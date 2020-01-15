Калужский губернатор: государство окажет важную поддержку семьям с детьми
Калуга, 15 января, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя итоги ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года, обратил особое внимание на предложения по дальнейшему поддержанию демографической политики и укреплению семейных ценностей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
По словам Анатолия Артамонова, заявленные президентом меры по увеличению материнского капитала, социальных выплат на детей, организации бесплатного питания школьников начальных классов позволят оказать значимую финансовую поддержку семьям с детьми. Благодаря материнскому капиталу они смогут решить свои жилищные вопросы. Наряду с этим семьи с детьми с учетом действующих федеральных выплат будут получать ежемесячно финансовую поддержку на ребенка от рождения до 7 лет.