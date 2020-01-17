Михаил Мишустин возглавил правительство РФ – все новости
Президент России Владимир Путин в своём послании поставил высокую планку перечнем задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Тем самым он показал, что времени на раскачку нет, в том числе и в транзите власти, прокомментировал события 15 января 2020 года руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который может получить пост премьер-министра России, будет так называемым техническим федеральным руководителем. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.
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Мишустин Михаил Владимирович
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва
Образование:Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».
Специальность, ученая степень, звание: Инженер — системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Трудовой путь:
С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института.
В 1992 — 1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина № 507-р «О руководителе Федеральной налоговой службы» Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
М.В. Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Источник: www.nalog.ru
Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Безусловно, это профессионал», — заявил Миронов, отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за Мишустина в качестве председателя правительства.
В команде Михаила Мишустина выделяют его замов Даниила Егорова, Светлану Бондарчук и Константина Чекмышева, которые могут получить назначение в новое правительство России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, в заседании принимает участие кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Совет Думы договорился изменить порядок пленарного заседания Госдумы — депутаты будут обсуждать кандидатуру Михаила Мишустина 16 января. Об этом сообщила пресс-служба нижней платы парламента.
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Встреча депутатов фракции КПРФ с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустиным состоится 16 января утром, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.
«Завтра утром на заседании фракции КПРФ нам будет представлен новый председатель правительства РФ», — сообщила Ганзя в Facebook.
Михаил Мишустин
Источник: http://kremlin.ru/
Михаил Мишустин болеет за ЦСКА.
«Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа до ухода из жизни тоже болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник», — сказал он на церемонии вручения медалей за чемпионство 2015 года, вспоминает sport24.ru.
Президент РФ Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.
Мишустину не дали мандат на формирование правительства, который по-прежнему будет формироваться на представительской и паритетной основе из числа выдвиженцев крупнейших политических групп, пишет телеграм-канал «Нижегородский олень». Здесь борьба еще вся впереди, новый раунд обнулил статус-кво по распределению министерстких портфелей в правительстве среди членов политбюро. Тем не менее среди ближайших фигур в окружении Мишустина перспективы получить назначение в новое правительство есть у его замовДаниила Егорова, Светланы Бондарчуки Константина Чекмышева.
Глава Крыма Сергей Аксёнов дал оценку кандидату в премьер-министры РФ Михаилу Мишустину.
«Михаил Владимирович — опытный управленец, профессионал высочайшего уровня. Будем работать», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кандидат на пост председателя правительства России Михаил Мишустин болеет за ЦСКА, сообщает портал sport24.ru.
Издание приводит слова Мишустина, сказанные на церемонии вручения золотых медалей хоккейного чемпионата 2015 года. В своей речи он отметил семейную связь с командой.
Читайте подробнее: Мишустин оказался преданным болельщиком ЦСКА
Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин примет участие в Гайдаровском форуме 16 января в качестве главы ФНС, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей РАНХиГС.
Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил, что в качестве премьер-министра Михаил Мишустин не будет вносить изменения в курс правительства, а займётся реализацией пунктов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«То, что президент озвучил сегодня в послании, — это и есть программа правительства. То есть ничего нового Мишустин придумывать не будет — он будет реализовывать эффективно послание, которое сегодня прозвучало», — сказал Матвейчев в интервью РИА Новости.
Вячеслав Володин. Дарья Антонова © ИА REGNUM
На встрече с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустиным состав правительства не обсуждался, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин зарекомендовал себя как профессионал. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Его отличают такие качества как открытость, динамичность, знание регионов… Этот человек — профессионал», — отметил Володин.
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Госдума 16 января в 14:00 мск рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост главы правительства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кандидата представит полпред президента в Госдуме Гарри Минх.
Члены Совета Думы не обсуждали с кандидатом на должность председателя правительства Михаилом Мишустиным состав нового правительства под его руководством. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Это прерогатива председателя правительства. Если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций», — сказал Володин.
Об этом: Володин: с Мишустиным не обсуждали состав нового правительства
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал Михаила Мишустина «технократом в лучшем понимании этого слова».
«Он современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики», — цитирует Титова ТАСС.
Предложение президента РФ Владимира Путина по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ «можно оценить как открывающее большие перспективы в развитии новых технологий и применении цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.
«Уже несколько лет Федеральная налоговая служба России считается лидером во внедрении технологий мирового уровня, в обработке больших данных (Big Data) и облачных данных. То, что происходило в рамках ФНС России в последние несколько лет — это пример того, как должна работать государственная служба. Мне как руководителю Российского союза налогоплательщиков очевидно, что налоговая стала не только контролирующим, но и сервисным органом, который позволяет гражданам и предпринимателям чувствовать себя в рамках экосистемы, когда уплата налогов является не какой-то специальной проблемой, а частью повседневной жизни, на которую не надо отвлекаться», — пояснил Кирьянов.
По его мнению, это достижение Мишустина за время его руководства ФНС серьёзно поможет будущей конфигурации правительства работать не только в финансовой сфере (по наполнению бюджета и его эффективности), но и в сфере социальных технологий.
Об этом: Мишустин откроет правительству РФ «большие цифровые перспективы» — мнение
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Фото: Kremlin.ru
Партия «Единая Россия» намерена поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя партии.
«Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра», — сказал собеседник издания.
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«Напомним, чем именно известен Михаил Мишустин. Под его чутким руководством при росте экономики в 2−3% в год поступления налогов в бюджет за 5 лет выросли на 39%. А собираемость НДС стала вообще лучшей в мире», — пишет Telegram-канал Мейстер.
В 2010 году вице-премьер Алексей Кудрин представил нынешнего кандидата на пост председателя правительства России Михаила Мишустина коллективу Федеральной налоговой службы.
Кудрин сказал, что государство должно быть дружелюбным к бизнесу и справедливым, что должно было помочь в уменьшении теневого сектора.
«Существует очень тонкая грань между тем <…> как хотелось бы проверять бизнес, и необходимостью не повышения, а даже снижения административного давления на бизнес», — цитирует напутственную речь Кудрина газета «Ведомости».
Подробности в материале: Дружелюбие и требовательность: как Кудрин напутствовал Мишустина
Одна из важнейших задач нового правительства РФ — обеспечение нового технологического рывка. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«По этому показателю [технологического рывка] мы даже не приближаемся к показателям США и Китая. В 1995 году у меня был разговор со Збигневом Бжезинским, который тогда предложил России разделиться на три части с тремя голосами в ООН. Теперь канцлер Германии Ангела Меркель приезжает в Москву, чтобы получить одобрение Путина на проведение конференции по Ливии», — сказал Пушков.
Подробности в материале: Пушков призвал новое правительство определить параметры будущего
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин является высококлассным профессионалом со стратегическим мышлением. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия») в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Я много работал с Мишустиным и могу сказать, что это профессионал высокого класса, обладающий стратегическим мышлением, масштабы которого давно перешли границы ФНС. Перемены, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, начинают реализовываться и воплощаться в конкретных делах и людях. Уверен, что «Единая Россия» поддержит кандидатуру. Мишустин глубоко «в теме», — сказал Хинштейн.
Читайте подробнее: Масштабы Мишустина давно перешли границы ФНС — Хинштейн
Сегодня в России наблюдается перенастройка власти. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Политолог считает важным, что на пост председателя правительства «пришёл второй эшелон путинских технократов, и не тот, который назывался в числе основных претендентов».
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Свой трудовой путь Михаил Мишустин — выпускник Московского станкоинструментального института начал там же в роли аспиранта. А уже через три года после окончания университета он стал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, а в 1995—1996 годах сначала заместителем гендиректора этого клуба, а позднее главой правления.
Свой путь государственного служащего Мишустин начал в августе 1998 года, когда его назначили замглавы Государственной налоговой службы РФ, где он курировал информационные системы по учёту и контролю за поступлением налогов. Ведомство в тот период возглавляли Борис Федоров и Георгий Боос. С марта 1999 года по март 2004 года Мишустин был замминистра РФ по налогам и сборам. В этот период министрами успели побывать Георгий Боос, Александр Починок и Геннадий Букаев.
В период с марта 2004 по март 2008 года Мишустин также работал сначала главой Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а потом главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
С марта 2008 года и вплоть до 2010 он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнёром группы компаний UFG Asset Management, которые входили в группу компаний UFG («ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года работает руководителем Федеральной налоговой службы.
От главы ФНС до второго лица в России: об активах и связях Мишустина
В биографии будущего главы российского правительства наиболее примечательна работа в группе UFG, в которую входило российское ЗАО «Объединенная финансовая группа «Инвест» («ОФГ Инвест»).
У истоков группы, которая занималась управлением активами, вела инвестиционный бизнес через венчурные фонды и фонды недвижимости, стоял Чарльз Райан и к тому моменту уже бывший министр финансов РФ Борис Фёдоров. Среди дружеских связей последнего «Независимая газета» в одной из своих публикаций от 2000 года называла Владимира Гусинского — бывшего российского медиа-магната, экс-президента и гендиректора холдинга АО «Группа «Мост». Последний, по открытым данным, был основан фирмой Гусинского «Инфэкс» и американской юридической фирмой «Арнольд и Портер», которую связывали с родственниками одного из теперь уже бывших губернаторов Айовы (США). Сам же Гусинский после возбуждения уголовных дел, фигурантом которых он стал, выехал с семьёй на проживание за пределы России.
