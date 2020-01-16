Санкт-Петербург, 16 января, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор Николаю Баринову, бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Дарья Драй ИА REGNUM «Кресты-2»

Напомним, в июне 2019 года Смольнинский районный суд Петербурга признал Баринова виновным в получении взятки в размере 44 млн 100 тыс. рублей в ходе строительства следственного изолятора «Кресты-2». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом в размере 950 тысяч рублей.

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В ходе рассмотрения апелляции в горсуде Баринов и его адвокаты просили смягчить наказание, аргументируя это тем, что суд первой инстанции назначил на год больше, чем просил государственный обвинитель.

«Апелляционная коллегия приговор Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга оставила без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Николай Баринов в 2007—2008 годах курировал строительство нового изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга. Он был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в получении крупной взятки за подписание необходимых документов о выполненных работах при строительстве СИЗО.