Ярославль, 16 января, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не смогла расплатиться за покраску заборов в историческом центре города в 2019 году. Это стало известно из решения арбитражного суда Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забор в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года на новых заборах в центре города облезла краска. Ограды были установлены в 2017 году, находились на гарантии, но мэрия не смогла найти подрядчика — компанию «Стальстроймонтаж». Стоит отметить, что владелец компании являлся другом предыдущего мэра — Владимира Слепцова, при котором заборы и были установлены.

В мае 2019 года на покраску заборов внезапно вышли сотрудники принадлежащих мэрии акционерных обществ и муниципальных предприятий. Тогда директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов заявил, что покраска ведется «за счет внебюджетных источников». Судя по решению суда, чиновник сказал неправду.

«Между Муниципальным казенным учреждением «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», действующим от имени города Ярославля, и Акционерным обществом Ярославские Энергетические Системы» заключены договоры от 24.05.2019 № 145, от 29.05.2019 № 147. Согласно пункту 1.1 договоров, исполнитель (истец) принимает обязательства по оказанию услуг по окраске металлических пешеходных ограждений, расположенных в границах территории объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля», а заказчик (ответчик) берет на себя обязательства принять работы и оплатить их», — говорится в решении арбитражного суда Ярославской области.

АО «Ярославские Энергетически Системы» принадлежит мэрии города. Между тем работать себе в убыток акционерное общество не захотело и заключило контракт с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Это учреждение имеет право заключать контракты от имени городских властей. Но, как оказалось, денег в бюджете на покраску заборов не было. В связи с этим агентство платить отказалось. Тогда «Ярославские Энергетически Системы» обратились в суд с требованием взыскать с агентства 181 тыс рублей. Агентство попыталось переложить ответственность на мэрию, так как своих денег у него нет.

«Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, указал на отсутствие лимитов бюджетных обязательств и нарушение сроков оплаты не по вине учреждения, надлежащим ответчиком по делу считал Муниципальное образование городской округ город Ярославль в лице Департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля», — говорится в решении суда.

В итоге суд удовлетворил иск компании и обязал «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выплатить долг «Ярославским Энергетическим Системам». Видимо, найти подрядчика, который должен был выполнять работы по гарантии, мэрии так и не удалось.