Газета «Коммерсантъ» в 2008 году называла управляющими партнёрами и совладельцами группы компаний UFG Asset Management Бориса Федорова, Михаила Мишустина, Чарльза Райана и Флориана Феннера. Активы под управлением группы тогда превышали 2 млрд долларов США.
В 2008 году 40% акций российской управляющей компании ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» приобрёл Deutsche Bank, тогда она стала работать как Deutsche UFG Capital Management. А уже в 2011 году доля была увеличена до 100%.
Спустя пять лет, в 2013 году, компанию приобрела группа компаний «Атон». На сайте компании отмечается, что «по результатам конкурса управляющая компания «Атон-менеджмент» получила право управлять пенсионными накоплениями россиян». Негосударственные пенсионные фонды — это одно из направлений, где работает группа.
Продажей «ОФГ Инвест» компании «Атон» рокировки в судьбе АО не завершились. В 2018 году стало известно, что акционерное общество присоединилось к группе компаний «Регион», продолжив работу как АО «УК РЕГИОН Инвестиции». Клиентами последней являются Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, Пенсионный фонд РФ, «Транснефть» и другие крупные компании. На середину июля 2019 года в АО «УК РЕГИОН Инвестиции» 99,98% доли принадлежало АО «Регион Эссет Менеджмент», конечными бенефициарами которого являются Андрей Жуйков и Сергей Судариков. В цепочке связей отметилась и кипрская компания «ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA)».
Данные супруги главы ФНС Владлены Мишустиной совпадают с данными индивидуального предпринимателя, который работал с октября 2008 по май 2013 года по основному виду деятельности — деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, а также с данными соучредителя ЗАО «Международный компьютерный клуб», которое было учреждено в октябре 1993 года, а 8 февраля 2016 года было ликвидировано. Вторым соучредителем и гендиректором вплоть до ликвидации был Левон Амдилян.
Налоги стали единственной сферой в России, где произошёл прорыв в госуправлении. Об этом сообщает газета«Ведомости», ссылаясь на проведённый опрос экспертов.
«Налоги — единственная сфера, где был прорыв в госуправлении: российская служба — одна из лучших в мире по собираемости налогов и развитию технологий», — говорится в статье.
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В активе бывшего бизнес-партнёра Владлены Мишустиной есть и действующий бизнес — ООО «Диджитест» (создано в августе 2005 году для неспециализированной оптовой торговли) и ООО «Инсис ЛТД», созданное в июля 1995 года для оптовой торговли мебелью и бытовыми товарами. Директор последнего — Сергей Кочетков.
У «Диджитеста» есть 25% доли в ООО «Такском». Последнее учреждено в феврале 2000 года для разработки программного обеспечения. Его уставный капитал — чуть более 40 тыс. рублей, директор — Денис Булкаев (совладелец компании «Демикод», работающей на it-рынке), в числе совладельцев также Ольга Хазова, Николай Царев (совладелец компании «Инфо офис») и ООО «Белтон». Последним полностью владеет компания «Виргтон Менеджмент Лимитед», созданная на Кипре в 2010 году. Конечные бенефициары «Белтона» неизвестны.
На сайте компании «Такском» отмечается, что она «специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, обеспечивающих обмен по каналам связи конфиденциальной информацией, защищенной электронной цифровой подписью», сотрудничает с Минфином России и ФНС России. С последними «по поручению правительства РФ провела ряд пилотных проектов, направленных на разработку и внедрение в России систем защищённого электронного документооборота (ЭДО), на основе которых вывела на рынок комплекс уникальных программных продуктов». С конца августа 2016 года компания внесена в реестр операторов фискальных данных (ОФД) ФНС России.
Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером. Об этом пишет французское агентство Agence France-Presse (AFP).
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В интервью Первому каналу глава ФНС Михаил Мишустин на вопрос о любимой птице ответил — попугай.
Кандидат на пост главы правительства также рассказал, что у золотой рыбки он бы попросил, чтобы «не было бедных».
После оглашения кандидатом на пост председателя правительства России главы ФНС Михаила Мишустина — выпускника Московского государственного технологического университета «Станкин» — эксперты заговорили о повышении роли высшего учебного заведения.
Среди знаменитых выпускников университета — бывший председатель правительства России Михаил Фрадков, занимавший свой пост в 2004—2007 годы. В ноябре 2016 года указом президента РФ Фрадкову предложили стать руководителем ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований». Эту должность он занял с 2017 года, до этого работая директором службы внешней разведки России. Помимо этого, с 2017 года Михаил Фрадков является главой совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Последнее работает на воздушно-космическую оборону страны, включает в себя свыше 60 предприятий в 18 регионах.
Из известных выпускников «СТАНКИН» также можно отметить Ивана Архипова, который в 1974—1986 годах был заместителем председателя Совета министров СССР.
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«Не считаю, что налоги кардинально повысятся, чего опасаются некоторые эксперты. Усовершенствуются механизмы сбора, контроль и учёт — это объективный процесс, связанный с цифровизацией государства в целом», — прокомментировал предложение Владимира Путина назначить главой правительства главу ФНС Михаила Мишустина политолог Андрей Данилов.
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Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества думы города Владивостока Роза Чемерис рассказала, как ужинала с Михаилом Мишустиным.
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Решение президента РФ Владимира Путина рекомендовать на пост премьер-министра России руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина застало «врасплох даже самых внимательных наблюдателей за властью в России». Об этом заявил специалист по России директор Института Кеннана Мэтью Рожански, сообщается на сайте аналитического центра.
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Самый интересный вопрос касается того, что может произойти сейчас, какими будут следующие шаги после отставки правительства России, кто станет премьер-министром, считает директор Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета профессор Йоахим Дец. Он подчеркнул, что был «предложен Михаил Мишустин, малоизвестный глава Федеральной налоговой службы», а «выбор такого технократа означает тактику ожидания — я бы не исключил, что у власти нет единого плана».
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Ожидания от Михаила Мишустина на посту председателя правительства России есть. И они в первую очередь связаны с изменением статуса лица, ставшего премьером, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.
«Мишустин, в отличие от Медведева, фигура не просто «техническая», а можно даже сказать «техническая в степени». Попробую это пояснить. Дмитрий Анатольевич на посту премьера чуть ли не в первую очередь рассматривался как «преемник (Путина на посту президента)», глава «Единой России», личность с особым «бэкграундом», включающим и работу на посту президента, то есть человек, обременённый необходимостью политического позиционирования, безусловный тяжеловес, обречённый учитывать множество самых разных, зачастую противоречивых интересов. Этой, чисто политической, «надстройки» Михаил Владимирович не имеет», — считает эксперт.
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Своим посланием Федеральному собранию российский президент Владимир Путин дал старт транзиту власти через изменение институтов, которые должны выполнять роль балансира. Такое мнение высказал алтайский политолог Константин Лукин:
«По большому счёту мы видим отказ от суперпрезидентской республики в пользу просто президентской. Соответственно, фигура премьер-министра сейчас вывелась из ситуации транзита и на правительство России возложили функцию осуществить этот транзит, некую передачу власти. Отсюда возник Мишустин, который не будет претендовать на роль первого лица. Это такой технократ, про которого все говорят».
Читайте подробнее: «Путин дал старт транзиту власти»: о роли Мишустина
16 января депутаты спешат на встречу с Михаилом Мишустиным
По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, после назначения на пост главы правительства Михаила Мишустина, не стоит ожидать разворота в экономической политике России.
Подробности в материале: Свердловский депутат: отставка правительства Медведева «снимет негатив»
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, приехал в Госдуму и сейчас находится на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Читайте подробнее: Мишустин приехал в Госдуму и встречается с Володиным
Если Михаил Мишустин, как премьер-министр российского правительства, уменьшит «бюрократические глупости», то и «Слава Богу», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.
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Михаил Мишустин и Вячеслав Володин отправились на встречу с фракцией «Единая Россия»
Михаил Мишустин, рекомендованный президентом Владимиром Путиным на пост председателя правительства, в настоящее время проводит встречи в Государственной Думе с политическими фракциями.
«Единая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января сообщил участник заседания фракции в Госдуме.
Подробности в материале: «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина
Российское общество в основной своей части положительно воспримет отставку председателя правительства Дмитрия Медведева, считает политолог из Дагестана Ханжан Курбанов.
«Сейчас состояние общества таково: любой на этом месте, только не Медведев. Хоть Петрушка [перчаточная кукла — ред. ИА REGNUM], хоть Мишустин, лишь было новое лицо, которое выходит из традиционно тандемного формата управления «Путин — Медведев». Поломать этот тандем, ввести на поле нового игрока, почему бы и нет?» — сказал Курбанов.
Читайте подробнее: «Хоть Петрушка, хоть Мишустин, лишь было новое лицо»
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина, сообщил глава фракции Сергей Неверов. «Был высказан ряд поручений, кандидат настроен на конструктивную работу», — сказал также он.
Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин идёт на встречу с членами фракции ЛДПР в Госдуме вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Читайте подробнее: Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина
Никаких ограничений для совмещения постов зампредседателя Совбеза и председателя партии не существует, Дмитрий Медведев остался председателем «Единой России», заявил журналистам Андрей Турчак.
«Вся новая конституционная конструкция федеральной власти будет балансироваться процедурами, их регламентами, сроками исполнений, законодательным аудитом и кадровыми ситами.
Такая сложная, переплетающаяся веревочная сеть, дергающая за полномочия и ресурсы, должна помочь сохранить равновесие власти и удержать её от бонапартизма, то есть контрпутинской диктатуры одной из групп элиты», — заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Еще не закончилась встреча фракции ЛДПР в Госдуме с кандидатом Мишустиным, как журналистов попросили покинуть помещение фракции, сообщив, что общение с журналистами пока не планируется.
Нижегородский губернатор Глеб Никитин на своей странице в соцсетях написал несколько тёплых слов в адрес Михаила Мишустина:
https://www.instagram.com/p/B7Wh5QoJZjC/
Встреча кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина с парламентской фракцией «Единая Россия» оказалась яркой. Об этом заявил 16 января журналистам спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Детали беседы с Мишустиным Володин раскрывать не стал. Он отметил, что результат стоит объявить после проведения всех консультаций, а пока процесс только начался.
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Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ) идут на встречу с членами фракции КПРФ в Госдуме.
Михаил Мишустин обладает всеми компетенциями, чтобы стать эффективным председателем правительства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Елена Бабкина.
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ЛДПР не приняла окончательного решения по кандидатуре премьер-министра, заявил Владимир Жириновский по итогам встречи фракции с Мишустиным.
Фракция КПРФ в Госдуме воздержится при голосовании за назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина на пленарном заседании Госдумы, сообщает корреспонденту ИА REGNUM источник в Госдуме 15 января
Сессия Гайдаровского форума пройдёт с участием заместителя главы Федеральной налоговой службы Алексея Оверчука, он заменит руководителя ведомства Михаила Мишустина. Об этом сообщают 16 января организаторы форума.
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Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме заявил, что в случае назначения, в первую очередь планирует заниматься вопросами борьбы с бедностью граждан РФ и приложит все усилия для решения вопроса, сообщает корреспонденту ИА REGNUM источник в Госдуме.
Госдуме необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин призвал взвешенно подходить к назначению Мишустина
Кандидат в премьер-министры России глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения на новую должность он в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.
Подробности в материале: Мишустин рассказал, чем займется в первую очередь на посту премьер-министра
Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме обсудил вопросы изменения в пенсионную систему, сообщает корреспонденту ИА REGNUM источник в Госдуме. В ходе обсуждения Мишустин отметил, что при обсуждении вопроса нужно в первую очередь разобраться с происходящим с доходами граждан РФ.
Началась встреча депутатов Госдумы от «Справедливой России» с Мишустиным. Накануне лидер партии Сергей Миронов сообщил о поддержке кандидата на пост главы правительства.
Началась встреча «Справедливой России» с Михаилом Мишустиным
Михаил Мишустин не выглядит человеком, который пришёл на пост председателя правительства РФ «всерьёз и надолго», — это, скорее всего, приемлемый вариант для переходного периода, считает ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.
Подробности в материале: Кандидатура Мишустина — компромиссная, на переходный период: политолог
Михаила Мишустина внесли в список «врагов Украины» на сайте «Миротворец»
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что договорились продолжить консультации с Мишустиным. Зюганов предложил взять на себя обязательства вывести страну на темпы экономического роста выше мировых.
Кандидатура Мишустина рассматривается 16 января на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Один из тезисов Мишустина касается «малобюджетных семей». Он заявил, что в соответствии с посланием президента из федерального бюджета на поддержку таких семей будет дополнительно выделено 450 млрд рублей в 2020 году и 650 млрд рублей — в 2021 году.
В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
Фракция КПРФ приняла решение воздержаться голосовать за и против, но посмотрит, какую программу и состав команды предложат Мишустин и президент, заявил Зюганов.
Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме заявил, что вопрос введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения сегодня не актуален, заявил журналистам депутат фракции КПРФ Сергей Гаврилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Он (Мишустин) объяснил, что из-за массовой нищеты населения — доходы меньше МРОТ у 20 млн граждан — нет среднего класса и не с кого собирать (налоги) по прогрессивной шкале», — заявил Гаврилов.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке фракцией Мишустина. «Большинством голосов фракция приняла решение поддержать», — заявил Жириновский.
ЛДПР рассчитывает на получение министерских портфеля, сообщил Владимир Жириновский. «Наши люди лучшем, чем Голикова, министр труда, министр просвещения», — сказал Жириновский.
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме приняли решение поддержать назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Большинством голосов фракции мы решили поддержать», — заявил Жириновский.
Подробности в материале: Жириновский: ЛДПР поддержит назначение Мишустина
Михаил Мишустин является серьезным управленцем, умеющим не «кулаком по столу стучать», а предлагать решения проблем и системно их реализовывать. Такую характеристику главе Федеральной налоговой службы и кандидату в премьер-министры России дал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в эфире радиостанции «Комсомольская правда»."Громких налоговых дел в нашей стране нет, просто все упорядочено — стало практически невозможно нарушать налоговое законодательство», — сказал калужский губернатор.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил отказ от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Подробности в материале: Зюганов объяснил отказ от голосования по Мишустину
Отставка правительства РФ вызвана отсутствием ощутимых достижений в повышении уровня жизни граждан страны, предположил политолог из Дагестана Ханжан Курбанов.
«Почему это произошло сейчас? Очевидно, что для Путина 20 лет у власти — это достаточно знаковая, я бы даже сказал, магическая дата. Однако Россия за эти два десятилетия не достигла ощутимых положительных результатов в социальном плане, повышении уровня жизни и по части демографии», — отметил Курбанов.
Подробности в материале: Уровень жизни граждан не повышался: о причинах отставки правительства РФ
Михаил Мишустин займёт кресло председателя правительства через полтора часа после рассмотрения вопроса о его назначении на пленарном заседании Госдумы, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«В полчетвёртого решение будет принято, в полпятого президент издаст указ, Михаил Мишустин в 17:00 въедет в свой кабинет», — заявил Жириновский.
Читайте подробнее: Жириновский назвал час, когда Мишустин возглавит правительство
Фракция «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на посту главы правительства, заявил лидер партии Сергей Миронов.
Госдума начнет обсуждать вопрос «О даче согласия президенту РФ на назначение председателя правительства РФ» в 14:00, сообщил, открывая заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме приняла решение поддержать назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства в ходе рассмотрения вопроса на пленарном заседании нижней палаты парламента, заявил журналистам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«По известной теме, которая нас давно волнует — по возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога, — мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала — в отличие от предыдущих позиций, когда нас просто обвиняли в популизме», — отметил Миронов.
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Депутаты от фракции «Единая Россия» в ходе дискуссии во время встречи с кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным в Госдуме попросили взять на контроль вопросы, касающиеся получения гражданства РФ и приватизации протезно-ортопедического предприятия, курируемого министерством труда. Об этом журналистам сообщил участник встречи.
Опыт работы Мишустина в ФНС профессионалы оценивают положительно
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи фракции «Единая Россия» с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустиным в Госдуме передал депутатам фракции слова приветствия от Дмитрия Медведева. Об этом журналистам сообщил участник встречи.
«Вячеслав Викторович рассказал, что до начала встречи разговаривал по телефону с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который передал депутатам фракции слова приветствия. Дмитрий Медведев подчеркнул, что ему было очень комфортно работать с фракцией, и он надеется, что эта работа продолжится уже в рамках партийного формата», — сказал участник встречи.
Малому бизнесу не нужна помощь государства — ему нужно, чтобы государство перестало помогать крупному бизнесу в ущерб всем остальным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания Михаила Мишустина.
Читайте подробнее: Восстановить равноправие: о намерении Мишустина снимать барьеры для бизнеса
Кандидату на должность премьер-министра РФ Михаилу Мишустину предстоит оправдать доверие президента, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Михаил Маркелов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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Совсем скоро в Государственной думе начнётся рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост-премьер Министра России. Фотографию думской повестки на своей странице в Facebook публикует депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Волков.
Повестка заседания Государственной думы РФ. Цитата со страницы депутата в Facebook
Это настоящий профессионал. Он вывел налоговую службу России на уровень лучших в мире. Трудоголик. Фанат своего дела. Лучший из лучших. Такой отзыв о Михаиле Мушистине дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин не намерен менять пенсионную систему. Об этом сообщил советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов по итогам встречи депутатов с Мишустиным.
Читайте подробнее: Мишустин не намерен трогать пенсионную систему
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин не видит смысла в возвращении к прогрессивной шкале НДФЛ.
Читайте подробнее: Мишустин не нашел, с кого брать повышенную ставку подоходного налога
Главной задачей Михаила Мишустина на посту премьер-министра должно быть изменение системы управления экономикой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания кандидата на пост главы правительства.
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Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин — это человек, не уходящий от дискуссий, считает депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов («Единая Россия»). Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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Целый ряд реформ может быть осуществлён в России после смены премьер-министра и правительства. Об этом заявил экс-министр финансов, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая 16 января на сессии Гайдаровского форума.
