Сеул, 16 января, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось заснять прототип обновленного кроссовера Hyundai Tucson 2021 модельного года в камуфляжной плёнке. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Обновленный кроссовера Hyundai Tucson

Судя по снимкам новинка проходит очередные тесты. Однако где они происходят — не сообщается.

По имеющийся информации, дизайн обновлённой модели будет «весьма интересным визуально».

Предполагается, что в США рестайлинговый Tucson оснастят новым мотором (турбированным или безнаддувным) Theta3 от Hyundai объёмом 2,5 л, который будет работать с 8-скоростным «автоматом».

Для европейского авторынка новинку могут оснастить модернизированным 1,6-литровым агрегатом. Ожидается, что привод у обновлённого Tucson будет либо передним, либо 4×4.

Премьера модели может состоятся в конце текущего года.

Ранее на выставке потребительской электроники CES вице-президент Hyundai Ко Ен Сока заявил, что в течение ближайших трех лет автокомпания планирует инвестировать 9 трлн вон (около 7,78 млрд долларов) в расширение бизнеса и разработку новых технологий.

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