика Коми г. Сыктывкар;
11.1996−12.1999 — главный врач Коми республиканского государственного учреждения здравоохранения — Республиканского медицинского объединения, Республика Коми г. Сыктывкар;
01.2000−03.2006 — главный врач Республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению, Республика Коми г. Сыктывкар;
03.2006−02.2011 — Министр здравоохранения Республики Коми, Республика Коми г. Сыктывкар;
02.2011−06.2012 — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская государственной медицинской академии» Минздравсоцразвития России, Республика Коми г. Сыктывкар;
07.2012−03.2013 — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, г. Москва;
03.2013−07.2015 — временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора;
С 14 июля 2015 г. — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Распоряжение Правительства Российской Федерации
Имеет классный чин «Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса» (Указ Президента Российской Федерации
Профессор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации».
Заведующий кафедрой БМТ-5 «Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана».
В 1999 году присвоена ученая степень кандидата наук, в 2006 году — доктора медицинских наук (по двум специальностям — «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология»). Докторская диссертация посвящена организации перинатальной помощи: разработана современная модель оказания перинатальной помощи матери и ребенку, которая внедрена в настоящее время в Российской Федерации.
Высшая категория по специальностям акушерство и гинекология, организация здравоохранения.
Главный редактор журнала «Вестник Росздравнадзора», главный редактор журнала «Управление качеством в здравоохранении», главный редактор и основатель журнала «Здоровье человека на Севере», член редакционного совета журнала «Детская медицина Северо-Запада».
Источник: http://www.roszdravnadzor.ru/
Средний возраст министров — 49 лет, сообщает телеграм-канал @youlistenedmayak.
Самый молодой — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов (39 лет), самый опытный — Сергей Лавров, через два месяца ему исполнится 70.
Глава комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов («Единая Россия») рассчитывает на конструктивную работу с новыми главами Минобрнауки и Минпросвещения.
Кравцов Сергей Сергеевич до назначения главой Минпровещения РФ — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Родился 17 марта 1974 года в г. Москве.
Образование
Окончил с отличием Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики (1996 г.) и Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка» (2000 г.).
Ученая степень: доктор педагогических наук.
Ученое звание: доцент.
Трудовая деятельность
В августе 2013 годa назначен на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки распоряжением Правительства Российской Федерации
В октябре 2017 года назначен на должность заместителя Министра образования и науки Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки распоряжением Правительства Российской Федерации
В мае 2018 года назначен на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки распоряжением Правительства Российской Федерации
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Награды
Источник: obrnadzor.gov.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что правительство России получило масштабное обновление, что свидетельствует о «серьёзном настрое» на изменения президента Владимира Путина.
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Сергей Кравцов, министр просвещения РФ. obrnadzor.gov.ru
Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано.
Подробности в материале: В России сформировано новое правительтство
Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») назвал справедливым назначение Дмитрия Чернышенко на пост замглавы правительства РФ и рассчитывает на новую страницу в спорте, открытую главой Минспорта Олегом Матыциным, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росимущества под руководство Министерства финансов РФ. Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Ранее структура находилась под управлением Минэкономразвития.
Депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия») уверена, что «вместе с новым правительством мы проведём плодотворную работу по реализации задач, поставленных перед нами в послании президента».
Новое правительство России просуществует недолго, а значит новым министрам необходимо как можно быстрее показать результат, которого требует президент. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.
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Новый состав правительства говорит о наметившемся курсе министров на экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
«Я бы отметил прежде всего знаковое назначение Андрея Белоусова (первым вице-премьером) — он в последнее время отметился важными заявлениями по поводу экономического роста, показал себя его сторонником. Если глава Минфина Антон Силуанов — консерватор, человек, который приносил экономическое развитие в жертву финансовой стабильности, то Белоусов выступил за более мягкую денежно-кредитную политику, за смягчение бюджетной политики», — заявил Емельянов.
Читайте подробнее: В Госдуме опасаются, что Силуанов может тормозить инициативы Белоусова
Григоренко Дмитрий Юрьевич до назначения руководителем аппарата правительства РФ — заместитель руководителя Федеральной налоговой службы.
Родился 14 июля 1978 года в г. Нижневартовске Тюменской области.
Образование: высшее. В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности юриспруденция и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности финансы и кредит.
В налоговых органах Д. Ю. Григоренко работает с октября 2000 года.
Замещал должности: с 2000 г. по 2003 г. — специалиста 1 категории ИМНС России № 4 по г. Краснодару;
2003 г. — главного государственного налогового инспектора Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2;
с 2003 г. по 2004 г. — главного государственного налогового инспектора сводно-аналитического отдела Департамента налогообложения прибыли Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;
с 2004 г. по 2006 г. — заместителя начальника аналитического отдела, начальника отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета Управления налогообложения прибыли (дохода) Федеральной налоговой службы;
с 2006 г. по 2008 г. — начальника отдела администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета Управления администрирования налога на прибыль Федеральной налоговой службы,
с 2008 г. по 2012 г. — начальника отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, заместителя начальника Управления налогообложения Федеральной налоговой службы;
с 2012 г. по 2013 г. — начальника Управления налогообложения Федеральной налоговой службы;
с августа 2013 года — начальника Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
Награды: награжден Почетной грамотой МНС России, Почетной грамотой ФНС России, Благодарностью руководителя ФНС России, Благодарностью Председателя Счетной палаты Российской Федерации, имеет знаки отличия «Отличник ФНС России», «Почетный работник ФНС России».
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса
Источник: https://www.nalog.ru
Дмитрий Григоренко — вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ
Фото: https://www.nalog.ru/
На официальном сайте правительства РФ начала обновляться информация по его персональному составу, но пока без фотографий министров-новичков.
Сохранение на своих местах в составе нового правительства глав двух отраслевых ведомств — объективный и позитивный шаг, равно как и назначение нового главы Минэкономразвития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Читайте подробнее: В ГД поддержали переназначение Мантурова и Патрушева и отставку Орешкина
Новый министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова является правнучкой великого русского актера, народного артиста СССР Василия Качалова, по материнской линии.
Подробности в материале: Новый глава Минкульта — правнучка народного артиста СССР Василия Качалова
В связи с назначением главы Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития в регионе пройдут досрочные выборы губернатора края.
Об этом: Досрочные выборы главы Пермского края пройдут в единый день голосования
Новый состав правительства РФ в большей степени стал представлен прагматиками, нежели предшествующий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог и международный эксперт Евгений Бень.
«Всё примерно так, как и представлялось очевидным. Как принято у нас говорить, «силовой блок» остался прежним. Что касается министра обороны, главы МВД — они остались прежними. Министр юстиции поменялся, что неожиданно, потому что министр юстиции рассматривается вместе с силовым блоком», — отметил политолог.
При этом обновление кадрового состава правительства затронуло те ведомства, которым предстоит работать на самых сложных участках — исполнять меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, считает эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт: в новый состав правительства РФ пришли прагматики
Греф воспринял положительно назначение Белоусова первым замом председателя правительства РФ.
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Переназначение Александра Новака на пост министра энергетики укрепит сотрудничество России с ОПЕК, заявил генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо.
Подробности в материале: Генсек ОПЕК оценил переназначение Новака министром энергетики России
Средний возраст новых российских вице-премьеров — 53,6 года.
Читайте подробнее: Средний возраст новых российских вице-премьеров — 53,6 года
Каждый из новых членов правительства РФ заслуженно получил свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Олег Матвейчев.
«Данное правительство очень понятно, и логика его назначения прозрачна. Нет никаких разговоров, что какие-то кланы, башни Кремля вставляли своих людей. Здесь всё понятно, что люди получили свои посты по заслугам», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что правительство обновилось более чем наполовину. По его мнению, такого радикального обновления в России не было давно.
«Мы видим, что все люди, к которым не было претензий, все они в правительстве остались. Нет такого, чтобы человека увольняли ради увольнения. В то же самое время появляются новые люди, но новые не в украинском смысле, когда молодежь 18-летняя приходит. Это все люди с большим стажем работы», — заявил политолог.
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Вице-премьеры правительства РФ
Источник: http://government.ru
«Парламент сделает со своей стороны всё, чтобы эффективно выстроить работу», — прокомментировал назначение нового правительства РФ председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Новый министр спорта России Олег Матыцин намерен совмещать работу в правительстве с работой на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).
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Котяков Антон Олегович до назначения министром труда и социальной защиты РФ был заместителем министра финансов РФ.
Родился 15 августа 1980 года в г. Куйбышев.
Образование — высшее.
В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономическая теория», специализация — «Теория и организация рынка ценных бумаг». Диплом с отличием.
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
В 2005 году присуждена ученая степень Кандидата экономических наук.
08.2001 — 08.2005 работал в департаменте управления финансами Администрации Самарской области, пройдя путь от ведущего специалиста до консультанта.
08.2005 — 07.2007 — начальник отдела министерства управления финансами Самарской области
07.2007 — 04.2012 — руководитель департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области
04.2012 — 03.2014— начальник Управления совершенствования функциональной деятельности ФК РФ
03.2014 — 01.2017 — министр финансов Московской области
01.2017 — 05.2017— министр экономики и финансов Московской области
С 05.2017 — заместитель министра финансов Российской Федерации
В 2010 году награжден Почетной грамотой министерства управления финансами Самарской области за безупречную и эффективную государственную службу.