Мишустин чувствует «нерв цифровизации», отметил Кудрин, он также вывел налоги из числа первых проблем бизнеса.
Подробности в материале: Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Не может быть полной уверенности в том, что Михаилу Мишустину на посту главы правительства удастся быть столь же эффективным, как и на посту главы налоговой службы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя обсуждение кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра.
Об этом: Неочевидно, будет ли Мишустин столь же эффективным на новом посту: эксперт
Утверждение Михаила Мишустина Государственной думой — вопрос решённый, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. По мнению политолога, назначение Михаила Мишустина главой правительства является основанием по крайней мере для сдержанного оптимизма.
Об этом: Назначение Мишустина — повод для сдержанного оптимизма: мнение
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что у депутатов накопились претензии к четырем министерствам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Читайте также: Володин рассказал о претензиях депутатов Госдумы в четырем министерствам
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин — сторонник сохранения стабильных налогов и один из активных проводников цифровизации, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Мишустин стал ответом власти на общественный запрос на перемены — мнение
У Михаила Мишустина нет времени на раскачку, главе правительства РФ предстоит отчет перед Госдумой в апреле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Есть понимание, что в середине апреля придется прийти в Госдуму и выступать перед депутатами с отчетом. У нас ежегодный отчет правительства — это норма, которая определена и относится к полномочиям Государственной думы, должна быть реализована в любом случае», — заявил Володин.
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Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин надеется, что депутаты Госдумы поддержат его назначение, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Надеюсь на это», — заявил Мишустин в ответ на вопрос журналистов.
Бизнес в России «ходит под статьёй». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, комментируя высказывания Михаила Мишустина, который заявил, что в случае, если займет пост председателя правительства РФ, в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.
«Я, как бизнес-омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, должен был бы сказать: для снятия барьеров бизнеса нужно убрать страх перед уголовным преследованием, начать соблюдать 108 ст. УПК РФ, которая запрещает арест предпринимателей. Потому что на сегодняшний момент бизнес в России реально «ходит под статьей». К сожалению, конкретно в этом случае речь идет не о плохих законах, а о кривом правоприменении. Не уверен, что полномочий премьер-министра России хватит, чтобы заставить соблюдать УПК каждого следователя», — высказал мнение собеседник ИА REGNUM.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает от Михаила Мишустина динамичного решения поставленных в послании президента РФ задач, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Мы понимаем, что задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании, необходимо решать более динамично, выходя на конкретные результаты», — заявил Володин журналистам.
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Представит кандидатуру на должность председателя правительства полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, после чего выступит сам Мишустин, указал Вячеслав Володин.
После выступлений лидеров политический фракций Мишустин выступит с заключительным словом. В зале присутствует председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, председатели законодательных собраний Москвы и Московской области, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил о том, что 15 января после послания президента РФ было объявлено об отставке правительства. Было внесено предложение по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.
«С формальной точки зрения кандидатура, внесённая президентом, соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом», — указал Минх.
В РФ назрела необходимость системных преобразований в сфере политики государственной поддержки предпринимательства, считает экономист Инна Рыкова. Об этом она заявила 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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«Мишустин хорошо знаком Государственной думе, он активно присутствует в различных форматах», — заявил Минх.
Прошли встречи с руководством всех фракций Госдумы, напомнил Минх.
Мишустин поблагодарил президента России за оказанное доверие.
«И всех вас за готовность к конструктивному диалогу, который уже ведётся со вчерашнего вечера», — заявил Мишустин.
Мишустин отметил, что на встрече с фракциями уже обсудил первоочередные задачи, которые стоят перед правительством РФ.
«Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию», — указал Мишустин.
«Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам ещё более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную системную программу», — заявил Мишустин.
Михаил Мишустин может стать эффективным премьером-технократом. Налоговая нагрузка в России нелёгкая. Налогами перегружен бизнес, как малый, так и крупный. Видимо, смена правительства связана именно с тем, что экономика должна быть более эффективной, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Подробности в материале: Бизнес перегружен налогами: Мишустин может стать премьером-технократом
«Хорошо понимаю, что прозвучавшее послание нужно воспринимать как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях», — указал Мишустин.
«Послания, указы президента, даже собственные постановления не исполнялись. Но при этом демонстрировалась блестящая способность красиво отчитаться, показать, что называется, «товар лицом», — депутат Госдумы, член комитета по международным деламЕлена Панина («Единая Россия»).
«Думаю, что с приходом Михаила Мишустина этот главный минус в работе правительства будет устранён. На посту главы ФНС он смог превратить Налоговую службу из ведомства, которое постоянно было объектом критики, в структуру, которая умеет работать с людьми и чётко выполняет свои функции. Надеюсь, что такие же изменения произойдут и в работе правительства», — подчеркнула Панина.
Читайте подробнее: Мишустин может устранить главный минус в работе правительства
Главная цель — забота о людях и о росте их достатка, отметил кандидат. По его словам, реализация поставленных задач во многом касается регионов, необходимо обеспечить чёткое взаимодействие с субъектами РФ.
«Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты, важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек и нервотрёпки получить помощь», — указал он.
Важно провести просветительскую работу, чтобы люди могли воспользоваться мерами социальной помощи, зафиксированных в послании президента.
Отдельная тема — обеспечение горячим питанием. Вместе с регионами будет отслежено, как налажена эта работа на местах, пообещал Мишустин.
Вплотную нужно заниматься новой отраслевой системой оплаты труда медработников — это обсуждалось на встрече Мишустина со всеми фракциями.
«Президент подчёркивал, что нужно, чтобы люди уже сейчас почувствовали улучшения к лучшему. Происходит это далеко не везде», — указал он.
Для усиления работы есть всё — утверждённые планы, ресурсы и целевые показатели. Работа по нацпроектам должна быть форсирована, указал Мишустин.
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин просит депутатов Госдумы помощь в просвещении граждан России в регионах о положенных им выплатах в рамках реализации послания президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Он обратил внимание на актуальность взаимодействия с регионами, «чтобы люди своевременно получили выплаты».
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Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны и обеспечить экономический рост.
«Это основа эффективной политики, и без высоких темпов экономического развития соцразвитие страны будет пробуксовывать», — отметил Мишустин.
Приоритет перед правительством — повышение реальных доходов граждан. Как реализовать эти задачи?
«Президент отметил, что нужно запустить новый инвестиционный цикл. А для этого нужно принять законопроекты по защите и поощрению капиталовложений. Добиться, чтобы они сработали повсеместно», — отметил он.
Мишустин указывает, что потребуется серьёзную работу провести по снятию административных барьеров, улучшать предпринимательский климат…
«Для стабильного притока инвестиций необходимы так называемые «длинные деньги». Это одна из важнейших задач ЦБ. Финансовый блок правительства будет содействовать, активно участвовать в этом», — отметил Мишустин.
Нужно использовать ресурсы, которые откроются в ходе реализации нацпроектов — чтобы создать в отраслях промышленности конкурентоспособные предприятия.
Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх в ходе представления Михаила Мишустина оговорился и обратился к депутатам с просьбой поддержать назначение Мишустина на должность спикера Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Я прошу вас уважаемые коллеги поддержать президента РФ и дать согласие Госдумы для назначения Михаила Мишустина на должность председателя Госдумы… Извините, на должность председателя правительства РФ», — заявил Минх.
Читайте подробнее: Полпред президента по ошибке предложил назначить Мишустина спикером Госдумы
Средства, выделяемые на нацпроекты, должны работать прежде всего в российской экономике и идти на развитие отечественных предприятий.
«В условиях стабилизации гособоронзаказа необходимо оздоровить финансовое положение предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоёмкой продукции», — призвал Мишустин.
Технологическое развитие экономики следует сосредоточить на цифровизации реального сектора, чему поспособствует соответствующий нацпроект.
Нужно расширять кооперацию фермеров, чтобы улучшить возможности по сбыту продукции.
«Этим занимались и в Федеральной налоговой службе», — отметил он.
За последние годы РФ добилась высоких результатов в аграрном секторе, обеспечив продовольственную безопасность страны. Теперь нужно наращивать потенциал экспорта, причём не только зерна, но и других продуктов растениеводства и животноводства.
Чтобы достичь названных целей, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, указал Мишустин.
Необходимо сохранять инфляцию в заданных параметрах не выше 4%.
По всем ключевым вопросам социально-экономического развития Мишустин намерен тесно сотрудничать с главами регионов.
Конструктивное сотрудничество между Госдумой и правительством одно из важнейших условий для своевременного принятия законов, подчеркнул Мишустин.
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Я буду ориентировать новый состав правительства РФ на тесное партнерство с депутатами… Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — заявил Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
«Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать (правительство) на такое тесное партнёрство», — указал он.
Все министры будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития, подчеркнул Мишустин.
«В рамках правительственного часа разговор бывает непростым, и это очень важно. Правительство должно чувствовать, что с него будет спрос. Открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать», — указал Мишустин.
Правительство и Госдума доказали своё умение работать вместе — чётко и слаженно, указал Мишустин.
«Мне хотелось бы сберечь и укреплять эти традиции», — отметил он.
Володин отметил, что на встрече с фракциями звучали критические замечания в отношении правительства.
