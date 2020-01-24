14:24 22.01.2020

Удивительно, что в составе нового правительства не оказалось бывшего вице-премьер-министра Дмитрия Козака, считает член комиссии Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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Подробности в материале: В составе нового правительства РФ нет случайных людей — депутат Госдумы

На развитие стратегических партнерских отношений при новом российском правительстве рассчитывает Азербайджан. Об этом 22 января рассказал президент страны Ильхам Алиев .

Миронов выразил удовлетворение тем, что на своих постах остаются Сергей Лавров , Сергей Шойгу , Владимир Колокольцев , Евгений Зиничев , Дмитрий Кобылкин , Денис Мантуров .

«Сергей Шойгу вывел вооруженные силы РФ на новый уровень. Практически за восемь лет наша страна получила такие виды вооружения и такое положение в мире, которое мы себе не могли позволить ранее… Мы должны обеспечить, чтобы наши стратегические, геополитические и экономические интересы учитывались. И сегодня вооруженные силы РФ с этим успешно справляются», — заявил Шерин.

Переназначение главы Минобороны Сергея Шойгу на свою должность совершенно оправдано, так как он смог вывести вооруженные силы PФ на новый уровень, который позволяет учитывать интересы РФ на международном уровне, заявил журналистам первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Правительство РФ неплохо сбалансировано, и это хорошо для стабильности, но этого недостаточно для прорыва. Впрочем, это лишь стартовая позиция, правительство еще должно проявить себя в текущей деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Я, как депутат, представляющий северные регионы нашей страны и входящий в состав правительственной комиссии по вопросам развития Арктики, безусловно, рада тому, что продолжит работу в прежнем статусе заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Хорошо, что свою должность сохранил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Козлов. У нас есть определенные результаты, наработаны перспективные планы. Не хотелось бы начинать все с начала», — отметила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Епифанова.

«Я сейчас погружаюсь в дела, — приводит ТАСС слова Скуфинского. — Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились».

На сегодняшний день ключевой задачей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии является обеспечение динамичного развития Росреестра, которое наблюдалось в последние несколько лет. Об этом заявил новый руководитель службы Олег Скуфинский.

14:55 22.01.2020

В правительстве РФ сформирована команда единомышленников премьер-министра России Михаила Мишустина, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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Читайте подробнее: В Госдуме надеются на усиление экономического блока правительства РФ

15:00 22.01.2020 Важно, чтобы успешный московский опыт работы Марата Хуснуллина и достижения теперь новый федеральный министр претворял в федеральных проектах. Строительство и создание инфраструктуры нужно делегировать в регионы России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Об этом: России нужны рекорды Хусниллина

15:13 22.01.2020 В правительстве России кадровой революции не случилось, что естественно. Стратегию, в том числе и кадровую, определяет президент, а его позиция не изменена, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Читайте также: Белоусов не позволит превратить экономику в «служанку» бюджета — эксперт

15:25 22.01.2020 Опыт главы Минэкономразвития Максима Решетникова в качестве работы губернатором Пермского края сформировал у него правильные подходы к управлению, которые необходимы федеральному министру, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия») «Это назначение вызывает хороший оптимизм, потому что я знаю Максима Решетникова еще по кадровому резерву. В нем сочетается опыт участия в руководстве крупным мегаполисом, с одной стороны, а с другой стороны — региональная проекция», — заявил Гутенев. Подробности в материале: Хороший оптимизм: В Госдуме поддержали назначение Решетникова

15:28 22.01.2020 Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил журналистам, что в образовательной сфере не нужно делать революций. «Должно быть спокойное развитие с учетом тех вызовов, которые есть», — сказал Кравцов.

15:28 22.01.2020 Ротацию правительства вполне можно назвать сбалансированной, а среди министров появилось необходимое количество молодых руководителей, которые способны к современным технологиям управления, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»). «Необходимая критическая масса молодых, но уже довольно опытных управленцев, пополнила ряды правительства. Поэтому в целом крайне положительные ожидания», — отметил Гутенев. Читайте также: Гутенев: Правительство пополнилось нужными молодыми управленцами

15:39 22.01.2020 Революций в образовательной сфере быть не должно, важна преемственность при принятии решений. Об этом заявил 22 января журналистам новый министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Основные задачи для Минпросвещения указаны и в послании президента Федеральному собранию, и в майских указах, и в национальных проектах, отметил он. Об этом: Министр Кравцов призвал не ждать в образовании революций

15:44 22.01.2020 Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информполитике вместе Леонида Левина («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента. Об этом: Комитет Госдумы по информполитике возглавил Александр Хинштейн

15:49 22.01.2020 Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд поздравил главу Минэнерго РФ Александра Новака с переназначением на должность. «Мы всегда встречаемся, и мы постоянно говорим. Я с ним говорил вчера, чтобы поздравить его», — сказал саудовский министр.