В 2012 году — Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетной грамотой Федерального казначейства, Медалью «20 лет Федеральному казначейству».
В 2013 году награжден Медалью «Генерал-полковник Дутов».
В 2015 году награжден Почетной грамотой Губернатора Московской области.
В 2017 году награжден Знаком «За заслугу перед Московской областью» 3 степени
Женат, имеет 2 детей.
Источник: https://www.minfin.ru
Чернышенко Дмитрий Николаевич до назначения вице-премьером правительства РФ был генеральным директором холдинга «Газпром-медиа».
Дмитрий Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. Окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» по специальности«Системы автоматизированного проектирования» с присвоением квалификации «инженер-системотехник».
В 1989 годуосновал одну из первых в стране студий компьютерной графики «Информатика Маркетинг Сервис». В 1993 году стал соучредителем компании Media Arts,одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, специализирующегося на рекламе и спортивном маркетинге в России, и управлял им в течение 12 лет.
В 2005—2014 годах Дмитрий Чернышенко реализовал проект по подготовкеи проведению зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Под его руководством в 2005—2007 годах успешно реализована заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. С 2007 по 2014 годы Дмитрий Чернышенко непосредственно руководил подготовкой и проведением игр в должности президента Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Олимпийскиеигры «Сочи 2014» признаны самыми успешными в истории зимних Олимпийских игр. В процессе организации игр в Сочи были применены современные инструменты управления, внедрены инновационные решения по обеспечению безопасности. За время подготовки реализовано более 7 тыс. проектов, интегрированы 50 информационных и технологических систем. По ряду параметров игры в Сочи стали рекордными, вызвав небывалый интерес зрителей и СМИ: общая аудитория игр достигла 3,5 млрд человек.
С 2007 года Дмитрий Чернышенко входит в президиум совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.
С 2015 года— генеральный директори председатель правления АО «Газпром-МедиаХолдинг», крупнейшего медиахолдинга в России и Восточной Европе.
Под руководством Чернышенко компания укрепила позиции ведущего игрокана российском медиарынке и продемонстрировала двузначный рост доходов и более чем двукратный рост операционной прибыли. Существенно расширен бизнес: в состав холдинга входят 144 медиакомпании, в числе которых 9 федеральных телеканалов, 12 спортивных телеканалов,17 тематических каналов, 10 радиостанций. В компании работают 8100 сотрудников. В рамках стратегии по созданию востребованного национального контента созданы и успешно работают студии для производства кино и телевизионных продуктов. Ряд собственных телевизионных проектов «Газпром-медиа» приобретен международными телевещателями и онлайн-платформами. Холдинг стал лидером в прокате российского кино (кассовые сборы в 2019 году — 6 млрд рублей, доля рынка — 58%) и закрепил за собой статус национального дистрибутора на международных рынках.
В результате инициированной Чернышенко цифровой трансформации созданы новые цифровые продукты. Рекламодатели в формате единого окна получили доступ к спектру цифровых возможностей — интерактивной, мобильной и другим видам рекламы. Среди успешных проектов — запуск цифровой видеоплатформы Premier, которая за год собрала 1,6 млн подписчиков.
В 2019 году создан центр технологических компетенций, который разрабатывает решения для цифровых платформ холдинга, а также компания в области мобильных рекламных технологий на основе больших данных.
В 2014 году Дмитрий Чернышенко назначен президентом и председателем правления Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), динамично развивающейся на пространстве Евразии. Под его руководством досрочно реализована трехлетняя стратегия КХЛ, направленная на финансовое оздоровление лиги. Сформирована и успешно выполняется единая стратегия развития лиг КХЛ, МХЛ, ЖХЛ на период до 2023 года, которая решает задачи повышения спортивного уровня КХЛ, снижения доли государственного финансирования, укрепления коммерческого потенциала клубов.
Заслуги Дмитрия Чернышенко неоднократно отмечены российскими и международными наградами, среди них орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы, орден Почета, ордена преподобного Сергия Радонежского II степени и III степени, Золотой Олимпийский орден. Два года подряд Чернышенко входит в список 500 самых влиятельных персон в глобальной медиаиндустрии по версии авторитетного журнала Variety.
Женат, дведочери.
Источник: http://www.gazprom-media.com
Переназначение Сергея Лаврова на пост главы МИД России в Госдуме назвали «логичным и абсолютно правильным» решением в нынешней внешнеполитической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
«Считаю так не потому, что мы старинные друзья. Лавров — уникальный дипломат с огромным авторитетом в мире, блестяще знающий международную проблематику и обладающий колоссальным опытом. Очень сильный и жесткий переговорщик, которому никогда не отказывает потрясающее чувство юмора. А это порой обезоруживает самых серьезных противников», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
В регионах «тюменской матрёшки» — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — наблюдают в новом правительстве России сразу пять представителей «команды Собянина». Столько их насчитал Telegram-канал «Доктор Комаровский».
Подробности в материале: В правительстве России насчитали пять представителей «команды Собянина»
Андрей Рэмович Белоусов сегодня, 21 января, был назначен первым вице-премьером России. Белоусов будет курировать весь экономический блок правительства и фактически будет ответственным за ускорение и повышение эффективности при реализации национальных проектов.
Читайте подробнее: Советник Путина по экономике Андрей Белоусов стал первым вице-премьером
Новый состав правительства РФ, скорее всего, сохранит прежний экономический курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.
«Я не ожидаю от нового состава правительства существенных перемен в экономической политике. Основной вектор задан указами от 2019 года и национальными проектами. Дополнительные пожелания, высказанные во время послания Федеральному собранию, мало что меняют — корректная реализация мер по борьбе с бедностью должна была привести к схожим результатам», — сказал эксперт.
Об этом: Почему от нового правительства РФ не ждут перемен в экономике
Максут Игоревич Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Перешёл в правительство РФ с должности вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам, генерального директора АО «РТ Лабс».
Родился в 1979 году в Москве.
В 1999 — 2004 годах работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, в группе компаний ИБС, где занимал должности начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а затем директора по развитию бизнеса.
В 2004 году приходит в Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации на должность советника министра, а затем директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса.
В 2008 году становится помощником руководителя Администрации Президента Российской Федерации и отвечает за организацию работы совета при Президенте России по развитию информационного общества. В феврале 2009 года включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров Президента Российской Федерации.
В 2012 году назначен на должность советника председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
С 2014 года — министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с 2016 года — заместитель председателя правительства Подмосковья.
В сентябре 2018 года Максут Шадаев назначен вице-президентом ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам.
В феврале 2019 года Максут Шадаев назначен генеральным директором АО «РТ Лабс». Эту позицию он совмещает с должностью вице-президента ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам.
Источник: https://www.company.rt.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков и соратников с назначением в новый состав правительства России, пожелав им удачи и успехов. Об этом он написал в своём паблике в социальной сети.
«Объявлен новый состав правительства России!!! Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров!!! Свою работу продолжают Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий Фальков», — не пожалел восклицательных знаков Александр Моор.
Читайте также: Глава Тюменской области поздравил земляков с назначением в правительство РФ
Источник: vk.com/aleksandr__moor
В новом правительстве Михаила Мишустина, которое было сформировано сегодня, 21 января, остались два политических долгожителя — министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: В правительстве Мишустина остались два «долгожителя» — Лавров и Шойгу
Олег Васильевич Матыцин до назначения министром спорта РФ был президентом Международной федерации студенческого спорта.
Родился 19 мая 1964 г. в Москве.
Образование
В 1985 г. окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ныне — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма — ГЦОЛИФК). В 1989 г. завершил обучение в аспирантуре данного вуза. В 1991 г. окончил Пекинский университет спорта (КНР), в 2006 г. — Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Доктор педагогических наук. В 1990 г. в ГЦОЛИФК защитил кандидатскую диссертацию на тему «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в настольном теннисе с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и деятельности». В 2002 г. в Уральской государственной академии физической культуры (ныне — Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск) защитил докторскую диссертацию на тему «Система формирования специальной подготовленности юных спортсменов на этапах многолетней подготовки в индивидуальных игровых видах спорта: на материале настольного тенниса».
Спортивная карьера
В 1975 г. Олег Матыцин начал заниматься настольным теннисом. На соревнованиях представлял спортивное общество «Буревестник».
В 1982 г. стал обладателем Кубка СССР. Призер Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата страны (1984).
С середины 1980-х гг. Олег Матыцин тренировал сборную ГЦОЛИФК по настольному теннису. Команда первенствовала на Всесоюзной универсиаде (1988, 1990), студенческом чемпионате мира (1992).
Образовательная, научная и административная деятельность
В 1986—1996 гг. Олег Матыцин работал преподавателем в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.
В 1996—1999 гг. являлся деканом факультета индивидуального профессионального образования данного вуза. В 1999—2001 гг. занимал должность проректора по учебной работе.
В 2001—2006 гг. — ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В 2006—2017 гг. занимал пост президента этого вуза.
Автор более 80 научных публикаций.
В 2005—2015 гг. — президент Российского студенческого спортивного союза (РССС). С 2015 г. — почетный президент этой организации.