Владимир Кашин (КПРФ) заявил о том, что в аграрном секторе сохраняется больше проблем, чем появилось успехов.
Мишустин: по вопросам аграрной промышленности в новом правительстве будет сохранена преемственность методов и подходов.
Вопрос от ЛДПР о списании кредитных обязательств.
Мишустин относится к идее списания плохо, это вызовет «целую цепочку банкротств».
Дальнейшее развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом, об этом заявил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 16 января в Государственной думе.
Подробности в материале: Мишустин назвал приоритетом развитие оборонно-промышленного комплекса
«Это человек с мужественным и боевым характером, руководитель-хозяйственник, который вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров о Михаиле Мишустине на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что лично знаком с ним.
Подробности в материале: Кадыров о Мишустине: Путин сделал выбор с упором на железную волю
От «Единой России»: когда будут внесены предложения по изменению бюджета с участием вносимых изменений?
Мишустин: проведены консультации с главой Минфина, на рассмотрение поправок отведено 25 дней.
«Средства, которые были обозначены в послании, есть. Этот год это 450 млрд рублей, четырёхлетка около 4 трлн рублей. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета», — заверил он. Другие статьи и бюджеты регионов затронуты никак не будут.
Вопрос: больше 30 трлн рублей под матрасом дома у граждан России. Люди боятся нести деньги в банки из-за частых банкротств.
Мишустин отметил, что ознакомится с соответствующим законопроектом и выскажется позже.
Об исполнении майских указов: будут ли выполнены указы 2012 года?
Мишустин: «Конечно, правительство будет этим заниматься».
Вопрос: у нас предельный уровень ФНБ, но доходы не растут. Как быть тем, кто 3−4 года назад не получил поддержки, которую теперь намерено распределять государство?
Мишустин: есть огромное количество льгот, но очень сложно понять, как они расходуются — нет заявительного принципа.
«Важно сделать социальную адресную помощь, когда можно будет формировать по домохозяйствам и семье доходы и через социальные контракты доводить до конченое потребителя помощь», — отметил он.
Эту работу правительство сможет выполнить за два года — перейти к «социально ответственной помощи» с помощью механизмов соцконтракта.
Вопрос: что премьер сделает для ускорения внедрения нацпроектов и искоренения бедности?
Мишустин: достигнут низкий уровень инфляции — это важный фактор для развития. Нужно вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, тратить деньги из ФНБ в инфраструктуру. Это наиболее важное.
По нацпроектам — не так просто организовать работу быстро. Правительство старалось, но нужно убирать излишнюю бюрократизацию и лучше масштабировать решения в регионах.
Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин негативно относится к идее списания долгов по кредитам для граждан РФ, заявил он в ходе обсуждения своей кандидатуры на пост главы правительства на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, люди потеряют деньги — те, кто совсем не виноват. Вообще, я плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик», — заявил Мишустин.
Об этом: Плохо оцениваю: Мишустин не поддержит списание долгов по кредитам
Вопрос от «Справедливой России»: как активизировать использование разработок российских в отечественной промышленности, в том числе в рамках цифровизации?
Мишустин: мир стоит на пороге больших изменений. По капитализации сейчас лидеры — цифровые гиганты. Через 10 лет новые стартапы сегодняшние придут и на смену текущих лидеров.
«У России есть замечательные решения и свои платформы. Нужно помочь умным ребятам, где поднажать и где развиться», — указал Мишустин.
При руководстве Михаилом Мишустиным правительством РФ однозначно следует ожидать технологические изменения в работе органов исполнительной власти, реформ управления и всего, что с этим связано. заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы СМБ Консалт Максим Плетнев.
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Слово предоставлено главе КПРФ Геннадию Зюганову.
Зюганов надеется, что Мишустин справится, иначе «все решения президента будут перечеркнуты, что приведёт к политическому кризису».
До этого КПРФ не голосовала за Медведева и Путина как премьер-министров, потому что они не отошли от либеральных подходов, которые разрушали страну.
«Сегодня появилась надежда, что можно изменить этот курс, но это надо делать совместными усилиями Федсобрания, правительства и президента», — отметил он.
Зюганов считает, что «загубивший всё» финансово-экономический блок — главная причина отставки правительства.
Перед Мишустиным — крайне трудная задача, указал Зюганов.
«Очень хотелось, чтобы вы внимательно ознакомились с нашей программой», — указал он.
Правительство, ушедшее в отставку, совершило целый ряд провалов, что документально зафиксировала КПРФ — Зюганов призвал Мишустина ознакомиться с соответствующими материалами.
Восстановление доверия между властью и бизнесом позволит развивать отечественную экономику. Об этом заявил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 16 января в Государственной думе.
Он подчеркнул, что дальнейшее развитие экономики требует стимулирования роста инвестиций, возвращения доверия между предпринимателями и властью, а также упора на качественную реализацию нацпроектов и вложения средств в окупаемую инфраструктуру.
Подробности в материале: Мишустин призвал восстановить доверие между властью и бизнесом
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о формировании доходов домохозяйств и планах по расчету «формулы бедности», передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Дело в том, что существует огромное количество льгот, их сотни, и эти льготы сегодня очень тяжело увидеть, как они расходуются, нет заявительного принципа, есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли», — заявил Мишустин.
Об этом: Мишустин рассказал о планах формирования доходов семей
«Если те позитивные изменения, что наметились, вами будут прерваны, мы прервём одну из главных статей пополнения дохода — вывести на 45 млрд дохода сельской продукции можно, если вы примете наши предложения. И мы готовы показать, как это реализуется», — заявил Зюганов.
Зюганов похвалил Мишустина за умение собирать налоги. Но формула стоимости товара 60% налоги и 10% зарплата — такая формула работать не может.
«Вам придётся её расшивать и мы готовы в этом максимально помочь», — указал Зюганов.
Зюганов попросил Мишустина учесть опыт Маслюкова и Примакова, в частности, по реализации промышленной политики.
«Тогда допечатали дополнительные деньги, но дали под конкретные задачи, проследили — инфляция не выросла», — отметил он.
Зюганов предупредил, чтобы Мишустин «не слишком слушал» Фурсенко по вопросам формирования образовательной политики — иначе школьные курсы лишатся множества важных предметов.
«Русские вымирают ударными темпами. Вопрос надо решать на Госсовете. Мы поддержим вас», — заявил Зюганов.
Глава КПРФ раскритиковал Газпром за низкие темпы газификации регионов России.
Зюганов пригласил Мишустина в «народные предприятия Грудинина».
«Приглашаем — увидите, как можно решать проблемы», — заявил он.
Зюганов: вам дали карт-бланш. Пока не можем поддержать, потому что не заявили, кто будет в составе правительства, какие приоритеты.
«Мы не будем голосовать и против. Мы воздержимся. Посмотрим на ту линию, которую вы выработаете», — заключил Зюганов.
Слово предоставлено главе ЛДПР Владимиру Жириновскому.
На реализацию тезисов послания президента РФ Владимира Путина с 2020 по 2023 год включительно потребуется 4 трлн рублей из федерального бюджета, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе обсуждения своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Этот год — это примерно 450 млрд рублей, на четырехлетку около 4 трлн рублей. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств соответствующего федерального бюджета и бюджетов регионов», — отметил Мишустин.
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Жириновский раскритиковал депутатов: сначала задавайте вопросы, обоснование потом.
Жириновский: правительство Примакова хвалят за дело, но левые сами его «спихнули».
«Он просил, не начинайте процедуру, ещё мог остаться на несколько месяцев… А что такие все министры слабые у нас? Их в отставку отправляют, они уходят. Как и эти — в отставку ушли, и никто ничего не сказал!» — возмущается Жириновский.
Кто будет реализовывать послание? Курс будет праволиберальным — никакого левого, никакого нового социализма. И не нужно — уже проехали, заявил Жириновский.
«Опять хотят левый поворот, новый социализм… Замучали Грудинина — если бы не сделали кандидатом президента, спокойно сидел бы, миллиардер, и жил бы на проценты», — возмущается Жириновский.
Мучать Грудинина, у которого сейчас определённые проблемы, будут до полного банкротства, уверен Жириновский. Досталось от Жириновского и Платошкину, которого глава ЛДПР назвал «сталинистом».
Жириновский испугался, что прямой эфир могли прервать, чтобы не дать говорить правду.
Кандидату на пост премьер-министра России Михаилу Мишустину удалось создать, возможно, самую лучшую в мире налоговую службу, считает член высшего совета партии «Единая Россия» Александр Жуков. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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Жириновский: ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина. И потребует, чтобы президент назначал министрами только инженеров — гуманитарии не умеют, для них «только царь плохой».
Володин: Жириновский требует, чтобы инженеры были во власти, но сам технического образования не имеет.
Слово предоставляется Сергею Неверову («Единая Россия»).
Неверов: ключевое то, что за наделением полномочий — огромная ответственность. Сегодняшнее решение означает принятие огромной ответственности за реализацию послания.
Ранее Медведев попросил поддержать кандидатуру Мишустина, после чего фракция приняла соответствующее решение единогласно, указал Неверов.