16:12 22.01.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время будут определены функциональные обязанности каждого из членов нового состава правительства.

17:29 22.01.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представит новых министров социального блока Антона Котякова, Сергея Кравцова и Михаила Мурашко Минтруду, Минпросвещения и Минздраву 23 января, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на секретариат.

17:35 22.01.2020 Госдума РФ. 22.01.2020 г. Фото: duma.gov.ru

18:36 22.01.2020 Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время представления нового министра спорта РФ Олега Матыцина, новый глава Минспорта будет иметь абсолютную свободу действий в создании своей команды и формировании стратегии развития спорта.

18:37 22.01.2020 Назначение Андрея Белоусова на пост первого заместителя председателя правительства РФ является положительным моментом для экономики страны. Об этом 22 января заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Новым первым заместителем председателя правительства РФ стал господин Белоусов. Всем, кто хоть немного сталкивался с экономикой, экономической теорией, очевидно, что он представляет совсем другое крыло, чем министр финансов Антон Силуанов. Это очень положительно, потому что из года в год большинство депутатов и большинство нашего населения считало, что мы должны прежде всего обратить внимания на реальную промышленность, производство, сельское хозяйство», — отметил депутат. Читайте подробнее: Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ

18:58 22.01.2020 Назначение министром науки и высшего образования России председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова свидетельствует о высоком кадровом потенциале Тюменской области и профессионализме тюменских управленцев. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Корепанов. Большую роль в назначении Фалькова министром сыграло то, что он входит в президентский совет по высшему образованию, считает спикер регионального парламента. Напомним, что Валерий Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва в 2016 году по избирательному округу № 17 Центрального района города Тюмени. Сейчас решается вопрос, быть или не быть довыборам в региональный парламент в связи с уходом Фалькова в правительство России. Подробности в материале: Назначение министра науки ведёт к довыборам в тюменскую облдуму

18:59 22.01.2020 Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин передал «самые тёплые поздравления» своему преемнику на посту Максиму Решетникову. Читайте подробнее: Орешкин готов «помогать, чем сможет», новому главе Минэкономразвития

20:13 22.01.2020 Во всём мире принято подбирать кандидатуры членов правительства на конкурсной основе. Людям хотелось бы знать, за какие заслуги кого-то назначают министром, а кого-то вице-премьером, считает депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ). Читайте также: «Критерии отбора членов правительства должны быть понятны каждому»

21:32 22.01.2020 От нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова ожидают, что туризм станет отраслью прорыва, как это обещал Максим Орешкин президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Об этом: От Решетникова ожидают выполнения обещания Орешкина о прорыве в туризме

01:34 23.01.2020 Председателем правления Пенсионного фонда России 23 января назначен Максим Топилин, ранее возглавлявший министерство труда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Читайте подробнее: Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России

01:48 23.01.2020 Первым заместителем главы Минстроя России назначен Ирек Файзуллин, ранее возглавлявший министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии. Соответствующее распоряжение 23 января опубликовано на сайте правительства. Подробности в материале: Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя России

01:55 23.01.2020 Бывший глава Пенсионного фонда Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение 23 января опубликовано на сайте правительства. Подробности в материале: Экс-глава Пенсионного фонда назначен замминистра финансов России

02:28 23.01.2020 Дмитрий Пархоменко, ранее исполнявший обязанности заместителя главы Росздравнадзора, назначен врио главы ведомства, говорится 23 января в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте. Подробности в материале: Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко

03:40 23.01.2020 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии осталось без руководителя — Ирек Файзуллин, чьей отставки почти три года назад требовали обманутые дольщики Казани, ушёл на повышение, заняв пост первого заместителя министра строительства РФ Владимира Якушева. К работе министра Татарии в сентябре 2017 года высказывали претензии дольщики, требуя отправить его в отставку. Причиной этого стала ситуация с долгостроями, большинство из которых появились после разорения фирм «Свей» и «ФОН». Обманутые дольщики объединяются и требуют отставки министра Татарии Второй раз претензии министру высказал замглавы федерального Минстроя Никита Стасишин, к которому в ноябре 2017 года приехали дольщики из Татарии, рассказавшие о своих бедах. Стасишин во время встречи позвонил Файзуллину и спросил, почему республиканские власти отчитываются о решении проблем, а на деле дольщики вынуждены доходить вплоть до Москвы. Некоторые дома-долгострои на тот момент не могли сдать почти 14 лет. Подробности в материале: Министр Татарии, чьей отставки требовали дольщики, ушёл на повышение