Олег Матыцин был руководителем российской делегации на Всемирных универсиадах 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 гг.
Являлся заместителем председателей оргкомитетов по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней универсиады в Казани (2013) и XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске (2019).
Работа в спортивных организациях
В 1994—1998 гг. Олег Матыцин был членом комитета по развитию юношеского спорта Европейской ассоциации настольного тенниса. В 1997—1999 гг. входил в состав комитета по науке и образованию Международной федерации настольного тенниса.
В 2001—2005 гг. являлся сопредседателем Международной ассоциации вузов физической культуры.
В 2005—2007 гг. — член исполкома Европейской ассоциации студенческого спорта (European university sports association, EUSA). В 2007—2015 гг. — вице-президент EUSA.
В 2007—2011 гг. Олег Матыцин входил в состав исполкома Международной федерации студенческого спорта (Federation internationale du sport universitaire, FISU; ФИСУ), под эгидой которой проводятся летние и зимние Универсиады. В 2011—2015 гг. являлся первым вице-президентом ФИСУ.
С 2015 г. — президент Международной федерации студенческого спорта.
Членство в различных органах
Олег Матыцин является членом Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.
Входит в составы комиссий по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета. Является советником президента ОКР Станислава Позднякова по вопросам развития студенческого спорта.
Член-корреспондент Российской академии образования (состоит в отделении образования и культуры).
Звания и награды
Мастер спорта СССР по настольному теннису (1980). Заслуженный тренер РФ (1997). Почетный работник высшего профессионального образования России.
Награжден орденами Дружбы (2006) и Почета (2017).
Почетный доктор Пекинского университета спорта (2005), Национальной спортивной академии Болгарии «Васил Левски» (2005, г. София) и Литовского университета спорта (2015, г. Каунас).
Семейное положение
Женат, два сына.
Источник: ТАСС
Динамику работы новому правительству будет задавать тесное взаимодействие с регионами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).
«Новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована, несмотря на все сложности, предыдущим кабинетом министров. И эту динамику, на наш взгляд, задавать будет, в том числе, более оперативное и тесное взаимодействие с регионами, поскольку в министерствах востребован региональный опыт работы», — заявил Неверов.
Подробности в материале: Неверов: Новому правительству динамику зададут регионы
«Меня очень устраивает, что генпрокурор теперь наш, председатель правительcтва наполовину тоже наш. Поэтому наверняка жизнь теперь будет только лучше», — заявил сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Читайте также: Архангельский губернатор пошутил о кадровых решениях президента
Новый состав правительства был сформирован с учётом замечаний депутатов Госдумы, что позволит министрам и депутатам эффективно работать и взаимодействовать, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
«Фракция «Единая Россия» рассчитывает на тесное взаимодействие как с отдельными министерствами, так и в целом с правительством», — заявил Неверов.
Читайте также: Фракция ЕР в Госдуме рассчитывает на тесную работу с новым правительством
В правительство России вошло «много молодых, но уже опытных профессионалов», считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Читайте также: Кудрин: в правительство Мишустина вошло много молодых профессионалов
За время своей работы в Московской области Максут Шадаев создал одну из лучших региональных информационных систем ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Антон Колыхалов.
«При Максуте Игоревиче Московская область совершила настоящий прорыв в информатизации, касаемо же моего профильного направления — жилищно-коммунального хозяйства — Максутом Шадаевым совместно с Ростелекомом была создана одна из лучших региональных информационных систем ЖКХ», — сказал Колыхалов.
Читайте подробнее: Шадаева ждёт непростой участок работы — эксперт
Заместитель Совета безопасности, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 января поздравил с началом работы новый состав правительства России на своей странице в Facebook.
Читайте также: Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы
Новый министр науки и высшего образования, экс-ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков в 2018 году получил доходов на 5,5 млн больше, чем в предыдущем 2017. Это следует из его декларации, представленной им в бытность депутатом Тюменской областной думы.
За 2018 год Валерий Фальков обнародовал доходы размером 8,6 млн рублей. На него зарегистрировано три земельных участка общей площадью 47 соток и доля в квартире площадью 110 кв. м. Его жена за 2018 год заработала 269 тыс. рублей, также она владеет половиной дома в 50 кв. м. Автомобилей в семье нет.
Отметим, что резкий рост доходов Валерия Фалькова в пресс-службе Тюменского государственного университета объясняли выплатой компенсации за неиспользованный отпуск на протяжении трёх лет.
Читайте также: Вместо отпуска — деньги: о доходах нового министра науки Фалькова
Назначенный 21 января 2020 года на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков сможет успешно выстроить работу ведомства. Справиться с новыми обязанностями Фалькову помогут накопленный профессиональный и политический опыт, считает депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев.
Парламентарий сообщил, что он плотно работал с Валерием Фальковым, когда был председателем Попечительского совета ТюмГУ, и знает его не понаслышке.
Подробности в материале: «Он «рос» на глазах у всего региона» — депутат о новом министре науки
Экс-министр культуры России Владимир Мединский после отставки может стать помощником президента РФ Владимира Путина по культуре, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату российского правительства.
Издание сообщает, что эту информацию подтвердил знакомый экс-министра. Официальных комментариев по поводу нового назначения Мединского пока не поступало.
Читайте подробнее: Мединский может стать помощником президента РФ по культуре после отставки
Заместителем главы аппарата в новом правительстве России стал 45-летний Леонид Левин, возглавлявший комитет по информационной политике, технологиям и связи Госдумы, передают 22 января «Вести».
Читайте подробнее: Назначен новый заместитель главы аппарата правительства России
Известен новый первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и как сторонник того, чтобы «серьёзно ускорить переход к цифровой экономике», а для этого, по его мнению, нужно «легализовать значительное количество инновационных практик, связанных с использованием цифровых технологий». Об этом он заявлял на одном из публичных мероприятий, как председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».
Об этом: Новый вице-премьер России: малоизвестные факты о Белоусове
«Кардинальных перемен ожидать можно, но учитывая, что многие руководители остались на своих местах, то скорее всего, это «переходное» правительство в период конституционной реформы. После выборов в Госдуму в 2021 году и формирования Совета Федерации с расширенными полномочиями, можно будет ожидать ещё одного сюрприза со сменой правительства», — считает политолог Андрей Данилов.
Читайте подробнее: Путин перетасовал политическую «колоду», сюрпризы ещё впереди: эксперт
В ЕГРЮЛ первый вице-премьер Андрей Белоусовчислится лишь один раз — как соучредитель фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика». Он был учреждён в марте 2002 года 12 физлицами, в том числе Александром Гордеевым, Сергеем Васильевым, Виктором Даниловым-Данилян, Эльмаром Муртазаевым и рядом других лиц. В состав создателей входит и руководитель фонда Константин Кисилев, у которого, помимо этого, есть доли в ООО «Парк-Медиа» (совладельцы — Александр Гордеев и Евгения Медведева). Также Кисилев — единственный владелец ООО «Группа экспертного прогнозирования «Стратэг».
Представляет интерес и ещё один участник данной организации — Эльмар Муртазаев, который является директором АО «Ас Рус Медиа». Последнее — издатель русской версии журнала Forbes. Среди владельцев «Ас Рус Медиа» газета «Коммерсантъ» в 2018 году называла Магомеда Мусаева — зятя экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. К слову, в ноябре 2019 года АО выступило создателем ООО «Школа миллиардера», которая специализируется на консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. Видимо, будут обучать как попасть в список миллиардеров Forbes. Среди совладельцев школы — Мадина Канокова (имеет доли в многочисленных компаниях, управляемых «Дженералгрупп» и «Мак-групп»), Дмитрий Волошин.
Доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что от нового правительства России ждут выполнения поставленных задач.
«Проекты есть, задачи сформированы, деньги на их реализацию есть. Никакие отговорки больше не принимаются», — считает политолог.
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Оставленный в должности вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев запланировал рабочую поездку на Дальний Восток.
Об этом: Полпред президента Трутнев посетит два региона Дальнего Востока
Экс-мэр Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко («Единая Россия»), комментируя формирование нового правительства России, считает, что «произошло серьёзное обновление и усиление команды настоящими профессионалами. Губернатор Пермского края Максим Решетников назначен министром экономического развития. Это крайне ответственное направление работы».
Подробности в материале: «Произошло усиление команды профессионалами» — о новом правительстве
В группе «Правительства России» в соцсетях появился видео-гид по новому составу правительства.
Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, комментируя карьерный рост губернатора Пермского края Максима Решетникова, отметила, что Решетников внушал многим оптимизм, «а на деле оказался роботом».
Политик считает, что Максим Решетников на посту главы региона выстроил вокруг себя стену и поддерживал бюрократию. «Ввёл полностью единоличный режим управления. Очевидно не понимал важности законотворчества и создания стабильных правил. Ломал. Но ничего не успел построить. Прекрасно знал и очень хотел перепрыгнуть при первой же возможности в кресло повыше. А ведь аванс ему пермяки выдали — 80% на выборах. Не вырастил рядом ни одного публичного политика или последователя. Очень цинично вмешивался в деятельность местного самоуправления. Продавливал любые решения. Отмена ЕНВД, НТО, фонтан этот дурацкий. Ну и конечно снос городской ветки железной дороги. Стремительная транспортная реформа. Совершенно бредовая идея централизации в культуре. Не смог пережить конкуренцию за сердца пермяков с Курентзисом (Теодор Курентзис в 2019 году ушел с поста худрука пермского театра оперы и балета). Давил изо всех сил и выдавил. Был очень формальным «земляком» и совсем не стал «пермяком», дала оценку трехлетнего губернаторства Решетникова пермский депутат на своей странице в соцсети.