Президент не просто анонсировал новые обязательства государства перед гражданами — они должны вступить с 1 января 2020 года. Потому когда такие поправки будут внесены в бюджет — вопрос один из ключевых, указал Неверов.
Особое внимание нужно обратить на то, что выплаты к учителям будут идти дополнительно к существующим надбавкам, которые ни в коем случае не должны быть отменены.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен тем, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин отказывается поддержать предложение депутатов фракции о кредитной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Неверов призвал Мишустина обратить особое внимание на комплексное развитие сельских территорий.
Неверов выразил слова благодарности Медведеву за благотворную работу с правительством, а также его заместителям.
Фракция «Единая Россия» призывает всех депутатов поддержать кандидатуру Мишустина, заключил Неверов.
Выступает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
По его словам, выступление президента вчера было историческим.
«Я имею в виду реальный разворот государства к человеку», — подчеркнул Миронов.
Российская макроэкономика сегодня находится в стабильном положении, что чрезвычайно важно. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе обсуждения своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Об этом: Мишустин рассказал о достижении макроэкономической стабильности в России
В обществе огромный запрос на перемены — в своей семье и своём кошельке, что можно рожать детей, не боясь, что не будет рисков для того, чтобы обуть, одеть и дать образование.
По изменению статей Конституции были озвучены «исторические решения», которые будут отражаться на России ещё десятилетия — речь о главенстве Конституции в сравнении с международными нормами.
«Это историческое решение, которое будет иметь самые позитивные последствия», — указал Миронов.
Кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин должен будет в первую очередь повысить эффективность управления государственным аппаратом. Об этом 16 января заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, государство неэффективно тратит деньги из-за плохой работы государственного аппарата. Кандидат на должность председателя правительства РФ должен в первую очередь решить именно эту проблему.
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Миронов: председатель правительства должен быть беспартийным.
Когда будут приняты поправки в Конституцию и Госдума будет назначать министров — это повлияет на роль фракций и партий в парламенте, указал Миронов.
«Хочу обратиться к избирателям — повышается и ваша роль», — заявил он.
Для обеспечения роста инвестиций в российскую экономику сегодня необходимо вернуть доверительные отношения бизнеса и власти. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе обсуждения своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
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Законопроект «Справедливой России» о доплатах до прожиточного минимума был отклонён буквально на днях — а теперь президент поддержал это как конституционную норму.
«Надо делать правильные выводы и не ждать, когда президент будет подталкивать», — отметил Миронов.
«Сегодня рано утром у меня состоялся разговор с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который обратился к фракции с предложением поддержать кандидатуру на должность председателя правительства, предложенную нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал в ходе пленарного заседания глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.
В 17:00 вечера президент Российской Федерации введёт в должность нового главу правительства. Об этом 16 января заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Владимир Жириновский обнаружил у Мишустина положительную ауру
Володин: необходимо определить процедуру голосования — есть предложение провести открытое поимённое голосование.
Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Назначение Мишустина главой правительства поддержали представители трех фракций Госдумы — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Депутаты фракции КПРФ воздержались от голосования.
Подробности в материале: Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Проголосовали за — 383 человека (85,1%), против — никого, воздержались 41 человек (9,1%).
Володин: решение принято, мы дали согласие на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина.
Володин: рекорд поддержки не побили — рекорд поддержки был у Путина, 392 голоса «за».
Поддержка парламента серьёзная. Надеемся, что задачи, поставленные президентом перед правительством, будут решены. Можете опираться на поддержку — поимённо предоставим, — Володин
Михаил Мишустин выступает с завершающим словом.
Мишустин поблагодарил президента РФ за доверие, Госдуму за поддержку.
«Обещаю, что будем держать связь с Думой, с фракциями. Но обещаю также давать аргументированные ответы. Учту советы Владимира Вольфовича — поаккуратней. Но лучше честно. И в этом смысле буду готовиться к апрелю, чтобы более детально ознакомить вас с курсом, которое правительство РФ возьмёт и, надеюсь, вы одобрите», — заявил Мишустин.
Слово взял Минх. Он поблагодарил всех за прямую и косвенную (от КПРФ) поддержку кандидатуры.
«Так мы высказываем также наше отношение персонально к кандидатуре Михаила Мишустина. Ещё раз спасибо вам за такую поддержку».
«Безусловно, это поддержка президента. И это отношение к тому, какое он решение принял по кандидатуре, и к посланию. Потому что впервые у нас фракция КПРФ не голосовала против», — заявил Володин.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России зарекомендовал себя в коллективе как жёсткий, но профессиональный начальник. Об этом 16 января сообщил политолог Дмитрий Некрасов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам Некрасова, он полтора года проработал в ФНС и был подчинённым Мишустина. Кандидат на пост председателя правительства РФ показал себя как профессиональный руководитель, отметил политолог.
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Рассмотрение кандидатуры на должность председателя правительства завершено.
Проблемы с реализацией нацпроектов в РФ связаны в том числе с излишней бюрократизацией. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ответов на вопросы депутатов в рамках своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
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Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин грамотный, осторожный и толковый человек, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос, что может помешать Мишустину реализовать все возможности, наработки и таланты на посту премьер-министра.
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Выступление нового главы правительства в Госдуме было созвучно посланию президента, но ни в одной из этих речей не прозвучало ни слова о том, как власть намерена развивать экономику, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов, комментируя утверждение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Читайте подробнее: Пока непонятно, как Мишустин собирается развивать экономику: эксперт
Понимание по составу правительства появится в ближайшие дни, заявил журналистам Михаил Мишустин.
Одной из главных проблем малого бизнеса является низкая денежная масса у населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский предприниматель, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков, отвечая на вопрос, какой барьер для бизнеса нужно в первую очередь снять новому составу правительства России.
«Низкая денежная масса у населения — одна из главных проблем. Решив её, всё остальное будет уже вторично. Тем более уже провозглашена борьба с бедностью», — прокомментировал Койков.
Об этом: Новгородский бизнесмен: у населения должны быть деньги, остальное вторично
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал к апрелю представить в Госдуме РФ курс правительства. Об этом он заявил сегодня, 16 января, на пленарном заседании Госдумы РФ. Он также пообещал держать связь с Государственной думой и фракциями и давать аргументированные, честные ответы.
Читайте также: Мишустин рассчитывает на одобрение Госдумой курса нового правительства
Голосование по кандидатуре Михаила Мишустина консолидировало депутатов фракций Госдумы в надежде, которую должно реализовать правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Кандидатура президента, которую он нам предложил для дачи согласия на назначение, объединила всех, если хотите, в той надежде, которую правительство должно реализовать. Решение задач, которые стоят перед страной: реализация послания, улучшение жизни граждан, повышение роста экономики. И даже те, кто раньше был против реализации этих вопросов, дают шанс будущему председателю правительства», — заявил Володин.
Подробности в материале: Володин: голосование по кандидатуре Мишустина объединило Госдуму в надежде
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина с назначением на должность. Соответствующую запись мэр столицы опубликовал в своём личном блоге.
«Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него всё получится», — написал Собянин.
Подробности в материале: Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост главы правительства
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы ФНС Михаила Мишустина главой правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции РФ.
Об этом: Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
В новгородской «Деловой России» от нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина, «известного как мастера цифровизации государственных процессов», ожидают ускорения документооборота, а также чёткого свобода правил для ведения бизнеса в исторических городах и поселениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 января, заявил председатель Новгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор Новгородского фонда развития креативной экономики Юрий Весельев.
«Для Великого Новгорода, Старой Руссы и других исторических городов значимыми инвестиционными проектами мы считаем те, что связаны с развитием исторических центров. Однако ограничения, накладываемые на деловую активность в центрах исторических городов, серьезно препятствуют инвесторам вкладывать свои деньги, в том числе в развитие таких городов», — отметил Весельев.
Читайте подробнее: От Мишустина ждут чётких правил для бизнес-проектов в исторических городах
«Знаю Михаила Мишустина лично, знаком с его подходами и стилем работы… Это отличный пример сочетания высокой компетентности и умения эффективно использовать технологии для повышения качества государственного управления», — написал у себя в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Аксёнов: Мишустин — пример компетентности и умения использовать технологии
Указ о назначении премьер-министром РФ Михаила Мишустина подписал 16 января президент страны Владимир Путин.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Указ «О председателе правительства Российской Федерации» вступил в силу 16 января 2020 г.
Читайте также: Михаил Мишустин официально стал главой правительства РФ
Михаил Мишустин намерен в течение нескольких дней определиться с новым составом правительства и представить кандидатуры президенту Владимиру Путину.
Подробности в материале: Мишустин представит Путину кандидатов в правительство «в ближайшие дни»
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Михаила Мишустина, который станет новым главой правительства России, человеком, «болеющим за дело».
Об этом: Собянин о Мишустине: Он — человек, «болеющий за дело»
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства РФ.
«Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнёт новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Читайте также: Кадыров: Михаил Мишустин вдохнет новую жизнь в деятельность правительства
Во время голосования по кандидатуре Михаила Мишустина, предложенного в качестве нового премьер-министра России, фракция КПРФ воздержалась от голосования, хотя обычно её депутаты голосуют «противсистемно». Об этом 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.