05:40 23.01.2020 Комментируя назначение Олега Матыцина на пост главы Минспорта России, генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтронд отметил, что для FISU большая честь, что президент организации «назначен помогать России справляться с текущими проблемами и вновь взаимодействовать с мировым спортивным сообществом».

05:41 23.01.2020 Из единого реестра юрлиц известно, что новый министр спорта России Олег Матыцин был соучредителем двух юрлиц — регионального общественного фонда содействия социальной поддержке и медицинскому обеспечению спортсменов и ветеранов спорта, а также московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз». Новый министр спорта РФ Матыцин: скандальные факты

06:22 23.01.2020 «В том, что говорил Путин, радикализм был, в правильном смысле… Поэтому будет ли все, что происходит функциональным этапом, или же оно будет этапом, связанным с этим посылом какой-то совершенно новой стратегии, не ясно. Ясно, что правительство должно повысить эффективность и подготовить общество в хорошем смысле слова к будущему выборному этапу острому», — заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Читайте далее: «Радикализм» или «косметика»? Кургинян о новом правительстве Мишустина

06:44 23.01.2020 «Все-таки невозможно постоянно жить в ремонте… Сделал капитальный ремонт, либо построил рядом новый дом, переселись туда и 20 лет живи с косметическими реформами. Мы последние… если брать с 1991 года последние тридцать, фактически, лет живем в постоянном переходе, как бомжи. Потому что в переходе живут бомжи… людям это надоело», — заявил декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Читайте также: «30 лет, как бомжи в переходе»: Третьяков оценил труды прошлых Правительств

07:08 23.01.2020 По словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, он с радостью бы жил в метафорическом доме, под которым подразумевается Россия, где достаточно лишь косметического ремонта. И пусть бы им занимался президент Владимир Путин. Но глядя на то, в каком положении находится нынешняя России, совершенно ясно, что этим не отделаться. «Что это за дом? Мы дворец бракосочетания с Западом хотим изменить на комнату автаркии? Что происходит на самом деле? …Вопрос заключается в том, что в том, что сейчас есть произведены (слышите меня, пока не поздно!) не кадры, не технологии и не оргструктуры. Пока что произведены знаки. Вот все, что вы видите и обсуждаете — это производство знаков, и эти знаки еще будут во что-то воплощаться. А знаки происходят, потому что в воздухе пахнет грозой!», — заявил Кургинян. Читайте также: Кургинян: пора прекращать из России строить дворец бракосочетания с Западом

07:12 23.01.2020 Владимир Путин на встрече с членами правительства. Kremlin.ru.

08:24 23.01.2020 Проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков, прокомментировал RT назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования. «Позиция ректора крупного вуза означает серьёзные требования к личности. Необходимы лидерство, способность вести за собой, харизма, глубокое понимание психологии человека. Умение общаться с самыми разными людьми. Всем этим он наделён, и подобное уникальное сочетание качеств привело к тому, что у нас был самый яркий ректор за последние годы», — заявил Толстиков.

08:41 23.01.2020 Помощник президента РФ Андрей Фурсенко не исключил, что экс-министр культуры Мединский может стать помощником президента. Цитата из канала bbbreaking.

09:09 23.01.2020 Голикова не исключила возможность смены руководства Фонда социального страхования. Цитата из канала bbbreaking.

09:10 23.01.2020 Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства, а бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

09:35 23.01.2020 Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ирек Файзулин указом Премьер-министра России Михаила Мишустина назначен на должность первого заместителя федерального министра строительства и ЖКХ. «Давайте не будем ходить вокруг да около — нужно всю Россию передать под власть Татарстана!» — шутят в телеграмм-каналах.

09:48 23.01.2020 Перестановки в правительстве Российской Федерации помогут сплочению многонационального народа, а также эффективной реализации поставленных целей, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Дудчак. «Многие министры, а именно двенадцать человек, сохранили свои посты — это достаточно ожидаемо. Экспертное сообщество волновалось, останется ли Сергей Лавров на посту главы МИД РФ, как и Сергей Шойгу — на посту главы Минобороны. По многим другим министерствам президент решил не вносить сильных изменений. Предполагалось, что будет больше перестановок в экономическом блоке, но их не произошло. Минэкономразвития возглавил экс-глава Пермского края Максим Решетников», — отметил эксперт.

