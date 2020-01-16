Санкт-Петербург, 16 января, 2020, 04:50 — ИА Регнум. Поезда сообщением Санкт-Петербург-Симферополь 15 января курсировать начали регулярно через день. Об этом говорится на сайте компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон поезда Петербург-Севастополь

Обратное регулярное движение будет запущено 17 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Первый поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь через Крымский мост отправился 23 декабря и прибыл в место назначения 25 декабря.