Об этом: Новое правительство нужно для реализации послания президента РФ — Толстой
Идея о смене правительства РФ витала в воздухе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте подробнее: ФНБ переполнен, а доходы граждан РФ всё равно не растут — депутат Госдумы
Дмитрий Медведев проведет встречу с новым председателем правительства России Михаилом Мишустиным 17 января в Доме правительства.
Читайте также: Медведев передаст дела Мишустину 17 января
Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, проведут встречу в Доме правительства.
Читайте подробнее: Мишустин и Медведев проведут встречу в Доме правительства
Президент РФ Владимира Путин дал более чем чёткий ответ на общественный запрос на перемены, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: В РФ наблюдается колоссальный запрос на перемены — член Совфеда РФ
Мишустину предстоит решить задачу, как эффективно тратить средства бюджета.
«Он не принадлежит ни к одной из политических группировок и равноудален от лоббистских структур, а точнее равноприближен ко всем. Это не даёт никому из заинтересованных сторон преимуществ и рычагов влияния на премьера, а значит, он может реализовать свою собственную программу экономического развития, ведь за результат отвечать ему», — отметил он.
Читайте подробнее: Названа сверхсложная задача нового премьер-министра Мишустина
Предпринимательство нуждается не только в снятии барьеров, но и в создании понятной и комфортной налоговой среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова, комментируя высказывание Михаила Мишустина о необходимости снятия барьеров с бизнеса.
Читайте также: Бизнес и самозанятые нуждаются в понятной налоговой среде — мнение
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в состав нового правительства Михаила Мишустина войдут многие министры из второго правительства Дмитрия Медведева.
Подробности в материале: Существенных изменений в составе нового правительства не будет — Кудрин
Перед новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным никто не ставит задачи преобразовывать политический строй России, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте подробнее: Из Михаила Мишустина призвали не делать новую «политическую персону»
Поздравительная телеграмма направлена Михаилу Мишустину вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком в связи с назначением главой российского правительства, сообщает 16 января VNA.
Нгуен Суан Фук отметил, что Вьетнам будет рад сотрудничеству с новым российским правительством. По словам вьетнамского премьер-министра, Ханой заинтересован в укреплении стратегического партнёрства с Москвой.
Читайте подробнее: Премьер-министр Вьетнама поздравил Мишустина с назначением
Президент Сербии Александр Вучич поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба сербского президента.
«Уверен, что оказанное доверие придаст вам воли работать решительно и самоотверженно во благо Вашей страны и братского русского народа», — говорится в сообщении.
Поздравительную телеграмму направил Михаилу Мишустину по поводу его назначения на должность премьер-министра РФ сербский президент Александар Вучич, сообщили 16 января в пресс-службе главы Сербии.
Белград уверен, что новое правительство РФ будет работать во благо России «и братского русского народа». Сербская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией и на «развитие многовековых отношений Сербии и России и сербского и русского народов».
Подробности в материале: Президент Сербии поздравил Мишустина с назначением главой правительства РФ
Назначение бывшего главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность председателя правительства России является продолжением политического тренда на управленцев-технократов, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
Подробности в материале: «Правительство Мишустина должно обеспечить условия для транзита власти»
Президент России Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета безопасности России в качестве постоянного члена, сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России
На сайте профильного ведомства Михаил Мишустин все ещё значится руководителем Федеральной налоговой службы. Цитата с сайта nalog.ru
В России появился новый премьер Михаил Мишустин. На отставку предыдущего главы правительства Дмитрия Медведева рубль отреагировал падением, но затем начал укрепляться. Экономист, эксперт по управлению личными финансами Антон Шабанов отметил «360», что «рубль довольно стабильная валюта», благодаря «огромному профициту бюджета, положительному сальдо торгового баланса, отсутствию чистого госдолга» и другим факторам.
Причиной укрепления рубля эксперт назвал позитивные ожидания рынка от быстрого и понятного утверждения кандидатуры нового премьер-министра в Госдуме.
Аналитик компании «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «360» подробно объяснил, почему рубль после отставки Медведева сначала подешевел, а затем отыграл падение:
«Финансовый рынок исходит из того, что перемены могут быть к худшему. Особенно когда до этого был большой рост. Рынок облигаций федерального займа показал самый впечатляющий рост среди аналогов в прошлом году. Поэтому очень многие покупали российские активы на заемные средства — брали займы в долларах, где низкие ставки, и покупали наши длинные облигации под 6−7%. Но когда у вас происходят перемены во власти, от которой зависит фискальная политика и курс рубля, то это пугает. И наиболее нервозные люди в этот момент забирают прибыль — продают все, уходят в доллары и смотрят, что будет дальше», — рассказал Голубовский.
Он отметил, что главный страх, «что вместо Медведева придет какой-то силовик, который вообще ничего не понимает в экономике», быстро прошел. Во главе правительства стал человек, близкий к финансовому рынку. Инвесторы, увидев это, «поняли, что зря испугались, и обратно вернули курс».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, рассказал о том, что общался и работал с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным:
«Я с ним знаком года с 2009-го, наверное. Я тогда возглавлял экспертный совет «Деловой России», был вице-премьером, и мы готовили целый ряд предложений по развитию бизнеса, по развитию экономики, которые были связаны в том числе и с налоговым маневром, и с уровнем нагрузки, которая возникает при подготовке отчетности. С таким предложением мы обращались к Михаилу Владимировичу. У него были очень ясные, интересные идеи, как можно эту нагрузку снижать. На компании и в те годы, да и сейчас ложится нагрузка по содержанию большого количества бухгалтеров из-за сложной отчетности, но уже в тогда Михаил Мишустин сделал акцент на цифровые технологии. Насколько я знаю, очень многое удалось сделать, благодаря цифровизации налогового учета, сбору данных».
Михаил Мишустин, возглавивший правительство РФ, бывал в Томске в феврале 2007 года. В то время он являлся руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В ходе визита обсуждались реализация проекта по созданию ОЭЗ, а также вопросы строительства дорог в городе, сообщает информагентство «Томск».
Виктор Кресс, который тогда руководил Томской областью, положительно оценил Мишустина, заявив, что тот «делает ставку на реальные дела».
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Научный директор Иркутского МИОН Дмитрий Козлов: «Некоторые говорят, что новый премьер, экс-глава ФНС Михаил Мишустин во многом не сопоставим по политическому весу с Дмитрием Медведевым, который побил все мыслимые и немыслимые рекорды пребывания на этом посту. Но тот был встроен в неформальные властные вещи. Этот — «технический премьер», и с этой точки зрения есть плюсы и минусы».
Плюс в том, что раз он «технический», то, значит, все его DPI и прочие индикаторы деятельности связаны с его эффективностью, а не с какими-то неформальными вещами. Минус же в том, что правительство в новой системе политического расклада уже не играет прежнюю роль, как это было во время премьерства Дмитрия Медведева. Оно уходит на задний план по сравнению с тем же Советом безопасности и другими структурами, становясь чисто техническим инструментом проведения тактических решений проблем.
Цитата с сайта i38.ru
Михаил Мишустин имеет квалификацию инженер-системотехник по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Её он получил в Московском станкоинструментальном институте, там же окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба (МКК), позднее возглавил правление организации.
Целью МКК было привлечение передовых зарубежных информационных технологий в страну. Благодаря их усилиям в России появились продукты Intel, IBM, Apple, Hewlett-Packard и других компаний.
«Особенно хотелось отметить роль Мишустина в истории МКК — с самых первых дней организационной работы по его созданию и до сегодняшних дней. Вне всякого сомнения, его энергия, знания, энтузиазм во много сделали МКК таким, каким он стал», — отмечается на сайте клуба.
Теперь уже бывший глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. duma.gov.ru.
Мишустин написал музыку для двух песен Лепса — «Настоящая женщина» и «Зола». Об этом «Ведомостям» рассказали «хорошие знакомые» будущего премьера. Правда, сам Лепс всё отрицает. Его представители говорят, что композитор просто однофамилец.
Михаил Мишустин выступил с речью перед парламентариями и ответил на их вопросы. Lshot напоминает, о чём говорил кандидат на пост премьера:
— на первом месте должна стоять забота о детях, семье и росте заработка россиян;
— списания долгов по кредитным обязательствам не будет, так как это может привести к банкротству многих банков;
— инфляция в России должна сохраниться на уровне 4%;
— приоритетом является дальнейшее развитие оборонного комплекса;
— новое правительство будет работать над улучшением предпринимательского климата в стране;
— все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития;
— «майские указы» Путина обязательны к исполнению, новое правительство будет этим заниматься.
Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский высказал предположение о том, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян «угадала», что премьером будет Мишустин.
«Об этом, кстати, 15 января сказали только она, да ваш покорный слуга <…>. После окончания послания Мишустин и Марго выходили из зала не то чтобы вместе, но недалеко друг от друга. Марго была в шоке, когда к Мишустину подошли офицеры ФСО, представились как новая охрана и вежливо попросили отдать им мишустинский iPhone. Остальное додумал бы и школьник, не то что наша зубрица».
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не станет председателем партии «Единая Россия» (источники «Коммерсанта»).
Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов настрой странице Facebook написал о встрече с Михаилом Мишустиным и о том, что был, что называется, «услышан»:
»Будущий премьер всё записал в блокнот и согласился с необходимостью разобраться с тяжелейшими вопросами. Дальше — увидим.