10:12 23.01.2020 Политолог Александр Дудчак: «Российская Федерация в настоящее время развивается в жестких внешних условиях, которые незначительно раскачивают экономику страны. Несмотря на это, страна добивается стабильности. Думаю, новому министру Максиму Решетникову нужно сделать акцент на внутренние инвестиции, используя региональный опыт работы. Политическая среда ждет включения обновленного правительства с оптимизмом». Цитата ФБА «Экономика сегодня».

10:28 23.01.2020 По мнению проректора по науке и международным связям ТюмГУ Андрея Толстикова, новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков состоялся и как исследователь, и как администратор. «Сам он правовед-конституционалист из школы Геннадия Чеботарёва, который писал первую российскую Конституцию. При этом показал, что может решать и сложные управленческие задачи. Например, когда создавали научно-образовательный центр в Тюменской области, один из первых НОЦ в стране, он показал, что может договариваться с огромным количеством партнёров из самых разных сфер. Это и академическая наука, и прикладные институты, которые не относятся к РАН, и бизнес-партнёры. На его энергию, драйв во время формирования НОЦ невозможно было не обратить внимание», — отмечает Толстиков. Цитата RT.

10:48 23.01.2020 Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) в своём телеграм-канале заявил, что не видит смысла сейчас гадать: правильные люди заняли должности зампредов или министров в новом правительстве, или неправильные? Это дело экспертов и политологов. «Для меня, как депутата Госдумы, важно, что эти люди будут делать на своих должностях для нашей страны. Какие качества проявят? Какие первостепенные задачи будут решать? Каких принципов будут придерживаться?» — заявил он.

10:50 23.01.2020 Самое главное, чего ждёт от нового правительства России депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ), так это решительности: «Страна может перестать сползать в стагнацию, может начать развиваться, если чиновники в исполнительной власти перестанут трястись за свои кресла и начнут принимать решительные меры. Для этого придется подвинуть интересы олигархов и богатейшей части населения ради народа».

10:51 23.01.2020 Из видео-гида по новому составу правительства РФ.

11:03 23.01.2020 По сведениям источника ТАСС, в новом правительстве курировать агропромышленную отрасль будет вице-премьер России Виктория Абрамченко. Ранее за эту отрасль отвечал Алексей Гордеев, который не вошел в новый состав правительства. О его новом назначении пока не известно. Распределение обязанностей между новыми заместителями главы правительства пока не опубликовано.

11:49 23.01.2020 Депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по здравоохранению, профессор медицины Николай Герасименко прокомментировал назначение руководителем российского Минздрава Михаила Мурашко. По мнению депутата-доктора, президентом выбрана оптимальная кандидатура из всех возможных. «Михаил Альбертович как руководитель российского здравоохранения имеет перед многими абсолютные преимущества сразу по нескольким позициям. Он прошёл основательный профессиональный путь — от рядового врача до регионального руководителя системой здравоохранения в Екатеринбурге. Позднее стал руководителем контрольной организации — Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздрав). По сути — это такая «прокуратура» среди врачей. Поэтому он как никто другой знает о всех проблемах как в системе, так и рядовых врачей и пациентов», — считает Герасименко.

11:50 23.01.2020 Новому составу правительства РФ вполне реально «перезагрузить» национальные проекты за установленный срок. Если же идет речь о пересмотре самих методов и плана по проектам, то для этого, конечно, потребуется гораздо больше времени, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Подробности в материале: Новое правительство РФ: «перезагрузка» нацпроектов реальна

11:51 23.01.2020 Министр здравоохранения Михаил Мурашко. roszdravnadzor.ru.

12:05 23.01.2020 Госдума в третьем чтении приняла закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Подробности в материале: Госдума приняла закон о должности замглавы Совбеза для Медведева

12:18 23.01.2020 «Мурашко, с которым я знаком лично, знает о всех бедах, которые преследуют первичное звено здравоохранения. Как и я, он выступал против бездумной «оптимизации» главного звена врачебной помощи. Её восстановление и развитие он ставит в число своих приоритетов», — заявил депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по здравоохранению, профессор медицины Николай Герасименко. По его словам, Мурашко может собрать команду для быстрого и чёткого исполнения поставленных задач. «Может жёстко спрашивать, но и благодарить за хорошую работу. Наконец, он достаточно молод. Ему 52 года. Это возраст мудрости, но и достаточной жизненной энергии — прекрасное природное сочетание. Уверен, что с его приходом на ответственный и сложный пост российское здравоохранение ожидает подъём. Мы, его коллеги из Государственной Думы, обещаем свою всестороннюю поддержку», — заявил Николай Герасименко.