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Максим Топилин не вошел в состав нового правительства. Но именно он отвечал за внедрение мер по ускоренному развитию Алтайского края — региона с низким уровнем социально-экономического благосостояния.
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Пермский политтехнолог Дмитрий Логинов, комментируя назначение губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития России отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что «Решетников очень сильно рвался в Москву, и это действительно «стечение обстоятельств» для него».
По мнению политтехнолога, договорённости со всеми игроками во всех сферах в регионе теперь обнулились. «Как себя вести в образовавшейся крайне глупейшей ситуации никто не знает. Все «прожекты» уже бывшего губернатора, очевидно, нивелируются. Регион покинут его ближайшие соратники, улетев с ним в столицу. Всё остальное правительство края, вероятно, будет распущено», — сказал Логинов.
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С уходом министра труда Максима Топилина, который отвечал за внедрение мер по ускоренному развитию Алтайского края, регион может потерять человека на уровне федерации, который должен был помочь если не победить бедность, то хотя бы добавить в бюджет федеральных денег. Так считает политтехнолог Антон Понкрашев.
«Топилин как министр был человеком компетентным и когда его назначили куратором региона, какого-то позитива ждать все-таки стоило. Взаимоотношения между федерацией и регионами сейчас слишком забюрократизированы, а министр труда и соцзащиты все-таки имел возможность помочь нам эти бюрократические процедуры немного ускорить», — пояснил он.
Цитата с сайта ИА «Амител».
В бытность министром здравоохранения Коми новому главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко довелось побывать в статусе свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту приобретения дорогостоящего медоборудования (четырёх компьютерных томографов и ангиографической установки для региональных и муниципальных больниц). Ущерб бюджету по делу составил более 15 млн рублей. События, лёгшие в основу дела, происходили в 2009 году, когда Мурашко уже занимал пост министра.
Обвиняемым по делу проходил экс-начальника Главного управления материально-технического обеспечения здравоохранения республики Сергей Кончица. Ему вменялась халатность и то, что он не обеспечил мониторинг цен. Поставщику же оборудования вменили мошенничество. Дело в 2012 году расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Подобный шаг с передачей дела тогда обосновали тем, что фигуранты причастны к сходным делам в ряде других регионов, включая Москву, Удмуртию, Хабаровский край и Ярославскую область.
В интервью газете «Республика» в январе 2012 года руководитель следственного управления Коми Николай Басманов, комментируя дело о томографах отметил, что «в рамках расследования уголовного дела по факту халатности мы исследовали роль министра здравоохранения Михаила Мурашко и его заместителей в истории с томографами» и «оснований для привлечения их к уголовной ответственности не найдено».
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Перешедший в правительство России пермский губернатор Максим Решетников может сменить Виталия Мутко на посту руководителя оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми. Решетников будет претендовать на руководство, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
По данным СМИ, Максим Решетников, работая в правительстве, планирует продолжит курировать до полного завершения инфраструктурные проекты в Прикамье, начатые в рамках празднования 300-летия Перми, а также строительство второй очереди Чусовского моста.
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Врач Александр Мясников, прокомментировал в своём телеграм-канале назначение министром здравоохранения Михаила Мурашко:
«Итак — Мурашко… Не знаю его, но желаю сил и терпения! Я был за Скворцову — ее знания, врождённая интеллигентность, такт — мощные плюсы. Но руки связанны, при существ системе она мало что могла изменить. Но… имя названо. И тут ситуация, когда имя — далеко второстепенно».
Об этом: «Итак — Мурашко»: о персоналиях в новом правительстве РФ
Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин прокомментировал структуру и состав нового правительства, сформированные президентом России.
По его мнению, «правительство явно формировалось поспешно, как некоторое шоу»:
«Надо отдать должное президенту России Владимиру Путину, что у него для решения проблемы «транзита» запущена «молниеносная спецоперация» довольно отработанная политтехнологами — и послание, и изменения в Конституции, и перетряхивание правительства РФ, и громадные посулы о выплатах за детей. Но настораживает формат этой поспешности. Казалось бы, изменения в Конституцию требуют обсуждения и экспертизы, но оказывается, что уже сегодня срочно все наши депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания должны заочно поддержать все предложения президента».
Об этом: «Запущена молниеносная спецоперация»: о новых именах в новом правительстве
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин прокомментировал назначение на пост министра здравоохранения России Михаила Мурашко:
«Для меня, как представителя медицинского сообщества, является важным, чтобы пост руководителя службой здравоохранения страны занимал именно врач. Из биографии Мурашко ясно, что он прошел трудный путь от интерна и простого врача до руководителя медицинских организаций и органов управления здравоохранением. Плюсов новому министру добавляет его достижения как ученого».
Об этом: Мурашко будет благосклонно принят медицинским сообществом — мнение
Новый состав правительства РФ является сбалансированным и что особенно приятно технократичным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к. э. н Алексей Яшкин.
Об этом: Сбалансированный и технократичный: о новом составе правительства РФ
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко очень позитивно оценил сохранение кураторов Дальнего Востока — Юрия Трутнева и Александра Козлова — в новом правительстве России.
Читайте также: Губернатор Сахалина позитивно оценил новое правительство РФ
Новый состав правительства сформирован в рекордно короткий срок, и это очень сильная команда. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.
«В сохранении С. К. Шойгу, С. В. Лаврова, А. Г. Силуанова, Т. А. Голиковой на ключевых, опорных для президента постах я вижу гарантию обеспечения преемственности власти», — отметил он.
Подробности в материале: Глава Тувы рассказал о задачах нового правительства России
Весьма многозначительное назначение федеральным министром здравоохранения бывшего главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, пишут иркутские СМИ.
«Именно Мурашко лоббировал назначение на пост министра здравоохранения Иркутской области своей подчиненной, руководителя регионального управления Росздравнадзора Наталии Ледяевой. Таким образом, Ледяева получила фактически полный карт-бланш на любые действия в сфере здравоохранения в Иркутской области. Игорь Кобзев вряд ли станет ее увольнять через голову федерального министра», — отмечает babr24.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил Сергея Шойгу с назначением на должность министра обороны России.
«Я знал, что они и дальше пойдут вместе! Но все же Гордо и Приятно!», — написал он в соцсетях.
Президент Владимир Путин уволил из правительства РФ всех, кто раздражал население, начиная с Дмитрия Медведева, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Читайте также: Путин уволил из правительства всех, кто раздражал население — политолог
Новый состав правительства РФ сбалансирован с точки зрения интересов финансовых, промышленных и политических групп, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.
По его словам, новое правительство чисто техническое, задача которого удержать ситуацию. Как полагает Федоров, никакого прорыва в данной ситуации ждать не стоит, так как шесть лет подряд падают доходы населения, а правительство сбалансировано с точки зрения интересов финансовых, промышленных и политических групп. При этом все ключевые должности, как подчеркнул эксперт, остались в прежних руках, а стало быть социально-экономический курс не изменится.
Об этом: Мины от Медведева: От нового правительства РФ призвали не ждать прорывов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов видит ближайшей задачей нового правительства смену денежно-кредитной политики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Комментируя обозначенный новый состав российского правительства, доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков на своей странице Facebook назвал Ольгу Васильеву, которая была министром просвещения, «неоднозначным министром».
Читайте также: «Неоднозначный министр»: об уходе из правительства Ольги Васильевой
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на смене бюджетной политики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Мы давно предложили, если у нас федеративное государство, давайте примем особый закон о бюджетной федеративной политике: треть на главные проекты страны, треть регионам и треть муниципалитетам. Я условно говорю — можно менять некоторое соотношение», — заявил Зюганов.
Об этом: Зюганов предложил закон о бюджетной федеративной политике
Доктор экономический наук и публицист Никита Кричевский, комментируя новый состав правительства России на своей странице в Facebook, обратил внимание на то, что четверо из новых министров являются выпускниками либо слушателями «школы губернаторов».
Подробности в материале: «И лифты работают, и лифтер в порядке»: о новом составе правительства РФ
Новый состав правительства России заметно менее либерален, чем прежний, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: Вассерман пожалел об уходе Васильевой с поста министра просвещения РФ
Пост главы комитета Госдумы по информполитике вместо Леонида Левина («Справедливая Россия») может занять депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января сообщил источник в Госдуме.
«(Спикер Госдумы Вячеслав) Володин продвигает на должность главы комитета по информационной политике Александра Хинштейна», — сообщил собеседник агентства.
Читайте подробнее: Володин продвигает Хинштейна на главу комитета Госдумы по информполитике
Руководителем протокола — заместителем главы аппарата правительства России назначена Наталья Савина.
Подробности в материале: Замглавы аппарата правительства РФ назначена Наталья Савина
Директором Департамента экономического развития и финансов правительства РФ назначен Василий Толоко.
