В тот же день Путин сперва подписал указ об отставке правительства, после чего внёс кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы РФ. 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост главы правительства РФ. В этот же день российский лидер подписал указ о его назначении на пост премьер-министра страны.

Президент РФ Владимир Путин 15 января принял отставку правительства РФ, возглавляемого Дмитрием Медведевым . Спустя некоторое время стало известно, что на должность премьер-министра глава государства выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина .

20:29 15.01.2020

Президент России Владимир Путин в своём послании поставил высокую планку перечнем задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Тем самым он показал, что времени на раскачку нет, в том числе и в транзите власти, прокомментировал события 15 января 2020 года руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

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Читайте подробнее: «Налоговик для социального государства безусловное приобретение» — мнение

20:33 15.01.2020 Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который может получить пост премьер-министра России, будет так называемым техническим федеральным руководителем. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов. Читайте подробнее: Мишустин станет «техническим федеральным руководителем» — мнение

20:33 15.01.2020 Мишустин Михаил Владимирович Действительный государственный советник Российской Федерации I класса Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва Образование:Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Специальность, ученая степень, звание: Инженер — системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук. Трудовой путь: С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 — 1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. 6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина № 507-р «О руководителе Федеральной налоговой службы» Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы. М.В. Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов. Источник: www.nalog.ru

20:37 15.01.2020 Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января. «Безусловно, это профессионал», — заявил Миронов, отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за Мишустина в качестве председателя правительства.

20:38 15.01.2020 В команде Михаила Мишустина выделяют его замов Даниила Егорова, Светлану Бондарчук и Константина Чекмышева, которые могут получить назначение в новое правительство России. Руководство ФНС России

20:41 15.01.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, в заседании принимает участие кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

20:42 15.01.2020 Совет Думы договорился изменить порядок пленарного заседания Госдумы — депутаты будут обсуждать кандидатуру Михаила Мишустина 16 января. Об этом сообщила пресс-служба нижней платы парламента. Читайте также: Госдума 16 января обсудит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

20:43 15.01.2020 Встреча депутатов фракции КПРФ с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустиным состоится 16 января утром, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя. «Завтра утром на заседании фракции КПРФ нам будет представлен новый председатель правительства РФ», — сообщила Ганзя в Facebook.

20:48 15.01.2020 Михаил Мишустин болеет за ЦСКА. «Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа до ухода из жизни тоже болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник», — сказал он на церемонии вручения медалей за чемпионство 2015 года, вспоминает sport24.ru.

20:50 15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. 15.01.2020 г. Фото: kremlin.ru

20:59 15.01.2020 Мишустину не дали мандат на формирование правительства, который по-прежнему будет формироваться на представительской и паритетной основе из числа выдвиженцев крупнейших политических групп, пишет телеграм-канал «Нижегородский олень». Здесь борьба еще вся впереди, новый раунд обнулил статус-кво по распределению министерстких портфелей в правительстве среди членов политбюро. Тем не менее среди ближайших фигур в окружении Мишустина перспективы получить назначение в новое правительство есть у его замовДаниила Егорова, Светланы Бондарчуки Константина Чекмышева.

20:59 15.01.2020 Глава Крыма Сергей Аксёнов дал оценку кандидату в премьер-министры РФ Михаилу Мишустину. «Михаил Владимирович — опытный управленец, профессионал высочайшего уровня. Будем работать», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

20:59 15.01.2020 Кандидат на пост председателя правительства России Михаил Мишустин болеет за ЦСКА, сообщает портал sport24.ru. Издание приводит слова Мишустина, сказанные на церемонии вручения золотых медалей хоккейного чемпионата 2015 года. В своей речи он отметил семейную связь с командой. Читайте подробнее: Мишустин оказался преданным болельщиком ЦСКА

21:01 15.01.2020 Исторический документ. Фото: Валерия Хамраева ИА REGNUM

21:07 15.01.2020 Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин примет участие в Гайдаровском форуме 16 января в качестве главы ФНС, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей РАНХиГС.