13:26 23.01.2020 Упоминаемость членов нового и старого правительств в Telegram-каналах 22 января 2020 года 1 Мишустин Михаил 748 упоминаний 2 Любимова Ольга 681 3 Хуснуллин Марат 285 4 Матыцин Олег 282 5 Решетников Максим 245 6 Медведев Дмитрий 234 7 Чернышенко Дмитрий 205 8 Белоусов Андрей 191 9 Мединский Владимир 190 10 Мурашко Михаил 168 11 Кравцов Сергей 145 12 Абрамченко Виктория 138 13 Акимов Максим 136 14 Фальков Валерий 136 15 Орешкин Максим 122 16 Трутнев Юрий 121 17 Козак Дмитрий 117 18 Лавров Сергей 117 19 Шойгу Сергей 107 20 Голикова Татьяна 106 21 Шадаев Максут 106 22 Скворцова Вероника 100 23 Борисов Юрий 96 24 Григоренко Дмитрий 95 25 Козлов Александр 94 26 Гордеев Алексей 93 27 Чуйченко Константин 93 28 Мутко Виталий 92 29 Силуанов Антон 84 30 Кобылкин Дмитрий 82 31 Колокольцев Владимир 77 32 Котяков Антон 74 33 Дитрих Евгений 71 34 Васильева Ольга 68 35 Новак Александр 65 36 Оверчук Алексей 63 37 Мантуров Денис 60 38 Якушев Владимир 60 39 Патрушев Дмитрий 57 40 Колобков Павел 44 41 Голодец Ольга 41 42 Носков Константин 41 43 Зиничев Евгений 38 44 Топилин Максим 33 45 Коновалов Александр 30 46 Котюков Михаил 24 47 Чеботарев Сергей 24 Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии». Цитата из канала DavydovIn.

14:20 23.01.2020 Экс-министр Васильева названа кандидатом на место президента Российской академии образования (канал russica2).

15:51 23.01.2020 Бывший министр труда Максим Топилин «гармонично вписывается» в должность главы Пенсионного фонда, заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 января глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Полагаю, что он гармонично вписывается и его опыт позволит ему динамично реформировать, изменять, устранять пробелы и, самое главное, повышать уровень доверия граждан и снижать уровень напряженности», — отметил Нилов. Читайте подробнее: В Госдуме считают гармоничным назначение Топилина главой ПФР

15:57 23.01.2020 Максим Топилин. Фото: kremlin.ru

17:08 23.01.2020 Прежнее правительство России во главе с Дмитрием Медведевым сложило полномочия из-за неспособности управиться с бюджетными средствами. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Кабинет Медведев был неспособен управлять бюджетными деньгами — Хазин

19:55 23.01.2020 В Москве прошла акция по передаче в администрацию президента писем с просьбой уволить только что назначенного на должность вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Причиной таких требований авторы писем называют прежнюю деятельность бывшего заммэра Москвы по строительству. Читайте также: Президента просят уволить Хуснуллина

20:33 23.01.2020 Выводы экспертов, полагающих, что в ближайшие три года темпы роста экономики РФ составят от 1,8% до 2,2%, трудно назвать оптимистичными, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. По мнению эксперта, «всё упирается в интересы российского господствующего класса, который объективно не заинтересован в переменах». Читайте также: Назван главный виновник замедления темпов экономического роста РФ

20:35 23.01.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства России. Соответствующее распоряжение обнародовала 23 января пресс-служба правительства. Читайте также: Мишустин назначил Грибова замглавы аппарата правительства России

21:32 23.01.2020 Александр Грибов. Фото: duma.gov.ru

21:39 23.01.2020 Практически вся биография нового замглавы аппарата правительства России Александра Грибова связана с политикой. Грибов являлся заместителем секретаря генсовета «Единой России». Он был одним из самых молодых депутатов Госдумы — ему 33 года. До избрания депутатом Александр Грибов работал заместителем губернатора Ярославской области. До этого избирался депутатом муниципалитета Ярославля от «Единой России». Читайте также: Ярославский депутат вошел в аппарат нового правительства России