Читайте также: Директором Департамента экономразвития и финансов стал Василий Толоко
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства.
Подробности в материале: Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства
Пресс-секретарём председателя правительства РФ назначен Борис Беляков.
Читайте также: Главе российского правительства назначили пресс-секретаря
Пермский край в очередной раз стал стартовой площадкой, трамплином для роста политиков федерального уровня. Регион остается с хорошими бюджетными показателями и огромным количеством проектов и мегапроектов. Но без готового преемника продолжать курс, заданный Максимом Решетниковым в регионе, будет сложно. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила политконсультант Людмила Ознобишина.
Ознобишина также отметила сложность политической ситуации — во многом потому, что может начаться пересмотр всех планов и программ, ревизия. Представители элиты начнут искать свое место в новой политической реальности.
«В любом случае такие потрясения не на пользу краю. Министерство экономического развития РФ не обладает рычагами прямого действия на экономику. Решетников, возможно (и этим отличается от Максима Орешкина, экс-министра экономического развития РФ), будет решать главную проблему неуспеха нацпроектов — делать так, чтобы федеральные решения на места приходили с минимальной пробуксовкой», — резюмировала политконсультант.
Подробности в материале: О Решетникове — «Будет решать главную проблему неуспеха нацпроектов»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства России. Соответствующие документы опубликованы на сайте российского правительства 22 января.
Так, были назначены девять заместителей главы аппарата правительства Согласно распоряжению, первым заместителем стал Валерий Сидоренко. Также замруководителя назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмира Тагирова, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.
Подробности в материале: Назначены девять замглавы аппарата правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил первым заместителем руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Подробности в материале: Мишустин назначил первого замруководителя аппарата правительства
Евгений Комар назначендиректором департамента информационных технологий правительства.
Читайте подробнее: Главой департамента информационных технологий правительства назначен Комар
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил пресс-секретарём Бориса Белякова. Документ с информацией о назначении опубликован на сайте правительства России.
В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить «Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы Правительства Российской Федерации — пресс-секретарем председателя правительства Российской Федерации».
Читайте также: Мишустин назначил своим пресс-секретарём Бориса Белякова
Новый состав правительства РФ будет более эффективным, чем предыдущий. Предпосылками к этому служит не только личность нового премьер-министра, но и персональный состав «помолодевшего» правительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы СМБ Консалт Максим Плетнев.
Об этом: Помолодевшее правительство РФ: станет ли жизнь лучше
Новым руководителем Росреестра назначен Олег Скуфинский, который до этого находился на посту заместителя полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Соответствующее распоряжение 22 января пописал новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его текст обнародован на сайте правительства.
Российское население ждёт перемен, соответствующий запрос в обществе большой. Новому правительству нужно ответить на него, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в опубликованном 22 января интервью «Известиям».
»Задача нового правительства — ответить на общественный запрос, добиться перемен к лучшему в экономике и социальной сфере. И не на словах, а на деле», — подчеркнул Фёдоров.
Читайте также: Глава ВЦИОМ рассказал, чего жители России ждут от нового правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Евгения Комара директором департамента информационных технологий правительства РФ. Документ с информацией об этом опубликован на официальном сайте правительства.
В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить «Комара Евгения Викторовича директором департамента информационных технологий Правительства Российской Федерации».
Подробности в материале: Мишустин назначил главу департамента информационных технологий
Новое правительство РФ — это правительство исполнителей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: Делягин назвал необоснованным оптимизм по поводу нового правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Кротова руководителем своего секретариата. Документ с информацией об этом опубликован на официальном сайте правительства.
В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить «Кротова Андрея Владиславовича руководителем секретариата председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М. В. полномочий по данной должности».
Читайте также: Назначен руководитель секретариата Михаила Мишустина
В Госдуме от нового главы Минздрава Михаила Мурашко ожидают кардинальных перемен в сфере охраны здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Михаил Мурашкo — новый министр здравоохранения — несомненно, профессионал с огромным опытом работы. Михаил Альбертович часто принимал участие в заседаниях нашего комитета по охране здоровья, круглых столах, парламентских слушаниях. Oн прекрасно понимает, какие задачи сейчас стоят перед российском здравоохранением, какие есть проблемы», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
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«Значительное обновление (состава правительства) — это ответ на запрос общества», — заявил журналистам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Новое правительство РФ будет более профессиональным, но от этого будет не легче, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Делягин не ждёт, что новое правительство РФ откажется от либерализма
«Резкая» смена правительства РФ, которая могла произойти из-за медленного прогресса в выполнении национальных проектов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, создаёт «некоторую неопределённость» относительно возможного социально-экономического курса страны. Об этом говорится в докладе кредитного агентства Moody’s.
При этом отмечается, что сделанные российским лидером и новым премьер-министром Михаилом Мишустиным заявления позволяют рассчитывать на продолжение политики предыдущего правительства.
Об этом: Moody’s оценило «резкую смену» правительства России
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») прокомментировал информацию о новом составе российского правительства:
«Радует еще одна тенденция — омоложение кадров. В новом составе много людей возраста 39−45 лет. Это дает надежду на то, что правительство будет более активным, динамичным и современным. Может, это наконец-то позволит осуществить тот рывок, который нужен стране?»
Цитата ИА «Амител».
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») отметил усиление экономического блока правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Экономический блок правительства очень серьезно усилен. Андрей Белоусов — один из наиболее уважаемых ведущих экономистов в России… Кончено же, его взгляды во многом легли в формирование посланий президента последних лет, национальных проектов», — сказал Жуков.
Об этом: Жуков: Белоусов, Силуанов и Голикова смогут добиться роста экономики
Председатель правительства Михаил Мишустин получил карт-бланш от президента РФ Владимира Путина в вопросе формирования состава правительства РФ с тем, чтобы достигать наилучших показателей, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
«Новая команда является, на мой взгляд, во многом командой единомышленников — здесь, я считаю, Михаил Мишустин получил очень серьёзный карт-бланш от президента — в правительство пришло довольно много министров и вице-премьеров, которые на протяжении длительного времени работали вместе с ним», — заявил Жуков.
Подробности в материале: Жуков: Мишустин получил карт-бланш от Путина в формировании правительства
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал тревожным назначение на пост главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Знакомство нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с коллективом намечено на 23 января. Об этом сообщил 22 января источник в министерстве.
Читайте также: Новый глава Минобрнауки запланировал встречу с подчинёнными на 23 января
Назначение бывшего замминистра финансов Антона Котякова на должность главы Минтруда говорит о том, что вопросы социальной поддержки и защиты населения становятся наиболее важным и приоритетными для правительства, заявил журналистам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Что мы видим этим назначением — сегодня социальная защита становится главнейшей функцией правительства и главнейшей функцией обеспечения обеспечения финансами», — заявил Миронов.
Об этом: Миронов: Назначение Котякова — знак о приоритете финансирования социалки
Детское здравоохранение будет в достаточной мере профинансировано. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова, передает 22 января телеканал «Россия».
"Хватит, можете не сомневаться», — сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос о финансировании.
Подробности в материале: Голикова заверила, что на детское здравоохранение «денег хватит»
Читайте подробнее: Команда вице-премьера Хуснуллина сохранит влияния на стройкомплекс Москвы
Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов может возглавить «Почту России». Об этом сообщает 22 января ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Такое предложение ему поступило, и он, по моей информации, согласился», — отметил собеседник агентства.
Читайте подробнее: Бывшему вице-премьеру Акимову предложили руководство «Почтой России»
В новом правительстве РФ пять человек так называемой «команды Собянина». Хорошо это или плохо, покажет время, но очевидно, что блок действительно сильный, что способно работать как в одну, так и в другую сторону, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Подробности в материале: Новое правительство РФ: Белоусов и сила «команды Собянина»
Правительство РФ отчасти сформировано по технологии «однокурсник/одногруппник» председателя правительства Михаила Мишустина, и в Госдуме надеются, что она будет эффективной, заявил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
«Надо отметить, что, вероятно, все-таки свободу действий премьеру дали, потому что два его сотрудника — один стал вице-премьером — и один однокурсник. То есть технология «однокурсников и одногруппников» продолжается — будем надеяться, что она принесет эффект», — отметил Коломейцев.
Об этом: В КПРФ считают, что Мишустину дали свободу действий в назначении министров
Сергей Лавров остался во главе Министерства иностранных дел, и это хорошо — но вопрос о том, кто в будущем заменит Лаврова, остаётся насущным, отметил в своём комментарии в среду, 22 января, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
Об этом: Хорошо, что Сергей Лавров остался. Но кто станет министром после него?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил бывшего главу комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина («Справедливая Россия») с назначением на должность заместителя аппарата правительства в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Направление Левина в руководство аппарата правительства, тем более если он будет заниматься вопросами СМИ и IT-технологиями, повысит объективность работы по ряду тем, которые мы подвергали критике», — заявил Володин.
Подробности в материале: Володин поздравил Левина с назначением в аппарат правительства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал Леониду Левину («Справедливая Россия») удачи на новом месте работы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Мы надеемся, что с вашим участием аппарат правительства будет еще более эффективен, и вы свое профессиональное плечо подставите председателю правительства, потому что аппарат обеспечивает его деятельность главы правительства, деятельность правительства», — сказал Володин.