21:10 15.01.2020 Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил, что в качестве премьер-министра Михаил Мишустин не будет вносить изменения в курс правительства, а займётся реализацией пунктов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «То, что президент озвучил сегодня в послании, — это и есть программа правительства. То есть ничего нового Мишустин придумывать не будет — он будет реализовывать эффективно послание, которое сегодня прозвучало», — сказал Матвейчев в интервью РИА Новости.

21:11 15.01.2020 Вячеслав Володин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:15 15.01.2020 На встрече с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустиным состав правительства не обсуждался, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

21:20 15.01.2020 Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин зарекомендовал себя как профессионал. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января. «Его отличают такие качества как открытость, динамичность, знание регионов… Этот человек — профессионал», — отметил Володин. Читайте также: Володин дал характеристику Мишустину

21:23 15.01.2020 Госдума 16 января в 14:00 мск рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост главы правительства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кандидата представит полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

21:29 15.01.2020 Члены Совета Думы не обсуждали с кандидатом на должность председателя правительства Михаилом Мишустиным состав нового правительства под его руководством. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января. «Это прерогатива председателя правительства. Если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций», — сказал Володин. Об этом: Володин: с Мишустиным не обсуждали состав нового правительства

22:05 15.01.2020 Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал Михаила Мишустина «технократом в лучшем понимании этого слова». «Он современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики», — цитирует Титова ТАСС.

22:17 15.01.2020 Предложение президента РФ Владимира Путина по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ «можно оценить как открывающее большие перспективы в развитии новых технологий и применении цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. «Уже несколько лет Федеральная налоговая служба России считается лидером во внедрении технологий мирового уровня, в обработке больших данных (Big Data) и облачных данных. То, что происходило в рамках ФНС России в последние несколько лет — это пример того, как должна работать государственная служба. Мне как руководителю Российского союза налогоплательщиков очевидно, что налоговая стала не только контролирующим, но и сервисным органом, который позволяет гражданам и предпринимателям чувствовать себя в рамках экосистемы, когда уплата налогов является не какой-то специальной проблемой, а частью повседневной жизни, на которую не надо отвлекаться», — пояснил Кирьянов. По его мнению, это достижение Мишустина за время его руководства ФНС серьёзно поможет будущей конфигурации правительства работать не только в финансовой сфере (по наполнению бюджета и его эффективности), но и в сфере социальных технологий. Об этом: Мишустин откроет правительству РФ «большие цифровые перспективы» — мнение

23:10 15.01.2020 Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Фото: Kremlin.ru

23:40 15.01.2020 Партия «Единая Россия» намерена поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя партии. «Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра», — сказал собеседник издания. Читайте также: СМИ: «Единая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина

23:50 15.01.2020 «Напомним, чем именно известен Михаил Мишустин. Под его чутким руководством при росте экономики в 2−3% в год поступления налогов в бюджет за 5 лет выросли на 39%. А собираемость НДС стала вообще лучшей в мире», — пишет Telegram-канал Мейстер.

01:26 16.01.2020 В 2010 году вице-премьер Алексей Кудрин представил нынешнего кандидата на пост председателя правительства России Михаила Мишустина коллективу Федеральной налоговой службы. Кудрин сказал, что государство должно быть дружелюбным к бизнесу и справедливым, что должно было помочь в уменьшении теневого сектора. «Существует очень тонкая грань между тем <…> как хотелось бы проверять бизнес, и необходимостью не повышения, а даже снижения административного давления на бизнес», — цитирует напутственную речь Кудрина газета «Ведомости». Подробности в материале: Дружелюбие и требовательность: как Кудрин напутствовал Мишустина

