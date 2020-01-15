Ростов-на-Дону, 15 января, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Фактически отставка правительства России во главе с Дмитрием Медведевым является проигрышем либерально-экономического блока. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

«Стена между силовиками и либерально-экономическим блоком рухнула. На мой взгляд, отставка Медведева — это отставка тех, кто противостоял силовому блоку, это победа силового блока. Хотя надо учесть предстоящие кадровые изменения и назначения», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM ранее сообщало, что российское правительство во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подало в отставку после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 15 января 2020 года.