Подробности в материале: Володин пожелал Левину удачи в работе в аппарате правительства РФ
Власти Китая готовы работать с новым правительством Российской Федерации. Об этом сегодня, 22 января, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.
«Правительства двух стран будут работать совместно для вывода двусторонних отношений на новый уровень», — подчеркнул дипломат.
Об этом: Пекин заявил о готовности работать с новым правительством РФ
Новому правительству России стоит ослабить налоговую нагрузку в нефтяной отрасли. Это позволит дольше осваивать стареющие месторождения, заявил глава британской нефтегазовой компании ВР Боб Дадли в интервью ТАСС.
Об этом: Глава BP рассказал о пожелании новому правительству РФ
Все замечания, которые озвучили депутаты Госдумы в ходе встреч с председателем правительства Михаилом Мишустиным, были учтены им при формировании правительства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Исходя из состава правительства, можно сегодня говорить о том, что обсуждение кандидатуры правительства в ходе дачи согласия на его назначение в думе прошло с пользой. Встречи с фракциями показали результативность — все предложения, которые высказал парламент, Госдума, представляя интересы наших граждан, услышаны», — заявил Володин.
Читайте также: Володин: Мишустин учел мнение депутатов при формировании правительства РФ
В Госдуме надеются, что новый министр экономического развития РФ Максим Решетников сможет эффективно решать задачу ускорения экономического роста, который необходим для реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Решив задачи, который ставит президент в послании, мы с вами решим вопросы, которые волнуют людей. Для этого надо обеспечить рост экономики темпами выше среднемировых — в этой связи, конечно, вызывает надежду, что новый министр экономического развития для этого многое сделает», — заявил Володин.
Читайте также: Володин надеется, что Решетников обеспечит экономический рост
Заместитель главы аппарата правительства Леонид Левин в свой последний рабочий день в качестве депутата Госдумы поблагодарил депутатов за совместную работу. Об этом Левин заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Хочу заверить вас, что в новой должности буду делать все от меня зависящее, чтобы максимально эффективно отдавать все свои силы работе», — отметил Левин.
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Дополнительные выборы в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области, депутат от которого Леонид Левин («Справедливая Россия») перешел на работу в аппарат правительства РФ, пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
Изменения в составе правительства можно оценить как положительные. Реформы в руководстве страной требовались давно, заявила корреспонденту ИА REGNUM сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская,
Подробности в материале: Реформы правительства России требовались давно — эксперт
Встреча вице-премьера Юрия Борисова и министра энергетики Александра Новака с коллективом министерства состоялась 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Борисов отметил значительный вклад в экономику России, который продолжает вносить топливно-энергетический комплекс, и высказался в пользу синергии промышленности и отраслей ТЭК.
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Изменения в новом составе правительства РФ оказались значительные, но всё же не такие радикальные, чтобы говорить о полной смене социально-экономического курса властей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читайте подробнее: Правительство РФ обновлено на 53%: значительно, но не радикально
В связи с назначением Леонида Левина на пост замглавы аппарата правительства РФ ожидаются перестановки комитетах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
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Для увеличения социальных расходов, в том числе на индексацию пенсий и дополнительные социальные пособия, правительству РФ будет важно просто перераспределить средства бюджета, отказавшись от финансирования не самых приоритетных задач, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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«Следует напомнить, что новое правительство России — не очень надолго, до выборов президента максимум, а может быть, и до выборов в Госдуму и смены Конституции», — убежден политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
По его мнению, ни Собянин, ни Кудрин не захотели возглавить его, предпочтя поставить своих людей. Пул Собянина довольно широк — Хуснуллин, Решетников, Фальков, Якушев и в какой-то мере Кобылкин. Кудрин, по всей видимости, помог в согласовании Мишустина и его небольшой, но мощной группы выходцев из ФНС.
Цитата ИА «Амител».
Правительство РФ намерено реализовать важные и очень красивые цели, а народу и бизнесу придётся смириться с тем, что на время реформ приходится потуже затягивать пояса, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Скорее всего, при новом правительстве России прежняя социально-экономическая политика не будет пересмотрена, считает лидер «Партии Дела» Константин Бабкин. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: От нового состава правительства РФ призвали не ждать нового курса
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Леонида Левина («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Об этом: Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Левина
Удивительно, что в составе нового правительства не оказалось бывшего вице-премьер-министра Дмитрия Козака, считает член комиссии Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: В составе нового правительства РФ нет случайных людей — депутат Госдумы
На развитие стратегических партнерских отношений при новом российском правительстве рассчитывает Азербайджан. Об этом 22 января рассказал президент страны Ильхам Алиев.
Читайте также: Азербайджан намерен развивать сотрудничество с правительством РФ — Алиев
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отметил ротацию в правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Миронов выразил удовлетворение тем, что на своих постах остаются Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Денис Мантуров.
Читайте подробнее: Миронов отметил качество ротации в правительстве РФ
Переназначение главы Минобороны Сергея Шойгу на свою должность совершенно оправдано, так как он смог вывести вооруженные силы PФ на новый уровень, который позволяет учитывать интересы РФ на международном уровне, заявил журналистам первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
«Сергей Шойгу вывел вооруженные силы РФ на новый уровень. Практически за восемь лет наша страна получила такие виды вооружения и такое положение в мире, которое мы себе не могли позволить ранее… Мы должны обеспечить, чтобы наши стратегические, геополитические и экономические интересы учитывались. И сегодня вооруженные силы РФ с этим успешно справляются», — заявил Шерин.
Читайте подробнее: В Госдуме поддержали сохранение Шойгу на посту главы Минобороны
Правительство РФ неплохо сбалансировано, и это хорошо для стабильности, но этого недостаточно для прорыва. Впрочем, это лишь стартовая позиция, правительство еще должно проявить себя в текущей деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Читайте подробнее: Правительство неплохо сбалансировано: хорошо для стабильности
«Я, как депутат, представляющий северные регионы нашей страны и входящий в состав правительственной комиссии по вопросам развития Арктики, безусловно, рада тому, что продолжит работу в прежнем статусе заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Хорошо, что свою должность сохранил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Козлов. У нас есть определенные результаты, наработаны перспективные планы. Не хотелось бы начинать все с начала», — отметила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Епифанова.
Читайте также: Зампредседателя ГД рада тому, что кадровые решения не затронули Арктикк
На сегодняшний день ключевой задачей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии является обеспечение динамичного развития Росреестра, которое наблюдалось в последние несколько лет. Об этом заявил новый руководитель службы Олег Скуфинский.
«Я сейчас погружаюсь в дела, — приводит ТАСС слова Скуфинского. — Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились».
Читайте также: Новый глава Росреестра назвал ключевую задачу ведомства
В правительстве РФ сформирована команда единомышленников премьер-министра России Михаила Мишустина, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте подробнее: В Госдуме надеются на усиление экономического блока правительства РФ
Важно, чтобы успешный московский опыт работы Марата Хуснуллина и достижения теперь новый федеральный министр претворял в федеральных проектах. Строительство и создание инфраструктуры нужно делегировать в регионы России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Об этом: России нужны рекорды Хусниллина
В правительстве России кадровой революции не случилось, что естественно. Стратегию, в том числе и кадровую, определяет президент, а его позиция не изменена, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
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Опыт главы Минэкономразвития Максима Решетникова в качестве работы губернатором Пермского края сформировал у него правильные подходы к управлению, которые необходимы федеральному министру, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»)
«Это назначение вызывает хороший оптимизм, потому что я знаю Максима Решетникова еще по кадровому резерву. В нем сочетается опыт участия в руководстве крупным мегаполисом, с одной стороны, а с другой стороны — региональная проекция», — заявил Гутенев.
Подробности в материале: Хороший оптимизм: В Госдуме поддержали назначение Решетникова
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил журналистам, что в образовательной сфере не нужно делать революций.
«Должно быть спокойное развитие с учетом тех вызовов, которые есть», — сказал Кравцов.
Ротацию правительства вполне можно назвать сбалансированной, а среди министров появилось необходимое количество молодых руководителей, которые способны к современным технологиям управления, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«Необходимая критическая масса молодых, но уже довольно опытных управленцев, пополнила ряды правительства. Поэтому в целом крайне положительные ожидания», — отметил Гутенев.
Читайте также: Гутенев: Правительство пополнилось нужными молодыми управленцами
Революций в образовательной сфере быть не должно, важна преемственность при принятии решений. Об этом заявил 22 января журналистам новый министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Основные задачи для Минпросвещения указаны и в послании президента Федеральному собранию, и в майских указах, и в национальных проектах, отметил он.
Об этом: Министр Кравцов призвал не ждать в образовании революций
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информполитике вместе Леонида Левина («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.
Об этом: Комитет Госдумы по информполитике возглавил Александр Хинштейн
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд поздравил главу Минэнерго РФ Александра Новака с переназначением на должность.
«Мы всегда встречаемся, и мы постоянно говорим. Я с ним говорил вчера, чтобы поздравить его», — сказал саудовский министр.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время будут определены функциональные обязанности каждого из членов нового состава правительства.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представит новых министров социального блока Антона Котякова, Сергея Кравцова и Михаила Мурашко Минтруду, Минпросвещения и Минздраву 23 января, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на секретариат.