01:28 16.01.2020 Одна из важнейших задач нового правительства РФ — обеспечение нового технологического рывка. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «По этому показателю [технологического рывка] мы даже не приближаемся к показателям США и Китая. В 1995 году у меня был разговор со Збигневом Бжезинским, который тогда предложил России разделиться на три части с тремя голосами в ООН. Теперь канцлер Германии Ангела Меркель приезжает в Москву, чтобы получить одобрение Путина на проведение конференции по Ливии», — сказал Пушков. Подробности в материале: Пушков призвал новое правительство определить параметры будущего

01:41 16.01.2020 Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин является высококлассным профессионалом со стратегическим мышлением. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия») в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Я много работал с Мишустиным и могу сказать, что это профессионал высокого класса, обладающий стратегическим мышлением, масштабы которого давно перешли границы ФНС. Перемены, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, начинают реализовываться и воплощаться в конкретных делах и людях. Уверен, что «Единая Россия» поддержит кандидатуру. Мишустин глубоко «в теме», — сказал Хинштейн. Читайте подробнее: Масштабы Мишустина давно перешли границы ФНС — Хинштейн

02:28 16.01.2020 Сегодня в России наблюдается перенастройка власти. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Политолог считает важным, что на пост председателя правительства «пришёл второй эшелон путинских технократов, и не тот, который назывался в числе основных претендентов». Читайте также: Эксперт зачислил Мишустина во второй эшелон путинских технократов

04:18 16.01.2020 Свой трудовой путь Михаил Мишустин — выпускник Московского станкоинструментального института начал там же в роли аспиранта. А уже через три года после окончания университета он стал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, а в 1995—1996 годах сначала заместителем гендиректора этого клуба, а позднее главой правления. Свой путь государственного служащего Мишустин начал в августе 1998 года, когда его назначили замглавы Государственной налоговой службы РФ, где он курировал информационные системы по учёту и контролю за поступлением налогов. Ведомство в тот период возглавляли Борис Федоров и Георгий Боос. С марта 1999 года по март 2004 года Мишустин был замминистра РФ по налогам и сборам. В этот период министрами успели побывать Георгий Боос, Александр Починок и Геннадий Букаев. В период с марта 2004 по март 2008 года Мишустин также работал сначала главой Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а потом главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. С марта 2008 года и вплоть до 2010 он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнёром группы компаний UFG Asset Management, которые входили в группу компаний UFG («ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года работает руководителем Федеральной налоговой службы. От главы ФНС до второго лица в России: об активах и связях Мишустина

04:19 16.01.2020 В биографии будущего главы российского правительства наиболее примечательна работа в группе UFG, в которую входило российское ЗАО «Объединенная финансовая группа «Инвест» («ОФГ Инвест»). У истоков группы, которая занималась управлением активами, вела инвестиционный бизнес через венчурные фонды и фонды недвижимости, стоял Чарльз Райан и к тому моменту уже бывший министр финансов РФ Борис Фёдоров. Среди дружеских связей последнего «Независимая газета» в одной из своих публикаций от 2000 года называла Владимира Гусинского — бывшего российского медиа-магната, экс-президента и гендиректора холдинга АО «Группа «Мост». Последний, по открытым данным, был основан фирмой Гусинского «Инфэкс» и американской юридической фирмой «Арнольд и Портер», которую связывали с родственниками одного из теперь уже бывших губернаторов Айовы (США). Сам же Гусинский после возбуждения уголовных дел, фигурантом которых он стал, выехал с семьёй на проживание за пределы России.

04:22 16.01.2020 Газета «Коммерсантъ» в 2008 году называла управляющими партнёрами и совладельцами группы компаний UFG Asset Management Бориса Федорова, Михаила Мишустина, Чарльза Райана и Флориана Феннера. Активы под управлением группы тогда превышали 2 млрд долларов США.

04:23 16.01.2020 В 2008 году 40% акций российской управляющей компании ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» приобрёл Deutsche Bank, тогда она стала работать как Deutsche UFG Capital Management. А уже в 2011 году доля была увеличена до 100%. Спустя пять лет, в 2013 году, компанию приобрела группа компаний «Атон». На сайте компании отмечается, что «по результатам конкурса управляющая компания «Атон-менеджмент» получила право управлять пенсионными накоплениями россиян». Негосударственные пенсионные фонды — это одно из направлений, где работает группа. Продажей «ОФГ Инвест» компании «Атон» рокировки в судьбе АО не завершились. В 2018 году стало известно, что акционерное общество присоединилось к группе компаний «Регион», продолжив работу как АО «УК РЕГИОН Инвестиции». Клиентами последней являются Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, Пенсионный фонд РФ, «Транснефть» и другие крупные компании. На середину июля 2019 года в АО «УК РЕГИОН Инвестиции» 99,98% доли принадлежало АО «Регион Эссет Менеджмент», конечными бенефициарами которого являются Андрей Жуйков и Сергей Судариков. В цепочке связей отметилась и кипрская компания «ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA)».

04:24 16.01.2020 Данные супруги главы ФНС Владлены Мишустиной совпадают с данными индивидуального предпринимателя, который работал с октября 2008 по май 2013 года по основному виду деятельности — деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, а также с данными соучредителя ЗАО «Международный компьютерный клуб», которое было учреждено в октябре 1993 года, а 8 февраля 2016 года было ликвидировано. Вторым соучредителем и гендиректором вплоть до ликвидации был Левон Амдилян.

04:30 16.01.2020 Налоги стали единственной сферой в России, где произошёл прорыв в госуправлении. Об этом сообщает газета«Ведомости», ссылаясь на проведённый опрос экспертов. «Налоги — единственная сфера, где был прорыв в госуправлении: российская служба — одна из лучших в мире по собираемости налогов и развитию технологий», — говорится в статье. Читайте также: Неожиданно, но удачно: почему Путин выбрал Мишустина?

04:36 16.01.2020 В активе бывшего бизнес-партнёра Владлены Мишустиной есть и действующий бизнес — ООО «Диджитест» (создано в августе 2005 году для неспециализированной оптовой торговли) и ООО «Инсис ЛТД», созданное в июля 1995 года для оптовой торговли мебелью и бытовыми товарами. Директор последнего — Сергей Кочетков. У «Диджитеста» есть 25% доли в ООО «Такском». Последнее учреждено в феврале 2000 года для разработки программного обеспечения. Его уставный капитал — чуть более 40 тыс. рублей, директор — Денис Булкаев (совладелец компании «Демикод», работающей на it-рынке), в числе совладельцев также Ольга Хазова, Николай Царев (совладелец компании «Инфо офис») и ООО «Белтон». Последним полностью владеет компания «Виргтон Менеджмент Лимитед», созданная на Кипре в 2010 году. Конечные бенефициары «Белтона» неизвестны. На сайте компании «Такском» отмечается, что она «специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, обеспечивающих обмен по каналам связи конфиденциальной информацией, защищенной электронной цифровой подписью», сотрудничает с Минфином России и ФНС России. С последними «по поручению правительства РФ провела ряд пилотных проектов, направленных на разработку и внедрение в России систем защищённого электронного документооборота (ЭДО), на основе которых вывела на рынок комплекс уникальных программных продуктов». С конца августа 2016 года компания внесена в реестр операторов фискальных данных (ОФД) ФНС России.

04:47 16.01.2020 Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером. Об этом пишет французское агентство Agence France-Presse (AFP). Читайте подробнее: Французское СМИ назвало Мишустина эффективным менеджером

06:09 16.01.2020 В интервью Первому каналу глава ФНС Михаил Мишустин на вопрос о любимой птице ответил — попугай. Кандидат на пост главы правительства также рассказал, что у золотой рыбки он бы попросил, чтобы «не было бедных».

06:31 16.01.2020 После оглашения кандидатом на пост председателя правительства России главы ФНС Михаила Мишустина — выпускника Московского государственного технологического университета «Станкин» — эксперты заговорили о повышении роли высшего учебного заведения. Среди знаменитых выпускников университета — бывший председатель правительства России Михаил Фрадков, занимавший свой пост в 2004—2007 годы. В ноябре 2016 года указом президента РФ Фрадкову предложили стать руководителем ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований». Эту должность он занял с 2017 года, до этого работая директором службы внешней разведки России. Помимо этого, с 2017 года Михаил Фрадков является главой совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Последнее работает на воздушно-космическую оборону страны, включает в себя свыше 60 предприятий в 18 регионах. Из известных выпускников «СТАНКИН» также можно отметить Ивана Архипова, который в 1974—1986 годах был заместителем председателя Совета министров СССР. Читайте подробнее: «Два премьер-министра страны за 30 лет»: университету прочат «праздник»

06:42 16.01.2020 «Не считаю, что налоги кардинально повысятся, чего опасаются некоторые эксперты. Усовершенствуются механизмы сбора, контроль и учёт — это объективный процесс, связанный с цифровизацией государства в целом», — прокомментировал предложение Владимира Путина назначить главой правительства главу ФНС Михаила Мишустина политолог Андрей Данилов. Читайте также: С уходом Михаила Мишустина в правительство РФ налоги не повысятся: мнение

06:48 16.01.2020 Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества думы города Владивостока Роза Чемерис рассказала, как ужинала с Михаилом Мишустиным. Читайте подробнее: Женщина-политик из Приморья рассказала, как ужинала с Михаилом Мишустиным

06:48 16.01.2020 Решение президента РФ Владимира Путина рекомендовать на пост премьер-министра России руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина застало «врасплох даже самых внимательных наблюдателей за властью в России». Об этом заявил специалист по России директор Института Кеннана Мэтью Рожански, сообщается на сайте аналитического центра. Читайте подробнее: Американский политолог: выбор Путина многих застал врасплох

08:08 16.01.2020 Самый интересный вопрос касается того, что может произойти сейчас, какими будут следующие шаги после отставки правительства России, кто станет премьер-министром, считает директор Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета профессор Йоахим Дец. Он подчеркнул, что был «предложен Михаил Мишустин, малоизвестный глава Федеральной налоговой службы», а «выбор такого технократа означает тактику ожидания — я бы не исключил, что у власти нет единого плана». Читайте подробнее: Эксперт из Польши: непопулярного Медведева заменили на технократа

08:47 16.01.2020 Ожидания от Михаила Мишустина на посту председателя правительства России есть. И они в первую очередь связаны с изменением статуса лица, ставшего премьером, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев. «Мишустин, в отличие от Медведева, фигура не просто «техническая», а можно даже сказать «техническая в степени». Попробую это пояснить. Дмитрий Анатольевич на посту премьера чуть ли не в первую очередь рассматривался как «преемник (Путина на посту президента)», глава «Единой России», личность с особым «бэкграундом», включающим и работу на посту президента, то есть человек, обременённый необходимостью политического позиционирования, безусловный тяжеловес, обречённый учитывать множество самых разных, зачастую противоречивых интересов. Этой, чисто политической, «надстройки» Михаил Владимирович не имеет», — считает эксперт. Читайте также: Мишустин на посту премьера «фигура не просто техническая» — мнение

08:56 16.01.2020 Своим посланием Федеральному собранию российский президент Владимир Путин дал старт транзиту власти через изменение институтов, которые должны выполнять роль балансира. Такое мнение высказал алтайский политолог Константин Лукин: «По большому счёту мы видим отказ от суперпрезидентской республики в пользу просто президентской. Соответственно, фигура премьер-министра сейчас вывелась из ситуации транзита и на правительство России возложили функцию осуществить этот транзит, некую передачу власти. Отсюда возник Мишустин, который не будет претендовать на роль первого лица. Это такой технократ, про которого все говорят». Читайте подробнее: «Путин дал старт транзиту власти»: о роли Мишустина

08:56 16.01.2020 16 января депутаты спешат на встречу с Михаилом Мишустиным Въезд во двор Госдумы. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

09:06 16.01.2020 По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, после назначения на пост главы правительства Михаила Мишустина, не стоит ожидать разворота в экономической политике России. Подробности в материале: Свердловский депутат: отставка правительства Медведева «снимет негатив»

09:10 16.01.2020 Государственная дума РФ. 16 января 2020 года. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

09:12 16.01.2020 16 января 2020 года Михаил Мишустин проводит встречи в Госдуме. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

09:12 16.01.2020 Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, приехал в Госдуму и сейчас находится на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Читайте подробнее: Мишустин приехал в Госдуму и встречается с Володиным

09:15 16.01.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на входе в Госдуму 16 января 2020 года. Какие ожидания от встречи с Михаилом Мишустиным? Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

09:18 16.01.2020 Если Михаил Мишустин, как премьер-министр российского правительства, уменьшит «бюрократические глупости», то и «Слава Богу», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Читайте также: «Перелом»: о кандидатуре Мишустина на пост главы правительства

09:25 16.01.2020 Михаил Мишустин и Вячеслав Володин отправились на встречу с фракцией «Единая Россия» Володин и Мишустин в Госдуме. 16 января 2020 года ИА REGNUM Перед встречей. ИА REGNUM

09:25 16.01.2020 Михаил Мишустин, рекомендованный президентом Владимиром Путиным на пост председателя правительства, в настоящее время проводит встречи в Государственной Думе с политическими фракциями.

09:26 16.01.2020 Государственная дума РФ. 16 января 2020 года. СМИ в ожидании ИА REGNUM

09:37 16.01.2020 «Единая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января сообщил участник заседания фракции в Госдуме. Подробности в материале: «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина

09:41 16.01.2020 Российское общество в основной своей части положительно воспримет отставку председателя правительства Дмитрия Медведева, считает политолог из Дагестана Ханжан Курбанов. «Сейчас состояние общества таково: любой на этом месте, только не Медведев. Хоть Петрушка [перчаточная кукла — ред. ИА REGNUM], хоть Мишустин, лишь было новое лицо, которое выходит из традиционно тандемного формата управления «Путин — Медведев». Поломать этот тандем, ввести на поле нового игрока, почему бы и нет?» — сказал Курбанов. Читайте подробнее: «Хоть Петрушка, хоть Мишустин, лишь было новое лицо»

09:44 16.01.2020 «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина, сообщил глава фракции Сергей Неверов. «Был высказан ряд поручений, кандидат настроен на конструктивную работу», — сказал также он.

09:46 16.01.2020 Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин идёт на встречу с членами фракции ЛДПР в Госдуме вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Мишустин перед встречей с фракцией ЛДПР в Госдуме РФ. Фото Валерии Хамраевой ИА REGNUM

09:46 16.01.2020 Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, заявил, что в новом правительстве будут изменения. Читайте подробнее: Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

09:49 16.01.2020 «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина Члены «Единой России» рассказывают об итогах заседания, на котором была единогласно поддержана кандидатура Мишустина ИА REGNUM

09:54 16.01.2020 Никаких ограничений для совмещения постов зампредседателя Совбеза и председателя партии не существует, Дмитрий Медведев остался председателем «Единой России», заявил журналистам Андрей Турчак.

09:55 16.01.2020 «Вся новая конституционная конструкция федеральной власти будет балансироваться процедурами, их регламентами, сроками исполнений, законодательным аудитом и кадровыми ситами. Такая сложная, переплетающаяся веревочная сеть, дергающая за полномочия и ресурсы, должна помочь сохранить равновесие власти и удержать её от бонапартизма, то есть контрпутинской диктатуры одной из групп элиты», — заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: Сложная переплетающаяся верёвочная сеть: о новом правительстве РФ