Я говорил о трагедии оптимизации — больниц, школ, домов культуры, библиотек. И о детдомовцах без крыши над головой и без надежды. Где и как они живут? По закону у них должно быть своё жилье. А в реальности они выходят в безвоздушное пространство сиротства. Их, согласно официальным данным, почти 270 тысяч по стране. Они попадают на улицу. А дальше — тюрьмы и могилы. До сей поры помощь им — это только обещания.
Шла речь и о катастрофической нехватке лекарств. Нескончаемые письма боли со всей страны. Гарантированное льготное лекарственное обеспечение и незарегистрированные препараты. Недопущение ситуации с провалом закупок лекарств для льготников. Создание единого реестра льготников. Закупка препаратов, пока не имеющих официальной регистрации в РФ.
Всё это жизненно важные темы. Хорошо, что они были в президентском послании. Но теперь надо осуществить обещанное для защиты и спасения тех, кто болен. Дальше — увидим».
Цитата со страницы Сергея Шаргунова в Facebook.
После смены правительства России внешняя политика страны не изменится, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Чтокасается фигуры нового премьера Михаила Мишустина, то он видится фигурой технической, типа как Михаил Фрадков, Виктор Зубков в своё время, отметил иркутский политолог, редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин:
«Сейчас о них мало кто и вспомнит. Они, может быть, и компетентны в своей сфере, но без политического веса, непубличные фигуры, потому большого влияния не имеют. Причём это логично, потому что центр власти будет перемещаться на такие структуры, как Госсовет, который Владимир Путин предложил ввести в Конституцию. Он и сейчас есть, но, во-первых, это не конституционный институт, во-вторых, у него пока небольшие права. Но теперь, по-видимому, он станет главным».
Цитата из i38.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин. duma.gov.ru
Михаил Мишустин даже после своего назначения на пост премьер-министра России является темной лошадкой для иностранцев. Однако именно иностранные журналисты ещё в июле 2019 года сделали одно из самых полных и раскрывающих личность Мишустина интервью.
В статье «Роль России в создании налоговика будущего», которая вышла вFinancial Times, Михаил Мишустин предстает технократом, который стоит за созданием налогового ведомства будущего. Так, в статье пересказан диалог Мишустина и корреспондента про кофе.
Глава ФНС спросил у сотрудника FT, где он остановился в Москве. Репортер ответил, что живет в гостинице «Будапешт». После этого Мишустин нашел на интерактивной видеостене названный отель и спросил, заказывал ли журналист кофе. Затем на экране появились чеки за блюда и напитки, которые постояльцы отеля заказывали накануне. «Они продали три капучино, один эспрессо и один латте. Что-то из этого — ваше», — сказал Мишустин и оказался прав. Этот случай впоследствии был перепечатан во многих СМИ.
Президент РФ Владимир Путин застал всех врасплох, начав конституционную реформу власти в России. Ясно одно — Путин решил ускорить реформу власти и показал, что неприкасаемых для него нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Россия должна реализовывать потенциал экспорта АПК, не только зерна, но и других продуктов, заявил новый глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.
По его словам, необходимо расширять кооперацию, чтобы фермеры, малые сельскохозяйственные предприятия могли увеличить сбыт, получать больше доходов. «Этим мы, кстати, активно занимались в Федеральной налоговой службе», — напомнил он.
Цитата из канала «Россия аграрная»,
«Все так хвалят Мишустина и обещают с ним такой прорыв и рывок для страны, что становится понятно — всё тормозил Медведев», — Sandymustache.
Сергей Неверов. duma.gov.ru.
Выбор кандидатуры председателя правительства России вполне логичен, под руководством Михаила Мишустина налоговая служба лучше всех иных ведомств сумела ответить на вызов цифровой эпохи, отметил в комментарии для ИА REGNUM Никита Ананов, помощник депутата Госдумы Владислава Резника.
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Михаил Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ.
С назначением Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ деловое сообщество рассчитывает на диалог с властью, по результатам которого все-таки произойдут существенные преобразования в экономической политике, регулировании деятельности бизнеса. Диалог ради диалога никому не нужен, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.
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В решении поставленных президентом России задач на стороне нового председателя правительства Михаила Мишустина выступает его богатый профессиональный и управленческий опыт в системе органов государственной власти, успешное руководство системой налоговых органов России, а также степень доктора экономических наук, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, к. ю. н Иван Денисов.
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Заседание в Госдуме
Медведев и Мишустин более часа общались один на один, а потом вместе вышли на встречу с правительством, которое находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности — РИА.
«Встреча наша с вами понятно по какому поводу происходит»: Медведев и Мишустин в Белом доме.
Михаил Мишустин считает главным на сегодняшний момент сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.
Сегодня, 17 января, в Дом правительства на Краснопресненской набережной новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Политики около часа общались с глазу на глаз в кабинете премьер-министра. Затем Мишустин и Медведев вместе вышли на встречу с членами правительства РФ, которое было приглашено в полном составе.
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В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся — Мишустин.
Михаил Мишустин в Госдуме. duma.gov.ru.
Медведев — Мишустину: «Эта работа требует максимальной отдачи».
Мишустин: «Все в соответствии с указом будут исполнять свои обязанности, и прошу вас от этого не отступать. После указа и объявления нового состава мы встретимся и все это расскажем».
Медведев после встречи с Мишустиным: «Смены правительства — это естественные ситуации для любой страны, они знаменуют происходящие перемены».
Тонкости протокола. «Так в этом кабинете Медведев и Мишустин уже никогда не сядут.По протоколу глава правительства сидит слева, гость справа. Правда 7 мая 2008 году Путину долго пришлось уговаривать Медведева присесть слева. Но уговорил». Цитата из канала «Вы слушали Маяк».
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин считает главной задачей правительства реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Об этом: Мишустин назвал главную задачу правительства России
После перехода на пост главы правительства Мишустин должен посмотреть на бизнес не с точки зрения собирания налогов, считает адокат Денис Зайцев.
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Видимо, основной костяк правительства РФ сохранится, поскольку он подбирался не прежним премьер-министром, а лично президентом. Темпы реализации нацпроектов неоправданно затягивается, поэтому основными претендентами на уход из правительства будут отраслевые министры, отвечающие за определенные направления по нацпроектам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Подробности в материале: Эксперт назвал, кого из министров Мишустин может не взять «на борт»
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю правительства Михаилу Мишустину достижения максимальных успехов в выполнении задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Медведев пожелал Мишустину успехов в достижении поставленных Путиным задач
От нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина стоит ждать зачистки коррупционных группировок, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: Мишустин не будет заниматься инвестициями и развитием — Михаил Делягин
Не исключено, что слабых министров прежнего правительства РФ сменят ещё менее профессиональные специалисты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: Делягин надеется, что в правительстве РФ не будет Скворцовой и Топилина
Мишустин поставил перед правительством первую задачу
«Самое главное на сегодняшний момент — нужно сосредоточиться на исполнении положений послания президента, которыми мы все занимаемся», — заявил он на встрече с исполняющими обязанности членов правительства
В РФ начинается период тестирования новой политической системы, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
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Не стоит думать, что с назначением в РФ нового премьер-министра в стране изменится социально-экономическая политика, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
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Премьер Госсовета КНРЛи Кэцян направил поздравленияМихаилу Мишустину в связи с его вступлением в должность премьер-министра Российской Федерации.
Китайский премьер-министр заявил о готовности тесного сотрудничества с Михаилом Мишустиным в интересах дальнейшего развития взаимовыгодных связей.
Об этом: Ли Кэцян поздравил Мишустина с вступлением в должность премьер-министра
Глава Дагестана Владимир Васильев назвал закономерным внесение президентом России РФ Владимиром Путиным в парламент кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.
«Федеральная налоговая служба пополняет бюджет как никогда. И это хороший пример, когда на пост премьер-министра президент представил человека, который демонстрирует реальными делами достижение конкретных задач, поставленных главой государства», — сказал Васильев.
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Читайте подробнее: Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ. Об этом говорится в соответствующем указе.
Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
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Даниил Егоров родился в Москве в 1975 году. В 1998 году он окончил Российский университет Дружбы народов по специальности юриспруденция.
Работу в налоговых органах начал с 2001 года в качестве консультанта отдела обеспечения деятельности руководства управления Министерства РФ по налогам и сборам по Москве.
В 2011 году был назначен заместителем главы ФНС России Михаила Мишустина. В ведомстве Егоров координировал деятельность контрольного управления, управления трансфертного ценообразования, управления камерального контроля и управления оперативного контроля ФНС.
По итогам 2018 года Егоров задекларировал доход в размере 7,691 млн рублей, доход супруги составил 10,804 млн рублей.
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Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
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Между тем на сайте председателя правительства РФ заменили фото Михаила Мишустина — на более строгое и официальное.
Было:
Стало:
Меркель поздравила Мишустина с должностью главы правительства РФ
Надежду на сотрудничество с новым российским правительством выразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщили 17 января в пресс-службе германского правительства.
В поздравительной телеграмме, направленной Мишустину по поводу его назначения, германский канцлер отметила, что Берлин очень ценит связи с Москвой и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.