Госдума РФ.
Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время представления нового министра спорта РФ Олега Матыцина, новый глава Минспорта будет иметь абсолютную свободу действий в создании своей команды и формировании стратегии развития спорта.
Назначение Андрея Белоусова на пост первого заместителя председателя правительства РФ является положительным моментом для экономики страны. Об этом 22 января заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Новым первым заместителем председателя правительства РФ стал господин Белоусов. Всем, кто хоть немного сталкивался с экономикой, экономической теорией, очевидно, что он представляет совсем другое крыло, чем министр финансов Антон Силуанов. Это очень положительно, потому что из года в год большинство депутатов и большинство нашего населения считало, что мы должны прежде всего обратить внимания на реальную промышленность, производство, сельское хозяйство», — отметил депутат.
Читайте подробнее: Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ
Назначение министром науки и высшего образования России председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова свидетельствует о высоком кадровом потенциале Тюменской области и профессионализме тюменских управленцев. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.
Большую роль в назначении Фалькова министром сыграло то, что он входит в президентский совет по высшему образованию, считает спикер регионального парламента.
Напомним, что Валерий Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва в 2016 году по избирательному округу № 17 Центрального района города Тюмени. Сейчас решается вопрос, быть или не быть довыборам в региональный парламент в связи с уходом Фалькова в правительство России.
Подробности в материале: Назначение министра науки ведёт к довыборам в тюменскую облдуму
Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин передал «самые тёплые поздравления» своему преемнику на посту Максиму Решетникову.
Читайте подробнее: Орешкин готов «помогать, чем сможет», новому главе Минэкономразвития
Во всём мире принято подбирать кандидатуры членов правительства на конкурсной основе. Людям хотелось бы знать, за какие заслуги кого-то назначают министром, а кого-то вице-премьером, считает депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).
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От нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова ожидают, что туризм станет отраслью прорыва, как это обещал Максим Орешкин президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Об этом: От Решетникова ожидают выполнения обещания Орешкина о прорыве в туризме
Председателем правления Пенсионного фонда России 23 января назначен Максим Топилин, ранее возглавлявший министерство труда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Читайте подробнее: Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России
Первым заместителем главы Минстроя России назначен Ирек Файзуллин, ранее возглавлявший министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии. Соответствующее распоряжение 23 января опубликовано на сайте правительства.
Подробности в материале: Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя России
Бывший глава Пенсионного фонда Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение 23 января опубликовано на сайте правительства.
Подробности в материале: Экс-глава Пенсионного фонда назначен замминистра финансов России
Дмитрий Пархоменко, ранее исполнявший обязанности заместителя главы Росздравнадзора, назначен врио главы ведомства, говорится 23 января в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте.
Подробности в материале: Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии осталось без руководителя — Ирек Файзуллин, чьей отставки почти три года назад требовали обманутые дольщики Казани, ушёл на повышение, заняв пост первого заместителя министра строительства РФ Владимира Якушева.
К работе министра Татарии в сентябре 2017 года высказывали претензии дольщики, требуя отправить его в отставку. Причиной этого стала ситуация с долгостроями, большинство из которых появились после разорения фирм «Свей» и «ФОН».
Обманутые дольщики объединяются и требуют отставки министра Татарии
Второй раз претензии министру высказал замглавы федерального Минстроя Никита Стасишин, к которому в ноябре 2017 года приехали дольщики из Татарии, рассказавшие о своих бедах. Стасишин во время встречи позвонил Файзуллину и спросил, почему республиканские власти отчитываются о решении проблем, а на деле дольщики вынуждены доходить вплоть до Москвы. Некоторые дома-долгострои на тот момент не могли сдать почти 14 лет.
Подробности в материале: Министр Татарии, чьей отставки требовали дольщики, ушёл на повышение
Комментируя назначение Олега Матыцина на пост главы Минспорта России, генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтронд отметил, что для FISU большая честь, что президент организации «назначен помогать России справляться с текущими проблемами и вновь взаимодействовать с мировым спортивным сообществом».
Из единого реестра юрлиц известно, что новый министр спорта России Олег Матыцин был соучредителем двух юрлиц — регионального общественного фонда содействия социальной поддержке и медицинскому обеспечению спортсменов и ветеранов спорта, а также московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз».
«В том, что говорил Путин, радикализм был, в правильном смысле… Поэтому будет ли все, что происходит функциональным этапом, или же оно будет этапом, связанным с этим посылом какой-то совершенно новой стратегии, не ясно. Ясно, что правительство должно повысить эффективность и подготовить общество в хорошем смысле слова к будущему выборному этапу острому», — заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Читайте далее: «Радикализм» или «косметика»? Кургинян о новом правительстве Мишустина
«Все-таки невозможно постоянно жить в ремонте… Сделал капитальный ремонт, либо построил рядом новый дом, переселись туда и 20 лет живи с косметическими реформами. Мы последние… если брать с 1991 года последние тридцать, фактически, лет живем в постоянном переходе, как бомжи. Потому что в переходе живут бомжи… людям это надоело», — заявил декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
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По словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, он с радостью бы жил в метафорическом доме, под которым подразумевается Россия, где достаточно лишь косметического ремонта. И пусть бы им занимался президент Владимир Путин. Но глядя на то, в каком положении находится нынешняя России, совершенно ясно, что этим не отделаться.
«Что это за дом? Мы дворец бракосочетания с Западом хотим изменить на комнату автаркии? Что происходит на самом деле? …Вопрос заключается в том, что в том, что сейчас есть произведены (слышите меня, пока не поздно!) не кадры, не технологии и не оргструктуры. Пока что произведены знаки. Вот все, что вы видите и обсуждаете — это производство знаков, и эти знаки еще будут во что-то воплощаться. А знаки происходят, потому что в воздухе пахнет грозой!», — заявил Кургинян.
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Владимир Путин на встрече с членами правительства. Kremlin.ru.
Проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков, прокомментировал RT назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования.
«Позиция ректора крупного вуза означает серьёзные требования к личности. Необходимы лидерство, способность вести за собой, харизма, глубокое понимание психологии человека. Умение общаться с самыми разными людьми. Всем этим он наделён, и подобное уникальное сочетание качеств привело к тому, что у нас был самый яркий ректор за последние годы», — заявил Толстиков.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко не исключил, что экс-министр культуры Мединский может стать помощником президента.
Цитата из канала bbbreaking.
Голикова не исключила возможность смены руководства Фонда социального страхования.
Цитата из канала bbbreaking.
Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства, а бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ирек Файзулин указом Премьер-министра России Михаила Мишустина назначен на должность первого заместителя федерального министра строительства и ЖКХ.
«Давайте не будем ходить вокруг да около — нужно всю Россию передать под власть Татарстана!» — шутят в телеграмм-каналах.
Перестановки в правительстве Российской Федерации помогут сплочению многонационального народа, а также эффективной реализации поставленных целей, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Дудчак.
«Многие министры, а именно двенадцать человек, сохранили свои посты — это достаточно ожидаемо. Экспертное сообщество волновалось, останется ли Сергей Лавров на посту главы МИД РФ, как и Сергей Шойгу — на посту главы Минобороны. По многим другим министерствам президент решил не вносить сильных изменений. Предполагалось, что будет больше перестановок в экономическом блоке, но их не произошло. Минэкономразвития возглавил экс-глава Пермского края Максим Решетников», — отметил эксперт.
Политолог Александр Дудчак: «Российская Федерация в настоящее время развивается в жестких внешних условиях, которые незначительно раскачивают экономику страны. Несмотря на это, страна добивается стабильности. Думаю, новому министру Максиму Решетникову нужно сделать акцент на внутренние инвестиции, используя региональный опыт работы. Политическая среда ждет включения обновленного правительства с оптимизмом».
Цитата ФБА «Экономика сегодня».
По мнению проректора по науке и международным связям ТюмГУ Андрея Толстикова, новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков состоялся и как исследователь, и как администратор.
«Сам он правовед-конституционалист из школы Геннадия Чеботарёва, который писал первую российскую Конституцию. При этом показал, что может решать и сложные управленческие задачи. Например, когда создавали научно-образовательный центр в Тюменской области, один из первых НОЦ в стране, он показал, что может договариваться с огромным количеством партнёров из самых разных сфер. Это и академическая наука, и прикладные институты, которые не относятся к РАН, и бизнес-партнёры. На его энергию, драйв во время формирования НОЦ невозможно было не обратить внимание», — отмечает Толстиков.
Цитата RT.
Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) в своём телеграм-канале заявил, что не видит смысла сейчас гадать: правильные люди заняли должности зампредов или министров в новом правительстве, или неправильные? Это дело экспертов и политологов.
«Для меня, как депутата Госдумы, важно, что эти люди будут делать на своих должностях для нашей страны. Какие качества проявят? Какие первостепенные задачи будут решать? Каких принципов будут придерживаться?» — заявил он.
Самое главное, чего ждёт от нового правительства России депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ), так это решительности:
«Страна может перестать сползать в стагнацию, может начать развиваться, если чиновники в исполнительной власти перестанут трястись за свои кресла и начнут принимать решительные меры. Для этого придется подвинуть интересы олигархов и богатейшей части населения ради народа».