22:54 23.01.2020 Президент России Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. В 2020 году президентом из состава кадрового резерва были назначены министр науки и высшего образования, а также два новых сотрудника аппарата правительства России. Читайте также: Путин утвердил новый состав резерва управленческих кадров

06:40 24.01.2020 В официальной биографии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева уточняется, что в группе компаний IBS (ИБС) до 2004 года 25-летний Шадаев был начальником отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а потом директором по развитию бизнеса. Известно также, что до 2004 года он также был советником директора ФГУП НИИ «Восход» и директором ООО «Управляющая компания холдинга ИБС». IBS-холдинг позиционирует себя ключевым технологическим партнёром «российского бизнеса и государственных структур». Среди своих партнёров группа называет Минфин России, Федеральную налоговую службу, которой до недавнего времени руководил нынешней глава правительства Михаил Мишустин. Группа, которая на начальном этапе называлась «Информационные бизнес-системы», была основана в 1992 году Сергеем Мацоцким и Анатолием Карачинским. В статье журнала Forbes, где рассказывалось о бизнесе Карачинского, отмечено, что сотрудничество IBS с госведомствами фактически началось в 2004 году, когда «во время визита Путина в Бангалор Карачинскому удалось сводить президента на экскурсию в один из кампусов, в котором работают несколько десятков тысяч программистов». Тогда же по поручению президента, данному главе ФНС (тогда им был Анатолий Сердюков), началась разработка льгот для it, а Минэкономразвитию Германа Грефа поручили разработать концепцию особых экономических зон. Среди крупных проектов Карачинского Forbes называет «Медиалогию» (мониторинг прессы, позволяющий оценивать отношение СМИ к компании или министерствам), которую в те годы возглавляла «жена Карачинского Нина Григорьева». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» Карачинский с капиталом 850 млн долларов США занимает 118-е место. «Цифровой» министр России: что связывает Шадаева с миллиардером из Forbes?

07:07 24.01.2020 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Фото: Пресс-служба губернатора Московской области, Андрей Жабин

08:27 24.01.2020 Политический аналитик Михаил Демурин рассуждает о возможных преемниках главы МИДа в публикации «Хорошо, что Сергей Лавров остался. Но кто станет министром после него?»

08:47 24.01.2020 «Непредвиденное расходование» бюджетных средств, которые будут выделены новым правительством РФ на реализацию обозначенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задач и в 2020 году могут достичь 2,1 трлн рублей ($34 млрд), сыграют на руку целому ряду российских компаний. Так, эксперты, на которых ссылается агентство Bloomberg, прогнозируют рост акций пяти компаний в России. В их числе «Детский мир», сеть магазинов «Магнит», Сбербанк, TCS Group, в структуру которой входит «Тинькофф Банк», а также Магнитогорский металлургический комбинат. Читайте подробнее: Смена правительства сыграет на руку пяти российским компаниям — Bloomberg

09:57 24.01.2020 Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Соответствующие указы главы государства опубликованы 24 января на официальном интернет-портале правовой информации. Читайте подробнее: Путин взял в помощники Орешкина и Мединского

10:42 24.01.2020 Новый помощник президента РФ, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин. old.economy.gov.ru

11:27 24.01.2020 Из видеогида по новому составу правительства

12:05 24.01.2020 «Считаю положительным трендом для высшей школы назначение В. Н. Фалькова на пост министра науки и высшего образования РФ. Валерий Николаевич — профессионал высшей пробы. Большое значение имеет его опыт работы руководителем вуза и одного из инициаторов формирования НОЦ «первой волны», — отреагировал на назначение ректора Тюменского университета Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования РФ и. о. ректора Новгородского государственного университета Юрий Боровиков, сообщает новгородский телеграм-канал «ЯМудрый».

12:18 24.01.2020 Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Tyumsu

12:24 24.01.2020 Международный бизнес с оптимизмом воспринял изменения в экономике России и смену правительства. Он готов наращивать инвестиции, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) по итогам Всемирного экономического форума в Давосе. Читайте также: Орешкин раскрыл реакцию зарубежных инвесторов на смену правительства РФ

13:44 24.01.2020 Максим Орешкин напомнил, что в рейтинге делового климата Doing Business Россия занимает 28 место и продолжает продвигаться вперёд.

20:30 24.01.2020 Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет 27 января под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства РФ.