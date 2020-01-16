Санкт-Петербург, 16 января, 2020, 08:26 — ИА Регнум. Утром в четверг, 16 января, в Санкт-Петербурге поставлен новый температурный рекорд небывало теплой для января погоды. Рекордно высокая температура фиксируется уже второй день подряд. Предыдущие рекорды для этих дней продержались ровно 45 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенний Петербург

«По данным на 7 часов утра, температура воздуха составляет +6,8°, это выше прежнего достижения для 16 января, которое ранее составляло +5,4°, и было зафиксировано в 1975 году», — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что окончательное значение температуры текущего дня будет известно после 21 часа.

Напомним, что 15 января 2020 года воздух в Петербурге прогрелся до +7,6°, что на 2,1° выше прежнего рекорда 1975 года.

По прогнозу Михаила Леуса, Петербург в четверг останется во власти циклона, уходящего на восток. Погода будет облачной и ветреной, пройдут дожди, а температурный фон немного понизится.

Температура воздуха составит +5…+7°, в Ленинградской области +2…+7°. Ветер юго-западный 6−11 м/с, порывистый.

Добавим, что ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ранее предупредило о возможности усиления ветра в порывах до 17 м/с и призвало горожан и гостей Петербурга к осторожности на улицах.