Из видео-гида по новому составу правительства РФ.
По сведениям источника ТАСС, в новом правительстве курировать агропромышленную отрасль будет вице-премьер России Виктория Абрамченко. Ранее за эту отрасль отвечал Алексей Гордеев, который не вошел в новый состав правительства. О его новом назначении пока не известно. Распределение обязанностей между новыми заместителями главы правительства пока не опубликовано.
Депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по здравоохранению, профессор медицины Николай Герасименко прокомментировал назначение руководителем российского Минздрава Михаила Мурашко.
По мнению депутата-доктора, президентом выбрана оптимальная кандидатура из всех возможных.
«Михаил Альбертович как руководитель российского здравоохранения имеет перед многими абсолютные преимущества сразу по нескольким позициям. Он прошёл основательный профессиональный путь — от рядового врача до регионального руководителя системой здравоохранения в Екатеринбурге. Позднее стал руководителем контрольной организации — Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздрав). По сути — это такая «прокуратура» среди врачей. Поэтому он как никто другой знает о всех проблемах как в системе, так и рядовых врачей и пациентов», — считает Герасименко.
Новому составу правительства РФ вполне реально «перезагрузить» национальные проекты за установленный срок. Если же идет речь о пересмотре самих методов и плана по проектам, то для этого, конечно, потребуется гораздо больше времени, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Подробности в материале: Новое правительство РФ: «перезагрузка» нацпроектов реальна
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. roszdravnadzor.ru.
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Подробности в материале: Госдума приняла закон о должности замглавы Совбеза для Медведева
«Мурашко, с которым я знаком лично, знает о всех бедах, которые преследуют первичное звено здравоохранения. Как и я, он выступал против бездумной «оптимизации» главного звена врачебной помощи. Её восстановление и развитие он ставит в число своих приоритетов», — заявил депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по здравоохранению, профессор медицины Николай Герасименко.
По его словам, Мурашко может собрать команду для быстрого и чёткого исполнения поставленных задач.
«Может жёстко спрашивать, но и благодарить за хорошую работу. Наконец, он достаточно молод. Ему 52 года. Это возраст мудрости, но и достаточной жизненной энергии — прекрасное природное сочетание. Уверен, что с его приходом на ответственный и сложный пост российское здравоохранение ожидает подъём. Мы, его коллеги из Государственной Думы, обещаем свою всестороннюю поддержку», — заявил Николай Герасименко.
Упоминаемость членов нового и старого правительств в Telegram-каналах 22 января 2020 года
1 Мишустин Михаил 748 упоминаний
2 Любимова Ольга 681
3 Хуснуллин Марат 285
4 Матыцин Олег 282
5 Решетников Максим 245
6 Медведев Дмитрий 234
7 Чернышенко Дмитрий 205
8 Белоусов Андрей 191
9 Мединский Владимир 190
10 Мурашко Михаил 168
11 Кравцов Сергей 145
12 Абрамченко Виктория 138
13 Акимов Максим 136
14 Фальков Валерий 136
15 Орешкин Максим 122
16 Трутнев Юрий 121
17 Козак Дмитрий 117
18 Лавров Сергей 117
19 Шойгу Сергей 107
20 Голикова Татьяна 106
21 Шадаев Максут 106
22 Скворцова Вероника 100
23 Борисов Юрий 96
24 Григоренко Дмитрий 95
25 Козлов Александр 94
26 Гордеев Алексей 93
27 Чуйченко Константин 93
28 Мутко Виталий 92
29 Силуанов Антон 84
30 Кобылкин Дмитрий 82
31 Колокольцев Владимир 77
32 Котяков Антон 74
33 Дитрих Евгений 71
34 Васильева Ольга 68
35 Новак Александр 65
36 Оверчук Алексей 63
37 Мантуров Денис 60
38 Якушев Владимир 60
39 Патрушев Дмитрий 57
40 Колобков Павел 44
41 Голодец Ольга 41
42 Носков Константин 41
43 Зиничев Евгений 38
44 Топилин Максим 33
45 Коновалов Александр 30
46 Котюков Михаил 24
47 Чеботарев Сергей 24
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии». Цитата из канала DavydovIn.
Экс-министр Васильева названа кандидатом на место президента Российской академии образования (канал russica2).
Бывший министр труда Максим Топилин «гармонично вписывается» в должность главы Пенсионного фонда, заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 января глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Полагаю, что он гармонично вписывается и его опыт позволит ему динамично реформировать, изменять, устранять пробелы и, самое главное, повышать уровень доверия граждан и снижать уровень напряженности», — отметил Нилов.
Читайте подробнее: В Госдуме считают гармоничным назначение Топилина главой ПФР
Прежнее правительство России во главе с Дмитрием Медведевым сложило полномочия из-за неспособности управиться с бюджетными средствами. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Кабинет Медведев был неспособен управлять бюджетными деньгами — Хазин
В Москве прошла акция по передаче в администрацию президента писем с просьбой уволить только что назначенного на должность вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Причиной таких требований авторы писем называют прежнюю деятельность бывшего заммэра Москвы по строительству.
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Выводы экспертов, полагающих, что в ближайшие три года темпы роста экономики РФ составят от 1,8% до 2,2%, трудно назвать оптимистичными, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. По мнению эксперта, «всё упирается в интересы российского господствующего класса, который объективно не заинтересован в переменах».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства России. Соответствующее распоряжение обнародовала 23 января пресс-служба правительства.
Читайте также: Мишустин назначил Грибова замглавы аппарата правительства России
Практически вся биография нового замглавы аппарата правительства России Александра Грибова связана с политикой. Грибов являлся заместителем секретаря генсовета «Единой России». Он был одним из самых молодых депутатов Госдумы — ему 33 года. До избрания депутатом Александр Грибов работал заместителем губернатора Ярославской области. До этого избирался депутатом муниципалитета Ярославля от «Единой России».
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Президент России Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. В 2020 году президентом из состава кадрового резерва были назначены министр науки и высшего образования, а также два новых сотрудника аппарата правительства России.
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В официальной биографии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева уточняется, что в группе компаний IBS (ИБС) до 2004 года 25-летний Шадаев был начальником отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а потом директором по развитию бизнеса. Известно также, что до 2004 года он также был советником директора ФГУП НИИ «Восход» и директором ООО «Управляющая компания холдинга ИБС».
IBS-холдинг позиционирует себя ключевым технологическим партнёром «российского бизнеса и государственных структур». Среди своих партнёров группа называет Минфин России, Федеральную налоговую службу, которой до недавнего времени руководил нынешней глава правительства Михаил Мишустин.
Группа, которая на начальном этапе называлась «Информационные бизнес-системы», была основана в 1992 году Сергеем Мацоцким и Анатолием Карачинским. В статье журнала Forbes, где рассказывалось о бизнесе Карачинского, отмечено, что сотрудничество IBS с госведомствами фактически началось в 2004 году, когда «во время визита Путина в Бангалор Карачинскому удалось сводить президента на экскурсию в один из кампусов, в котором работают несколько десятков тысяч программистов». Тогда же по поручению президента, данному главе ФНС (тогда им был Анатолий Сердюков), началась разработка льгот для it, а Минэкономразвитию Германа Грефа поручили разработать концепцию особых экономических зон.
Среди крупных проектов Карачинского Forbes называет «Медиалогию» (мониторинг прессы, позволяющий оценивать отношение СМИ к компании или министерствам), которую в те годы возглавляла «жена Карачинского Нина Григорьева». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» Карачинский с капиталом 850 млн долларов США занимает 118-е место.
«Цифровой» министр России: что связывает Шадаева с миллиардером из Forbes?
Политический аналитик Михаил Демурин рассуждает о возможных преемниках главы МИДа в публикации «Хорошо, что Сергей Лавров остался. Но кто станет министром после него?»
«Непредвиденное расходование» бюджетных средств, которые будут выделены новым правительством РФ на реализацию обозначенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задач и в 2020 году могут достичь 2,1 трлн рублей ($34 млрд), сыграют на руку целому ряду российских компаний. Так, эксперты, на которых ссылается агентство Bloomberg, прогнозируют рост акций пяти компаний в России.
В их числе «Детский мир», сеть магазинов «Магнит», Сбербанк, TCS Group, в структуру которой входит «Тинькофф Банк», а также Магнитогорский металлургический комбинат.
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Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Соответствующие указы главы государства опубликованы 24 января на официальном интернет-портале правовой информации.
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«Считаю положительным трендом для высшей школы назначение В. Н. Фалькова на пост министра науки и высшего образования РФ. Валерий Николаевич — профессионал высшей пробы. Большое значение имеет его опыт работы руководителем вуза и одного из инициаторов формирования НОЦ «первой волны», — отреагировал на назначение ректора Тюменского университета Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования РФ и. о. ректора Новгородского государственного университета Юрий Боровиков, сообщает новгородский телеграм-канал «ЯМудрый».
Международный бизнес с оптимизмом воспринял изменения в экономике России и смену правительства. Он готов наращивать инвестиции, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.
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Максим Орешкин напомнил, что в рейтинге делового климата Doing Business Россия занимает 28 место и продолжает продвигаться вперёд.
Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет 27 января под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства РФ.
Новый состав правительства РФ: