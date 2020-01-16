Санкт-Петербург, 16 января, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Бывшие строительные площадки Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — «Котлин» и «Бронка» — передаются из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. На них будут развиваться крупные инвестиционные проекты. Об этом сообщили 16 января в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых горожан на Финском заливе

Ранее было решено создать большой туристско-рекреационный кластер на территории аналогичного участка «Горская» на северном берегу Финского залива, уже переданного в ведение Северной столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Парки с кольцевой железной дорогой появятся в Горской под Петербургом

На освободившейся от стройки площадке «Котлин» возможно создание общественно-делового пространства туристско-развлекательного характера, а также комплекса по развитию яхтенного туризма.

На площадке «Бронка» планируется строительство объектов логистического центра для действующего морского порта «Бронка», в частности, автомобильной развязки, автомобильной и железной дороги. Это создаст возможность для обработки негабаритных и тяжеловесных грузов на территории портового терминала.

В Смольном все три зоны, вместе с «Горской», рассматривают в контексте стратегического инвестиционного развития. После оформления права собственности Санкт-Петербурга на переданное имущество КИО сформирует земельные участки для последующего комплексного развития этих территорий.

«Передача территорий «Котлин», «Бронка» и «Горская» и расположенного на них имущества из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга — если не историческое, то, как минимум, знаковое событие для Санкт-Петербурга. Теперь у нас есть необходимые ресурсы и права для стратегического редевелопмента этих трех уникальных, но почти заброшенных территорий и привлечения инвестиций в городской бюджет», — отметилпредседатель КИО Валерий Калугин.

Как сообщалось, на территории бывшей стройплощадки «Горская» планируется создание туристического кластера, многофункциональных культурно-развлекательных комплексов с офисно-деловыми и научно-производственными центрами и объектами развития водного транспорта.

По ожиданиям городских властей, проект даст Петербургу 40 тысяч рабочих мест, а также налоговые поступления в федеральный и городской бюджет в размере порядка 450 миллиардов рублей до 2049 года.